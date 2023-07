Dat buitenaardse leven, waar zoeken we dan eigenlijk naar?

Beeld Ricardo Tomás

Zo’n vijftig mijnwerkers en technici waren dood. Omgebracht door een onbekend, bijtend zuur. Dus besloten de kolonisten op planeet Janus VI de hulp in te roepen van captain Kirk en mister Spock, van sterrenschip de Enterprise. De kolonisten bleken gedood door een ‘Horta’, een levende steen, die probeerde haar silicium eieren te beschermen.

Een steen. In de Star Trek-aflevering, een van de eerste ooit gemaakt, werd de Horta nog gespeeld door een stuntman in een pak. Maar hoe moet dat als er écht levende stenen bestaan?

Lezer David Engelhard houden dergelijke vragen al ‘heel lang’ bezig, vertelt hij, aan de telefoon vanuit zijn woonplaats Bergen. ‘Ik heb de indruk dat de zoektocht naar buitenaards leven steeds serieuzer wordt. Maar wat zoeken we precies, als we buitenaards leven zoeken? Een chemische reactie, of iets anders? Wanneer zeggen we: dit is leven?’

Over de auteur Maarten Keulemans is wetenschapsredacteur bij de Volkskrant, met als specialismen microleven, klimaat, archeologie en gentech. Voor zijn coronaverslaggeving werd hij uitgeroepen tot journalist van het jaar.

Inderdaad rekenen astronomen die zoeken naar buitenaards leven niet direct op een vliegende schotel die zachtjes neerstrijkt op het gazon van het Witte Huis (al zou dat wel zo makkelijk zijn). Een versteende bacteriekolonie op Mars, een zwevende microbe op Venus, of plantengroei op een onbereikbaar verre planeet, dat zou men al heel wat vinden.

Dat maakt de ontdekking ervan trouwens wel een dingetje. Verwacht bij de vondst van buitenaards leven niet één plechtig moment, te zien op het journaal, zegt exoplanetenonderzoeker Ignas Snellen (Universiteit Leiden). Denk eerder aan een gestaag aanzwellende stroom aanwijzingen en inzichten, waarvan iedere stap uitgebreid besproken en bediscussieerd zal worden onder wetenschappers. Totdat gaandeweg de consensus groeit: ja, dat buitenaardse leven hebben we waarschijnlijk wel aangetoond.

Het goede nieuws: dat proces is al in volle gang. Niet eerder zaten wetenschappers E.T. zo dicht op zijn buitenaardse hielen, met betere telescopen, slimmere metingen en nieuwe missies om het buitenaardse leven, áls het bestaat, op te zoeken, op de planeten of manen waar het zich verschuilt. Sterker nog: misschien hebben we de eerste bewijsstukken al in handen.

1. De verste verten

De eerste manier om buitenaards leven te zoeken is misschien de eenvoudigste: kijk op een donkere nacht omhoog, naar de sterren die daar staan. Het is meteen ook de oudst beoefende techniek. Onze verre voorvaderen geloofden dat de sterren zélf bezield waren en nog rond 1900 opperde de Amerikaanse astronoom Percival Lowell dat iemand op Mars kanalen had gegraven, om tijdens de zomer smeltwater van de poolkappen zuidwaarts te brengen.

Grote, buitenaardse ingenieurswerken: zou je die kunnen zien? Misschien wel. Sciencefictionschrijver Olaf Stapledon bedacht in 1937 in zijn boek Star Maker dat energiehongerige buitenaardse beschavingen hun ster misschien inpakken in een ‘gaas van lichtvallen’, om meer zonne-energie te oogsten. Een idee dat de visionaire fysicus Freeman Dyson verder uitwerkte: wellicht is aan het licht van sommige sterren te zien dat er energie uit wordt weggesnoept, door een netwerk van zonnepanelen rondom de ster genaamd een ‘Dysonsfeer’.

Nog zo’n teken van mogelijke buitenaardse bouwactiviteit: ongewoon bewegende sterren. Een geavanceerde beschaving heeft misschien besloten om met ster en al te verkassen, als men bijvoorbeeld gevaarlijk dicht bij een zwart gat kwam, of bij een dreigende ‘supernova’, een sterontploffing. Of men zou enkele sterren in een opvallende samenstand naar elkaar toe hebben geduwd, als kosmisch baken: joehoe, híér zitten we.

Of wie weet heeft men een radiobaken ingesteld. Sinds 1960 luisteren astronomen betrokken bij het befaamde Seti-project daarom de sterren af, op zoek naar ongewone bliepjes. Zo’n 60 miljoen sterren heeft men beluisterd. Voor wie dacht dat het project daarmee onderhand wel op zijn einde zal lopen: dat is slechts 0,06 procent van de pakweg 100 miljard sterren in ons sterrenstelsel.

