De agressieve man krijgt zelden hulp – maar die kan hij wel gebruiken, zegt hoogleraar Arno van Dam

Het voetbalgeweld was terug – tot de stadions weer op slot gingen. Arno van Dam behandelt agressieve mannen. De kersverse hoogleraar ziet dat ze al snel tot psychopaat worden verklaard, terwijl ze tegelijkertijd te weinig hulp krijgen.

‘Postcorona-hooliganisme’ wordt het genoemd, de golf van voetbalgeweld die Nederland de afgelopen maanden heeft overspoeld. Rellen, vechtpartijen, de bestorming door Feyenoord-aanhangers van een restaurant waar voetbalbestuurders rustig een hapje zitten te eten, zwaargewonde supporters na een van de dieptepunten, NEC-Vitesse; voetbal lijkt voor de man met een kort lontje de ideale gelegenheid om erop los te slaan. Keihard aanpakken, die idioten? Vraag het aan psycholoog Arno van Dam (56) en nee, dat is niet zijn eerste reflex. Integendeel, hij is geneigd zulk gedrag te relativeren: ‘Dit soort geweld komt in alle tijden en in alle culturen voor, groepen vechtende jonge mannen zullen er altijd zijn. Na een bepaalde leeftijd stoppen ze er ook weer mee. Er zijn maar weinig hooligans van 50. De meesten worden brave huisvaders.’

Een massapsycholoog zegt in NRC: ‘Voetbal is een plek waar mensen zich niet storen aan god en gebod. Waar ze hele heftige emoties krijgen van een soort die in onze buitengewoon vreedzame maatschappij is uitgebannen.’ Te zeer uitgebannen?

‘Agressie is onderdeel van het mens-zijn, dat vergeten we weleens. De tolerantie voor wat afwijkend of grensoverschrijdend is, lijkt af te nemen in de maatschappij. Lastig gedrag? Ho, paniek, dat is niet normaal. Het krijgt tegenwoordig al snel het label ‘persoonlijkheidsstoornis’ en wordt gepsychiatriseerd en gemedicaliseerd.’

De agressieve man is Van Dams specialiteit. Hij behandelde er honderden de afgelopen twintig jaar bij de GGZ Westelijk Noord-Brabant, hij doet wetenschappelijk onderzoek naar antisociaal gedrag en ontwikkelde de behandelmethode ‘Niet meer door het lint’. Sinds 1 oktober is hij bovendien hoogleraar antisociaal gedrag, psychiatrie en maatschappij aan de universiteit van Tilburg. Prangende boodschap van zijn oratie: agressieve mensen worden steeds meer in de hoek van de psychiatrie geschoven. Anderzijds hebben ze weinig toegang tot psychiatrische zorg.

Legt u dat eens uit?

‘De antisociale persoonlijkheidsstoornis is in het handboek DSM opgenomen als psychiatrische aandoening. Kenmerken zijn: moeite met aanpassen aan regels, impulsief, roekeloos, agressief, moeite met verantwoordelijkheid, ontbreken van berouw. Voldoe je aan drie kenmerken, dan heb je het label al te pakken. Het woord ‘psychopaat’ valt al snel. Dat is volkomen ten onrechte.

‘Tot 1980 werd in de DSM nog onderscheid gemaakt tussen de psychopathie, wat echt een stoornis is, en antisociaal gedrag, aangeleerd in de jeugd in een achterstandswijk bijvoorbeeld, waarin je moet zien te overleven. Daar leer je wel van je af te slaan, want toon je zwakte, dan ben je de klos. Tegenwoordig wordt iedereen op een hoop gegooid. Je bent niet aangepast? Dan zul je wel een persoonlijkheidsstoornis hebben. Daarmee belandt deze groep in de ggz, die vervolgens weinig hulp biedt. Er is nogal wat weerzin tegen deze groep.’

Die weerzin is toch ook wel logisch?

