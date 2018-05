Crimineel stort zich op fraude met zorgbudget

Slachtoffer

Dat zorgfraude wordt gecombineerd met drugscriminaliteit - zoals in Bergen op Zoom en Breda - komt volgens De la Court in een enkel geval aan het licht. 'Dan kun je bijvoorbeeld ook denken aan kwetsbare mensen in een beschermd wonen-setting, die beïnvloedbaar zijn en worden aangezet om dingen te doen die niet mogen. Sommige ex-verslaafden, jonge voormalig delinquenten of ouderen zijn gemakkelijk te manipuleren en intimideren. Dan zijn ze eigenlijk meer slachtoffer dan dader.'



Hoeveel cliënten hebben gewerkt in de hennepplantage van de Brabantse zorgaanbieder is onduidelijk. Het Functioneel Parket, het onderdeel van het Openbaar Ministerie dat complexe fraude behandelt, is niet overgegaan tot vervolging. De ondernemer zelf ontkent desgevraagd alle aantijgingen en zegt van een hennepkwekerij niets te weten.