Aan de andere kant, ook na 60 miljoen keer luisteren heeft het project nog geen alien gedetecteerd. Snellen zegt het zo: ‘Als je rijk wilt worden, kun je dat doen door er hard voor te werken, of door een lot te kopen, in de hoop dat je ooit de hoofdprijs wint. Dat laatste is een beetje de aanpak van Seti. Wij zijn meer van het harde werken.’

2. Onze kosmische buren

In een laboratorium boven in een Leids universiteitsgebouw maakt sterrenkundige Frans Snik een kartonnen doos open en toont iets wat je van een astronoom niet direct verwacht. Dode kevers. Een hele doos vol. Verpakt in plastic zakjes, in allerlei soorten en maten.

‘Hier, bekijk er maar eens een’, zegt Snik en hij overhandigt de verslaggever een 3D-brilletje. En verhip. Door het ene brillenglas licht een groene kever nóg feller op. Maar door het andere: niks te zien. Het insect oogt kleurloos en grauw.

Dat komt, vertelt Snik, doordat kevers met hun schildjes licht ‘polariseren’. Ze geven terugkaatsend licht een natuurkundige draaiing mee, die je door de 3D-bril kunt zien. ‘Dat is kenmerkend voor deze insecten’, vertelt Snik, die samen met museum Naturalis de hele kevercollectie onderzoekt.

Je zult zo’n signaal maar ontdekken in het schijnsel van een verre planeet. ‘Dat zou enorm spannend zijn’, zegt Snik. Circulaire polarisatie duidt immers op links- of rechtshandigheid van biomoleculen, ‘en dat is waarschijnlijk de meest fundamentele eigenschap van leven’, vertelt hij. ‘Als je suiker produceert in een scheikundelab, krijg je de helft linkshandige en de helft rechtshandige varianten. Maar suiker uit suikerriet en suikerbiet is exclusief rechtshandig. Dat is ook de enige suiker waarmee ons lichaam iets aankan.’

In onze nabije kosmische omgeving kennen wetenschappers inmiddels ruim vijfduizend ‘exoplaneten’, planeten die draaien om een andere ster dan de zon. Erheen reizen kan niet. Op afstand zien wat er gebeurt mogelijk wel. Dat is althans de hoop die uitgaat van nieuwe meetinstrumenten zoals de James Webb-ruimtetelescoop (in gebruik sinds een jaar), de Europese planetensnuffelaar Ariel en de Extremely Large Telescope die wordt gebouwd in Chili (beide gepland voor 2028).

Probeer door de dampkring van zo’n planeet te kijken als hij voor zijn ster langsgaat, is een van de hoopvolle ideeën, en misschien kun je zien waaruit die dampkring bestaat. Zoals de aardse dampkring de ondergaande zon rood laat lijken, zo vervormt een buitenaardse dampkring misschien ook het licht van zijn ster, door er bepaalde golflengten uit weg te snoepen. Golflengten die kenmerkend zijn voor bepaalde chemische verbindingen.

Vooral zuurstof zou zeer interessant zijn, vertelt Snellen. ‘Dat wordt eigenlijk alleen door leven aangemaakt. Geen leven, en de zuurstof zou gaandeweg verdwijnen.’ Nog duidelijker, zegt astrobioloog Inge Loes ten Kate (Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam) zou het zijn als men daarnaast ook methaan (CH4) aantoonde, een gas dat eveneens vaak door microben wordt gemaakt. Normaliter reageren zuurstof en methaan met elkaar. ‘Vind beide gassen in aardse verhoudingen en je weet in elk geval dat iets in de dampkring ze aanvult’, zegt Ten Kate.

Zo zijn er meer moleculen. Op zuurstofloze planeten zou fosfine (PH3) een interessante kandidaat zijn, een gas dat voor zover bekend alleen wordt gemaakt door microben. Ook stikstofoxide, waterstofsulfide en methylchloride zijn verdacht. Of men moet stuiten op een verbinding die van nature helemaal niet bestaat, zoals chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk’s). Dat zou haast zoiets zijn als de vliegende schotel bij het Witte Huis.

Dat wordt dus spannend, de komende jaren, zeker als de Chileense reuzentelescoop aan gaat, die exoplaneten direct kan bekijken. ‘Onze hoop is echt dat we ergens tussen de vijf en tien jaar zuurstof gaan vinden’, verwacht Snellen.

De voorkeursrichting van lichtgolven van zo’n planeet volgt wellicht later in de toekomst. Zo is licht dat wegkaatst van water sterk in één richting gepolariseerd, zodat men er in theorie wolken, zeeën en zelfs regenbogen mee kan herkennen, zegt Snellen. Chlorofyl, de stof die betrokken is bij de fotosynthese in planten en algen, dwingt wegkaatsende lichtgolven juist weer in de draaiing die ‘circulaire polarisatie’ heet. Net als de kevers, maar wat minder sterk.