‘Hij is wel verklaarbaar, ja. In de zorg ligt de solidariteit eerder bij slachtoffers dan bij daders. Veel psychologen zijn jonge vrouwen, die vinden dit soort mannen ook bedreigend. Waardoor de afgelopen decennia bijvoorbeeld wél de vrouwen die leden onder huiselijk geweld werden opgevangen en weerbaar gemaakt, maar de plegers ervan nergens terechtkonden. Een gemiste kans, want die mannen willen het zelf vaak ook anders, ze weten alleen niet hoe. Maar als die zich aanmelden bij de ggz worden ze weggestuurd. De diagnose antisociale persoonlijkheidsstoornis is zelfs vaak een uitsluitingscriterium voor behandeling.’

Arno van Dam: 'Tegenwoordig wordt iedereen op een hoop gegooid. Je bent niet aangepast? Dan zul je wel een persoonlijkheidsstoornis hebben.'

U zegt: ze melden zichzelf aan?

‘Jazeker, dat gebeurt, via de huisarts bijvoorbeeld. Geweldplegers lijden bovengemiddeld vaak aan depressies, angsten, trauma’s. Maar daar wordt niet op doorgevraagd in het intakegesprek. Toont iemand tekenen van agressie, bijvoorbeeld door te zeggen: ‘Ik heb mezelf niet in de hand’, dan sluit bij de ggz al snel de deur.’

Er is geen evidencebased behandelmethode voor de antisociale persoonlijkheidsproblematiek, schrijft u in uw oratie.

‘Nee, maar er zijn genoeg hoopvolle resultaten om toch tot behandeling over te gaan. Nog een van de redenen waarom het niet gebeurt, is het idee dat je deze mannen niet moet behandelen omdat ze daar alleen maar slechter van worden. Bied je ze psychologische inzichten, dan zouden ze leren anderen nóg gewiekster te manipuleren. Onzin, echt. Dat beeld rees uit onderzoek naar groepstherapie in de jaren zeventig, een slecht uitgevoerde studie die volkomen achterhaald is.

‘Maar het idee heerst nog steeds. Net als de aanname dat deze groep niet gemotiveerd is voor behandeling. Maar ga eens na: deze mannen hebben vaak conflicten op hun werk, hun relaties lopen stuk, ze hebben financiële problemen, hun kinderen worden uit huis geplaatst – denk je echt dat ze zelf niet anders willen? Maar de zorg is zo ingericht dat ze afhaken. Er zijn protocollen, wachtlijsten, intakegesprekken, eindeloos veel afspraken bij steeds wisselende hulpverleners. Het is bijna ondoenlijk om je naar dat systeem te voegen als het juist je probleem is dat je je niet aan regels en afspraken kunt houden, impulsief bent en weinig verantwoordelijkheid aankunt.’

Een probleem is ook, zegt Van Dam, dat de kloof tussen hulpverlener en cliënt groot is. ‘Er is veel onderling wantrouwen. De hulpverlener is doorgaans hoogopgeleid, progressief, heeft een redelijk inkomen, keurige omgangsvormen – een totaal ander leven dan dat van de gemiddelde cliënt. Die heeft bovendien meestal niet geleerd te praten over wat er in hem omgaat. En dat wordt juist van je verwacht in therapie.’

U heeft de behandelmethode ‘Niet meer door het lint’ ontwikkeld, met technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Hoe leert de agressieve man niet meer door het lint te gaan?

‘De meesten herkennen te laat dat hun agressieve gevoelens aan het oplopen zijn. Ze zeggen: opeens werd het zwart voor mijn ogen en sloeg ik erop los. De methode leert hun de signalen van oplopende spanning te herkennen in hun lichaam, zodat ze op tijd een time-out kunnen nemen. Uit de situatie stappen, dat leren we overigens ook aan de partner, zodat het niet escaleert. Ga naar buiten, een rondje lopen, zorg dat de stress het niet overneemt. En leer te snappen wat je triggert. Veel van deze mannen zijn buitengewoon gevoelig voor krenking, onrechtvaardigheid, het gevoel niet gezien en gehoord te worden. Reageert hun vrouw niet als ze iets zeggen, dan denken ze: zie je wel, niemand neemt me serieus. Vervolgens reageren ze met woede. We leren ze in plaats daarvan te zeggen: ik heb behoefte om met jou iets leuks te doen.

