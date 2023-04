‘Dankzij een obscuur boek uit 1946 vonden wij een veelbelovend middel tegen malaria’

Wetenschappers gaan zelden in één streep op het doel af. Een ode aan de onverwachte ontdekkingen. Vandaag: hoe Nijmeegse onderzoekers een ogenschijnlijk mislukt medicijn nieuw leven inbliezen.

‘Een referentie onder aan een onderzoeksartikel, naar een obscuur boek uit 1946. Mijn collega, bioloog Joost Schalkwijk, raakte erdoor geïntrigeerd en vond het boek na lang zoeken in de kelders van de Leidse universiteitsbibliotheek. Vanaf toen nam zijn onderzoek een andere wending.

‘Een jaar of vijftien geleden werkte Joost aan een middel tegen de huidziekte psoriasis. Tot zijn teleurstelling werkte de stof daar niet tegen. Maar in het boek stond dat vergelijkbare stoffen activiteit hadden tegen malariaparasieten. Daarom zocht Joost contact met de afdeling medische microbiologie, waar ik werk.

‘De eerste testen in het laboratorium waren veelbelovend. Al snel hadden we een hele bibliotheek van werkzame stoffen. Ze leken allemaal op vitamine B5, maar verschilden net een beetje van elkaar.

‘Een malariaparasiet komt het lichaam binnen via muggenspeeksel en gaat dan naar de lever. Daar vormt hij tot wel tienduizend nieuwe parasieten, die zich verspreiden door het bloed. Zij vermenigvuldigen zich in rode bloedcellen en dat veroorzaakt de ziekteverschijnselen van malaria. Elk jaar sterven er 600 duizend mensen aan malaria.

‘Een klein deel van de parasieten besluit zich niet te reproduceren. In plaats daarvan worden ze een mannetje of een vrouwtje. Dat zijn de seksuele parasieten. Zij blijven in de circulatie rondzweven totdat een mug ze opzuigt. Zo kunnen muggen malaria verspreiden naar nieuwe patiënten.

‘Aanvankelijk doodde ons middel alleen de malariaparasieten die in de rode bloedcellen zitten. Op die manier kun je malaria genezen, maar niet de verspreiding ervan voorkomen. Toen we onze werkzame stof een beetje aanpasten, lukte het ons om ook de seksuele parasieten te doden. Toen wisten we dat we echt een mooie stof te pakken hadden.

‘Om van een veelbelovend middel tot een goed medicijn te komen gingen we terug naar onze bibliotheek van stoffen. We kozen de allerbeste uit. Een van onze eisen was bijvoorbeeld dat de stof een hoge smelttemperatuur had. Sommige stoffen smolten al bij 50 graden Celsius, maar dat is het al snel in een auto in de Afrikaanse zon. En dat is nou precies waar de meeste mensen sterven aan malaria.

‘Daarna hebben we ons middel getest in muizen met menselijke bloedcellen. Die besmetten we met de menselijke malariaparasiet en gaven we ons middel als behandeling. Het sloeg hartstikke goed aan. Ten slotte hebben we ook laten zien dat de stof waarschijnlijk veilig is voor mensen.

‘Naast het ontwikkelen van een medicijn doen we ook onderzoek naar het precieze werkingsmechanisme van de stof. Omdat parasieten vitamine B5 nodig hebben om te groeien nemen ze onze stof op. Vervolgens wordt het omgezet door een aantal reacties, maar op een gegeven moment blijft het vastzitten in een essentieel eiwit. Daardoor functioneert dat eiwit niet meer en dat maakt zoveel processen kapot dat de parasiet sterft.

‘Interessant genoeg doodt onze stof alleen maar vrouwelijke parasieten, de mannetjes hebben nergens last van. Daarom gebruiken we nu ons middel om beter te begrijpen hoe mannetjes- en vrouwtjesparasieten van elkaar verschillen. In eerste instantie doe ik dat vanuit nieuwsgierigheid. Op de lange termijn kan deze kennis ons helpen om nog betere medicijnen te ontwikkelen, die beide geslachten kunnen doden.

‘Het medicijn is uit onze handen. Een non-profitorganisatie is bezig met het verbeteren van het productieproces. Zodra dat gelukt is, kunnen ze het medicijn testen in mensen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ook die laatste stap goed gaat.’