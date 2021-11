Covidpil ‘binnen enkele weken’ inzetbaar in Nederland

Een fabriek van Merck, de farmaceut die ook de covidpil maakt. Beeld ANP / Eyevine

Het Europees geneesmiddelenbureau EMA onderzoekt momenteel de effectiviteit en de mogelijke bijwerkingen van de nieuwe pil van farmaceut Merck, maar stelt dat lidstaten het middel desgewenst al kunnen inzetten. Nederland wil de resultaten van het officiële EMA-onderzoek afwachten, maar het ministerie verwacht dat die snel kunnen komen. Groot-Brittannië keurde deze week als eerste land de nieuwe coronapil goed voor gebruik en bestelde bijna een half miljoen doses. EU-lidstaten gaan waarschijnlijk gezamenlijk inkopen, waarna elk land een deel krijgt, vergelijkbaar met de Europese inkoop van vaccins.

Vaccinatie is het sterkste wapen tegen corona, maar zelfs met een vaccinatiegraad van boven de 85 procent overspoelen covidpatiënten de zorg. Een deel van hen is niet gevaccineerd, een deel is ondanks de inenting kwetsbaar voor medische problemen na een covidinfectie. Naar de komst van nieuwe medicijnen om deze mensen te helpen en de zorg te ontlasten wordt daarom reikhalzend uitgekeken. Sommige experts spreken al van een ‘game changer’.

Duur

Merck is het verst met zo’n covidmedicijn. De farmaceut meldt dat zijn pil, molnupiravir, het risico op ziekenhuisopname of sterfte na corona met de helft verkleint. Patiënten met een kwetsbare gezondheid slikken de virusremmer vijf dagen na de eerste covidklachten, en dat vervolgens vijf dagen achtereen. ‘Denk aan ouderen met suikerziekte of aan mensen bij wie het vaccin niet goed werkt door een onderliggende ziekte’, zegt Joost Wiersinga, internist-infectioloog bij het Amsterdam UMC. Het is zeker niet de bedoeling om iedereen die positief test de pillen mee naar huis te geven. ‘Daarvoor zijn ze veel te duur. Mogelijk zo’n 600 euro per patiënt. Vaccineren is en blijft de beste en goedkoopste bescherming tegen covid. Maar voor een deel van de kwetsbare patiënten is zo’n pil een uitkomst.’

775 proefpersonen deden mee aan de studie naar molnupiravir. De bijwerkingen vielen mee, maar toch is het zaak die goed in de gaten te houden bij grotere groepen, zegt Mark de Boer, internist-infectioloog bij het LUMC in Leiden. Hij is tevens voorzitter van de SWAB, de organisatie die richtlijnen maakt voor de behandeling van infectieziekten. ‘Molnupiravir zorgt ervoor dat het lichaam een soort nepbouwstenen aan het rna van het virus toevoegt, waardoor dit zich niet meer goed kan vermenigvuldigen. Eventuele zeldzame ernstige bijwerkingen uiten zich pas bij grotere groepen patiënten, duizenden of meer.’ Ook De Boer benadrukt dat vaccinatie verreweg de beste bescherming biedt.

Rol huisartsen

Huisartsen zullen volgens De Boer een cruciale rol spelen bij de verstrekking en het monitoren van de nieuwe pil. ‘Dit middel geef je zo’n vijf dagen nadat de klachten begonnen zijn, patiënten zijn dan vaak nog niet in beeld bij de specialist. In het ziekenhuis zit je bovenop een patiënt en kun je zijn conditie continu in de gaten houden, voor huisartsen is dit een ander verhaal.’

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) laat weten nog geen oordeel te kunnen geven over molnupiravir bij gebrek aan informatie over effectiviteit, bijwerkingen en veiligheid. Huisartsen hebben volgens het NHG in het algemeen weinig ervaring met antivirale middelen, omdat die tot nu toe vaker worden toegepast door specialisten in ziekenhuizen.

Meerdere farmaceuten werken aan coronamedicijnen. Zo maakte Pfizer vrijdag bekend dat zijn covidpil, die drie dagen na aanvang van de klachten wordt geslikt, het risico op ziekenhuisopname en sterfte bij kwetsbare covidpatiënten met 89 procent verkleint. Pfizer gaat de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA vragen om goedkeuring van de pil, de volledige studie is nog niet gepubliceerd.