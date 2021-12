‘De allervreemdste kip die je je kunt voorstellen’: zeldzaam dino-ei met embryo gevonden in China

Het gefossiliseerde embryo in het ei. Beeld Xing et al. / iScience

Om een dino-ei te vinden, hebben paleontologen veel geluk en geduld nodig; ze zijn een zeldzaamheid. Het exemplaar dat een internationale onderzoeksgroep vond in China, is uniek. Niet eerder werd zo’n goed bewaard gebleven embryo gevonden, schrijven de wetenschappers op het platform iScience.

Paleontoloog Anne Schulp (Naturalis, Universiteit Utrecht), zelf niet betrokken bij de studie, deelt hun enthousiasme: ‘Meestal gaat zo’n ei stuk of fossiliseren de tere embryobotten niet goed. Maar hierbij lukte alles. De botjes zijn zelfs netjes op hun plek gebleven, dat is heel bijzonder.’ De onderzoekers schatten Baby Yingliang, zoals ze het embryo liefkozend doopten, 72 tot 66 miljoen jaar oud.

Als het de kans had gekregen, had dit embryo kunnen uitgroeien tot een volwassen oviraptor van ruim een meter hoog en 25 kilo zwaar. Anders dan de meeste Hollywood-dino’s heeft hij geen scherpe tanden. Sterker nog: hij heeft géén tanden. Wel een hoog gevormde snavel met daarop een hoornachtig uitstulpsel. Het dier stond hoog op zijn lange achterpoten en had lange klauwen aan zijn voorpoten. Denk daar daar veren en vleugels bij en je krijgt, aldus Schulp ‘de allervreemdste kip die je je kunt voorstellen’.

Reconstructie van het dino-embryo in het ei. Beeld Lida Xing

Dit embryo was lang niet zover. Hij zat lekker warm opgevouwen in zijn ei, in een houding die paleontologen nog niet kenden. Het embryo buigt het hoofd ver naar voren, tot tussen de achterpoten. De voorpoten houdt hij aan weerszijden van het hoofd. Tot nu toe kenden paleontologen alleen houdingen die overeenkwamen met de manier waarop krokodillen, de dichtstbijzijnde levende neef van de dino’s, in het ei liggen: opgerold vanaf de zijkant. Van deze vogelhouding is deze nieuwe vondst het allervroegste voorbeeld.

De bijzondere ontdekking past volgens Schulp in een trend: ‘We zien keer op keer dat dinosauriërs veel meer op vogels leken dan we tot dan toe dachten. Niet alleen blijken ze vaak veren, vleugels en snavels te hebben gehad, ook in gedrag lijken ze erg op vogels.’ Dit betekent niet dat de dino’s allemaal konden vliegen. ‘Een flinke bos veren aan je voorpoten komt ook gewoon goed van pas om eieren warm te houden bij het broeden. Pas veel later gingen gevleugelde dieren vliegen.’