Dankzij zuiniger vliegtuigen mag Schiphol straks toch weer groeien. Hoe staat het ervoor met die toestellen?

De motor van de allereerste Boeing 737 MAX, een van de twee ‘significant stillere en zuinigere’ vliegtuigen waarnaar minister Harbers verwees. Beeld Getty

Vannacht werd Maurice van Uden wakker van de 23 vliegtuigen die ‘met een bak herrie’ over zijn slaapkamer vlogen. Van Uden is de bedenker van de app Explane, die burgers helpt vliegtuigoverlast te meten. Dat is nodig, zegt hij, omdat Schiphol voor geluidsoverlast alleen gemiddelden hanteert. ‘Maar ik word niet wakker van een gemiddelde. Ik word wakker van een vliegtuig dat in een keer heel veel lawaai maakt.’

Van Uden woont al 22 jaar in Amstelveen-Noord, vlak bij de Buitenveldertbaan. Dat was te doen, totdat de luchthaven vijf jaar geleden explosief groeide. Iedere dag landden en vertrokken er veertienhonderd vliegtuigen, tweehonderd per dag méér dan een paar jaar daarvoor. Met andere omwonenden richtte hij de actiegroep Schipholwatch op en dacht: we moeten mensen een middel geven om zelf geluidsoverlast te meten, als tegenwicht voor Schiphols berekeningen.

‘Er zit maar één ding op’, zegt Van Uden, terwijl hij met zijn telefoon de lucht scant op aankomende vliegtuigen. ‘Schiphol moet verder krimpen. Niet alleen vanwege de gezondheid van omwonenden, maar ook voor het milieu.’

Schiphol zóú ook krimpen, als de eerste luchthaven in Europa en waarschijnlijk in de wereld. Maximaal 440 duizend vliegtuigen mogen jaarlijks landen en opstijgen, besloot minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat afgelopen zomer.

‘De normering zal steeds strenger worden’

Maar vlak voor de jaarwisseling zette Harbers de deur voor groei weer open. De minister gaat niet langer kijken naar het aantal vliegtuigen dat van en naar Schiphol koerst, maar naar hoeveel geluidsoverlast en uitstoot die toestellen veroorzaken. Vanaf 2027 mag Schiphol niet méér CO 2 , stikstof en fijnstof uitstoten dan wat 440 duizend vliegtuigen op dit moment veroorzaken. Voor geluidsoverlast geldt hetzelfde.

‘De hinder moet in de loop van de tijd steeds verder afnemen, de normering zal dus steeds strenger worden’, zegt de woordvoerder van Harbers. Dat moet ertoe leiden dat luchtvaartmaatschappijen kiezen voor vliegtuigen die minder uitstoot en lawaai veroorzaken: dan mogen ze namelijk vaker vliegen.

Wat zijn deze ‘stille en schone’ vliegtuigen? En hoeveel kan de luchthaven hiermee groeien? De minister wijst naar twee nieuwe werkpaarden onder de vliegtuigen: de Airbus A320neo en de Boeing 737 MAX, die zijn ‘significant stiller en zuiniger dan de oudere generaties’. Zo wil KLM, goed voor meer dan de helft van de vluchten op Schiphol, vanaf eind dit jaar de eerste neo’s gaan gebruiken, als vervanging voor de ruim twintig jaar oude 737-800’s.

‘Het doet echt wel wat, zo’n nieuw vliegtuig’

Het goede nieuws: elk nieuw type vliegtuig is stiller en zuiniger dan zijn voorganger, zegt Joris Melkert, hoofddocent aan de faculteit luchtvaarttechniek van de TU Delft. Hij wijst naar zijn computer, waarop hij precies berekent hoeveel een vliegtuig verbruikt en uitstoot. Vlieg je met 160 mensen in een directe lijn naar Barcelona, zo laat hij zien, dan slurpt het oude toestel 4.442 liter kerosine. Het toestel dat KLM vanaf eind dit jaar gaat gebruiken, verbruikt 3.580 liter kerosine – bijna eenvijfde minder.

‘De CO 2 -uitstoot kunnen we ook berekenen’, zegt Melkert. ‘Dat is 71 kilo per vakantieganger, vergeleken met 88 kilo per passagier met het oude toestel. Het doet dus echt wel wat, zo’n nieuw vliegtuig.’

Stiller zijn de nieuwe toestellen ook. ‘We gaan van 86 decibel naar 82 decibel bij een overvliegend vliegtuig, dat is een halvering van het geluid’, zegt hij. Dat past in een dalende trend: de geluidsoverlast per vliegtuig neemt de afgelopen decennia af met zo’n 4 decibel per tien jaar.

‘Technologisch gezien is het ontzettend knap dat vliegtuigen steeds zwaarder en groter worden en tegelijkertijd minder geluid en uitstoot veroorzaken.’ De reden? Lichtere materialen, slimmere aerodynamica en efficiëntere motoren. ‘Straalmotoren worden de laatste decennia steeds groter. En hoe raar het ook klinkt, daardoor worden ze zuiniger en stiller. Dat komt doordat grotere motoren lucht minder hard naar achter hoeven te duwen’, zegt Melkert. Daardoor is minder brandstof nodig en dus komt er minder CO 2 de lucht in.