Eerst maar eens oefenen op aarde. Snik wijst op een soort kanon dat in zijn lab staat opgesteld. ‘Daarmee kijken we vanuit een luchtballon naar beneden’, vertelt hij. ‘We kunnen aan de hand van de polarisatie nu al zeggen: dit is kunstgras, en dat gras is echt.’

3. Ons eigen zonnestelsel

Geen toeval dat Snellen begint over water. Van de aardse biochemie staat immers vast dat die draait op H 2 O: zelfs onze lijven bestaan in feite uit miljarden microscopische zakjes water, vol biomoleculen. Zoek water en leven is wat je kunt vinden, is in ons zonnestelsel dan ook de diepere filosofie achter de geplande en al uitgevoerde missies naar Mars en de bevroren manen Europa, Ganymedes (van Jupiter), Enceladus en Titan (van Saturnus).

Die laatsten zijn interessant: het zijn manen met onder hun stijfbevroren ijsoppervlak naar men aanneemt diepe oceanen die vloeibaar worden gehouden door de malende getijdekracht van hun enorme moederplaneten. Uit Enceladus spuiten soms geisers. Op Europa bevat het ijs onder meer zuurstof en sulfaten, chemisch krachtvoer dat warempel kan duiden op meercellig leven daarbeneden. En Titan is al helemaal een geval apart: een maan met een kringloop van methaan en ethaan, dat verdampt, wolken vormt, uitregent en rivieren en oceanen vult.

Een bescheiden vloot ruimtevaartuigen is ernaar onderweg. Beelden van verschrikt wegschietende levende wezens worden niet verwacht, meer details over de scheikunde ter plekke wel. Op de tekentafel liggen intussen plannen voor robots die zich door de kilometersdikke ijslagen van bijvoorbeeld Europa smelten, in de hoop een glimp op te vangen van de oceanen die zich daar bevinden.

En je weet nooit. Het was alweer Freeman Dyson die eens voorstelde om beter te kijken wat zich zoal in een baan om de ijsmanen of hun moederplaneten bevindt. Als de oceanen van de ijsmanen inderdaad soms materiaal uitspuwen, kun je niet helemaal uitsluiten dat daarbij buitenaardse zeewezens zijn weggeslingerd.

Dat zou wat zijn: dat een ruimtesonde van de aarde diep in het heelal in aanvaring komt met een bevroren vis.

Beeld Ricardo Tomás

4. Bij de buren

Spannend is het intussen op onze rode buurplaneet Mars. Van buiten mag Mars dan levenloos en doods ogen, onder het oppervlak is van alles gaande. Zo ontdekte de Europese kunstmaan Mars Express dat de zuidelijke ijskap wat op en neer beweegt: een aanwijzing voor een groot meer van vloeibaar, zout water onder de poolkap. Bovendien biggelt er nu en dan nattigheid van sommige kraterwanden, nog een aanwijzing dat de planeet minder dood is dan hij lijkt. En dan zijn er nog de kleine zuchtjes methaan die het marskarretje Curiosity af en toe opeens opsnuffelt, een gas dat gemaakt kán zijn door bacteriën. Zouden er, onder de grond, microben leven?

‘Voor het oppervlak heb ik niet veel hoop’, zegt Ten Kate. ‘Als daar echt grootschalig leven was geweest, zou je het in afzettingen moeten zien.’ Intussen kan het vocht in de kraters ook best verdampend CO 2 zijn, en het methaan wat oud gas uit de bodem, zegt Ten Kate. ‘Methaan ontstaat bij de verwering van het mineraal olivijn in water. Als dat op de een of andere manier opgeslagen zit en je rijdt er met zo’n zware rover overheen, kan het zijn dat je de ondergrond vervormt en het ontsnapt.’

Veel hoop is gevestigd op de Europese Rosalind Franklin-rover. Die robot, lancering gepland in 2028, heeft een boor aan boord om twee meter ondergronds naar leven te kijken. Enige nadeel: ‘Dat doen we niet op de plekken waar we het liefst zouden zoeken’, zegt Ten Kate. Vanwege het risico op verstoring. Rampzalig zou het zijn als men een kolonie marswezentjes verpest met een microbe die is meegelift vanaf de aarde.

Of hebben we het Marsleven al gezien? De Amerikaanse geobioloog Nora Noffke gelooft van wel. Een rotsformatie, door Marskarretje Curiosity gefotografeerd bij een opgedroogd meer, lijkt verdacht veel op microbiële afzettingen zoals je die op aarde soms ook in ondiepe zeeën vindt. Nadeel: om het zeker te weten, zul je erheen moeten. ‘Ik kan alleen maar zeggen: dit is mijn hypothese en dit is al het bewijs dat ik heb’, aldus Noffke, in een interview met de vakpers.

