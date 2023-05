Coronasteunfonds voor zorgverleners stopt, overgebleven miljoen euro naar onderzoek postcovidsyndroom

Verpleegkundigen behandelen een coronapatiënt op de ic. Het coronasteunfonds voor zorgpersoneel werd in april 2020 opgericht door traumachirurg Marijn Houwert en orthopedisch chirurg Sander Muijs. Beeld Robin Utrecht / ANP

De stichting Zorg na Werk in Coronazorg (Zwic) heeft in drie jaar tijd bijna 6 miljoen euro uitgekeerd, aan 180 zorgverleners of hun familie. Het gaat om 26 uitkeringen voor nabestaanden van zorgmedewerkers die aan covid zijn overleden en 154 uitkeringen voor zorgmedewerkers die op de ic terecht zijn gekomen. Nabestaanden krijgen eenmalig 50.000 euro, zorgverleners die op de ic hebben gelegen 30.000 euro.

Het coronasteunfonds werd in april 2020 opgericht door traumachirurg Marijn Houwert en orthopedisch chirurg Sander Muijs. De twee artsen van het UMC Utrecht wilden hun zwaarst getroffen collega’s steunen met een flink geldbedrag, om te voorkomen dat zij in financiële problemen zouden komen. Met het extra geld konden zij de achteruitgang in hun inkomen compenseren en alle bijkomende kosten opvangen die het gevolg waren van hun ziekte en revalidatie.

Over de auteur

Ellen de Visser is medisch redacteur op de wetenschapsredactie van de Volkskrant en auteur van de bestseller Die ene patiënt, waarin zorgverleners vertellen over een patiënt die hun kijk op het vak veranderde.

Artsen hebben een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering, vertelden de twee chirurgen vlak na de oprichting tegen de Volkskrant. Dat ligt anders bij verpleegkundigen, verzorgenden, arts-assistenten, ok-medewerkers en al het andere zorgpersoneel dat tijdens de pandemie met gevaar voor besmetting aan het werk moest op de ic of de covidafdeling. ‘Het is werk waar ze niet voor hebben gekozen en als dat ernstige gevolgen heeft, laten we ze zitten?’, vroeg Muijs zich indertijd af. ‘Is dat ons dankjewel voor hun inzet?’

Snel uitgekeerd

De stichting opereerde met een voor het zorglandschap opmerkelijke snelheid en efficiëntie. Bestuur en raad van advies van de stichting bestonden uit onbezoldigde deskundigen. In korte tijd kwam 4,4 miljoen euro aan donaties binnen, een bedrag dat werd verdubbeld door het ministerie van Volksgezondheid. Aanvragen werden snel beoordeeld, het geld werd meestal binnen vier tot zes weken uitgekeerd.

Nu Zwic ophoudt te bestaan is de helft van het overgebleven bedrag, zoals was afgesproken, aan het ministerie teruggegeven. Het resterende bedrag, ongeveer 1 miljoen euro, wordt gedoneerd aan de stichting Long Covid. Die stichting financiert biomedisch onderzoek naar oorzaken en behandeling van het postcovidsyndroom en beijvert zich voor de oprichting van een landelijk onderzoeksconsortium.

Van het postcovidsyndroom is nog altijd niet duidelijk hoe het ontstaat en wat ertegen te doen valt. Hoewel een registratie van het aantal patiënten ontbreekt, lijkt het zorgpersoneel hard getroffen. In de zorg was de confrontatie met het virus immers onontkoombaar en waren beschermingsmiddelen gedurende de eerste maanden van de pandemie schaars. Alleen al bij vakbond FNV hebben zich tot nu toe 5.253 zorgmedewerkers gemeld met het postcovidsyndroom, van wie een groot aantal al langer dan twee jaar ziek is.

Tijdens de pandemie bleek er bij zorginstellingen grote behoefte aan een handvat om het door stress getroffen personeel te helpen. Daarom is in opdracht en met geld van Zwic een beleidsrichtlijn opgesteld voor psychosociale ondersteuning van zorgverleners. Met die praktijkhandleiding, die begin deze maand werd gepubliceerd, kunnen zorgorganisaties stressgerelateerde gezondheidsklachten bij hun personeel aanpakken en proberen te voorkomen.