‘Het zijn vaak mannen die ontzettend hun best doen. Die een heel huis verbouwen voor hun schoonfamilie met hun blote handen, hè? Daar krijgen ze natuurlijk nooit genoeg waardering voor, althans, zo voelen ze dat. Wat weer boosheid oproept, et cetera.’

Ik hoor u zeggen: eigenlijk zijn het heel onzekere mannen. Grote bek, klein hartje?

‘Ja, en die onzekerheid is niet zo vreemd omdat aan antisociaal gedrag vaak emotionele verwaarlozing in de jeugd ten grondslag ligt. Of erger: mishandeling, andere trauma’s, alleen maar slechte voorbeelden gehad. Heel basale dingen zijn hun nooit geleerd, waardoor ze hun eigen gevoelens niet herkennen. Alles wordt vertaald naar boosheid. Dat ze eigenlijk verdrietig zijn of angstig, realiseren ze zich niet.

‘Ze zijn ook slecht in het inschatten van emoties bij anderen. We doen onderzoek waarbij antisociale mannen via virtual reality projecties van gezichten te zien krijgen. Wat blijkt: ze detecteren boosheid sneller dan gemiddeld, hyperalert op dreiging in hun omgeving als ze zijn. Maar angst en verdriet kunnen ze niet goed aflezen aan anderen. Waarop die ander zich onbegrepen voelt, zich terugtrekt, wat weer een gevoel van afwijzing oproept – al die mechanismen komen in de behandelmethode aan bod.

‘Er loopt een promotieonderzoek naar de effectiviteit van de methode. Voorlopige conclusies zijn dat de agressie afneemt, depressieve gevoelens nemen iets toe. Dat is misschien wel logisch: je bent niet meer de man voor wie iedereen bang was, dat heeft statusverlies tot gevolg. Daarbij gaan deze mannen hun leven overzien en nadenken: wat ben ik voor iemand, wat heb ik gedaan?’

Ze worden sadder and wiser dus. Daarnaast zijn er zelfhulpgroepen Mannen tegen Agressie en is er de inzet van ervaringsdeskundigen bij uw ggz. De agressieve mannen helpen elkáár?

‘Ja. Aanvankelijk was er veel scepsis: zou het niet alleen maar erger worden door ze bij elkaar te zetten? Maar het wordt landelijk overgenomen, want we zien dat het goed werkt. De mannen hebben steun aan elkaar en ze spreken elkaars taal, het is ook een vorm van vriendschap die ze in hun leven vaak ontberen. Daarbij kan het ook hoop geven om te zien dat een man met net zo’n gewelddadig verleden als jij zijn leven op de rit gekregen heeft.

‘Mensen met antisociale persoonlijkheidsproblematiek gedijen vaak juist in sociale netwerken. Ze zoeken het op in motorbendes, criminele netwerken of groepen hooligans. Met die zelfhulpgroepen keren we dat op een positieve manier om.’

Over hooligans gesproken: moeten die gewelddadige voetbalsupporters ook in therapie?

‘Zeker niet, ik verzet me juist tegen de medicalisering van iedereen die afwijkt. Met therapie leg je het probleem bij het individu: jij deugt niet, jij moet er iets aan doen. Terwijl ik denk dat een deel van het voetbalgeweld ook voortkomt uit het gevoel niet verbonden te zijn met de maatschappij. Uit onderzoek na onderzoek blijkt dat het vertrouwen in de overheid afneemt. Er is toenemende kansenongelijkheid, armoede, de toeslagenaffaire helpt ook niet mee. Een hele groep wordt vermalen door het systeem. Dat systeem zou als geheel het vertrouwen moeten herstellen door in te zetten op buurtwerk, onderwijs, schuldhulpverlening, allemaal zaken in het sociale domein. Het probleem is veel complexer dan simpelweg te zeggen: het is jouw schuld, jij hebt een persoonlijkheidsstoornis, jij moet maar in therapie.’