‘We moeten het hoofd koel houden’, vindt Snellen intussen. Hij was betrokken bij de ontraadseling van de vermeende ontdekking van microbiële fosfines, hoog in de wolkendampkring van Venus, twee jaar geleden. Het bleek een meetfout. ‘We willen allemaal zo graag tekenen van leven vinden dat dit soort verhalen al snel een eigen leven gaan leiden. Inderdaad kunnen we niet uitsluiten dat er géén leven is op Venus of Mars. Maar als wetenschapper koop ik daar niks voor. Ik wil bewijs zien dat er wél leven is.’

5. Onze eigen achtertuin

Zo ploeteren de levenszoekers voort, voorzichtig mogelijkheden uitsluitend, en altijd met de hoop om opeens geluk te hebben – de spreekwoordelijke ufo bij het Witte Huis, maar dan in de vorm van een fonkeling gepolariseerd licht van een verre planeet, of wat microbiële eiwitten op Europa. Snel kan het dan opeens gaan, als men eenmaal weet waar men moet zoeken. Zie de zoektocht naar exoplaneten: drie decennia geleden werd de eerste gespot, nu zijn het er al zoveel dat men alleen nog de interessantste in detail bestudeert.

Maar wacht. Hoe zit het met lezer Engelhards vraag? Wéten de knappe koppen eigenlijk wel waarnaar ze op zoek zijn? ‘Het eerlijke antwoord is: nee’, erkent Snellen. ‘We kennen alleen het aardse leven. En het is best moeilijk om daarbuiten te denken.’

Dus kijkt men vooral naar wat we al kennen: wezens gebaseerd op koolstof in een badje water. Zou iemand het opvallen als er ergens stenen Horta’s rondkruipen, of er kosmische wolken trillende materie bestaan?

Misschien wel, speculeren sommigen. Modieus is de ‘montagetheorie’, de gedachte dat je niet zozeer moet zoeken naar biologische afvalproducten van aardachtig leven, maar moet letten op hoogcomplexe, in elkaar gezette moleculen. Op Titan, de Saturnusmaan waar methaan de rol heeft ingenomen van water, zou dat bijvoorbeeld cruciaal kunnen zijn om leven te vinden, als daar volgens plan over ruim tien jaar een lander neerstrijkt, de Dragonfly.

‘Als je ergens in ons zonnestelsel zou willen zoeken naar een totaal ander type leven, dan is Titan wel de plek om het te doen’, vindt ook Ten Kate. ‘Je hebt er vloeibaar methaan om chemische reacties in te laten plaatsvinden, al zal dat iets heel anders zijn dan we kennen. Het is in elk geval goed om een open blik te houden.’

Maar verwacht er ook weer niet te veel van. De spelregels van de scheikunde zijn immers overal hetzelfde, benadrukt Snellen. ‘En koolstof als basisatoom is dan toch waar je steeds op terugkomt.’ En silicium? Snellen: ‘Er is veel meer silicium op aarde dan koolstof, en toch is het leven hier op koolstof gebaseerd. Dat zegt me toch wel wat.’

Misschien kent het thema ‘leven’ allerlei variaties, elk met een eigen chemische voorkeur, voor elementen met een bepaalde zwaarte (‘isotopen’) of moleculen met een bepaalde polarisatie, stelt een andere denkrichting. Of het leven slaat zijn informatie op in iets andere chemische groepen dan de A, T, G en C waarmee ons dna dat altijd doet – de letters staan voor adenine, thymosine, guanine en cytosine, maar met andere groepen kan het in theorie ook.

Ziedaar het dwarse denken van onder meer een nieuw, door Nasa opgericht initiatief met de stripboekachtige naam het ‘laboratorium voor agnostische biosignaturen’. De groep wil de grenzen oprekken, door te kijken naar álle ongewone, asymmetrische en verdacht opgestapelde scheikunde. ‘Het idee is, overdreven gesteld, dat als je op Mars een vloot 747’s tegenkomt, je misschien niet weet waarvandaan ze komen, maar wel beseft dat het waarschijnlijk geen willekeur is’, zoals een essay in Scientific American onlangs verwoordde.

Lang verhaal kort, meneer Engelhard: het antwoord op uw vraag is dat astronomen niet precies weten wat ze moeten verwachten. En eigenlijk is dat ook niet erg, vindt Snellen. ‘Ik zie de ontdekking van leven als een mijlpaal, ergens aan de horizon. Op weg ernaartoe leren we een hoop. Dat is de écht interessante wetenschap.’