‘Objectief gezien kun je dus zeggen: de geluidsoverlast vermindert en de uitstoot neemt af’, zegt Melkert. Maar dat gebeurt niet in één keer met eenvijfde, zoals de brandstofwinst die hij zojuist berekende voor het nieuwe toestel van KLM. ‘Per jaar neemt de uitstoot met 1 tot 1,5 procent af, als je kijkt naar de wereldwijde luchtvaart.’

‘We hebben het over decennia, voordat alle vliegtuigen vernieuwd zijn’

Want met nieuwe toestellen die voor 110 miljoen euro in de catalogus staan en een levertijd van een jaar of zes hebben, is het niet haalbaar om alle vliegtuigen in een keer te vernieuwen. Zo hoopt Transavia, na KLM de grootste maatschappij op Schiphol, volgend voorjaar ‘een aantal’ nieuwe, zuiniger toestellen operationeel te hebben. Acht jaar duurt de hele transitie naar nieuwere toestellen, schat een woordvoerder.

Passagierstoestellen beginnen na zo’n twintig jaar trouwe dienst vaak aan een tweede leven als vrachtvliegtuig. ‘We hebben het dus over decennia, voordat alle vliegtuigen vernieuwd zijn’, zegt Melkert.

Daar komt bij dat CO 2 -zuiniger vliegtuigen over het algemeen juist meer stikstof uitstoten, zegt Irene Dedoussi. Ze is gespecialiseerd in de milieu-effecten van de luchtvaart en is ook verbonden aan de TU Delft. ‘Dat komt doordat de meest efficiënte verbranding op heel hoge temperatuur is. De keerzijde: hoe hoger de temperatuur, hoe meer stikstof vrijkomt. De afgelopen twee decennia nam de hoeveelheid stikstof per liter brandstof dus juist toe’, zegt ze.

En dat terwijl de stikstofuitstoot in het land juist omlaag moet, omdat die schadelijk is voor de gezondheid en de natuur. ‘Er bestaan technieken die in nieuwe toestellen toegepast worden om de uitstoot van stikstof te beperken. Maar meestal moet je kiezen: minder CO 2 -uitstoot of minder stikstof?’

Het kabinet zet in op minder CO 2 én minder stikstof, alsmede minder fijnstof en geluidsoverlast. De precieze limiet moet de minister nog opstellen.

Voor omwonenden zou het betekenen dat hoe minder uitstoot en geluidsoverlast de vliegtuigen veroorzaken, hoe meer vliegtuigen mogen vliegen. Die groei komt jaarlijks neer op tien tot twintig vliegtuigen extra per dag, berekent Melkert. ‘Dat geldt als je ervan uitgaat dat de luchtvaart zo’n 1,5 procent schoner wordt per jaar, en je, zoals we in 2008 in het Aldersakkoord afgesproken hebben, de helft van die milieuwinst mag gebruiken om te groeien.’

‘Toch neemt de wereldwijde CO2-uitstoot in de luchtvaart elk jaar toe’

Het is een fractie meer dan de huidige 440 duizend vliegtuigen die jaarlijks mogen opstijgen en landen, een aantal dat sinds de coronacrisis overigens niet meer gehaald is. En als minister Harbers de limiet ieder jaar verlaagt, zoals zijn woordvoerder zegt, komt het neer op minder vliegtuigen.

Bekijk je het per nieuw vliegtuigtype of per passagier, dan is er objectief dus minder CO 2 en lawaai. ‘Toch neemt de wereldwijde CO 2 -uitstoot in de luchtvaart elk jaar toe met 2 tot 4 procent’, zegt Dedoussi. Dat komt doordat de luchtvaart ieder jaar aanzienlijk groeit. ‘Zelfs als vliegtuigen jaarlijks 1 tot 1,5 procent zuiniger worden, groeit het luchtverkeer drie keer méér', zegt Melkert.

Maurice van Uden kijkt vanaf de Buitenveldertbaan naar de lucht, waar nu elke twee minuten een toestel overvliegt. Hij opent de app die hij bedacht, Explane. De app neemt tien seconden geluid op, zoekt razendsnel in een openbare database welk toestel op dat moment overvliegt en op hoeveel meter hoogte en stuurt die gegevens samen met de hoogst gemeten geluidspiek naar een centraal register.

‘Deze gaat naar Amerika’, zegt hij terwijl een toestel uit de jaren negentig overvliegt, ‘dat is 86 decibel op 210 meter hoogte. Vergelijkbaar met wat bij mij thuis overvliegt.’

En dat de nieuwe toestellen de helft minder geluid maken dan hun voorgangers uit de jaren negentig? Van Uden merkt het verschil nauwelijks. ‘Van een vliegtuig dat met 82 in plaats van 86 decibel over je huis vliegt word je ’s nachts net zo goed wakker’, zegt hij. ‘Het is alsof iemand een halfvolle emmer water over je heen gooit in plaats van een volle emmer. Je wordt nog steeds nat.’