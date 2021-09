Coronasteunfonds voor ernstig zieke zorgverleners heeft nog miljoenen in kas

Hulpdiensten klappen voor zorgverleners bij het Maastricht UMC+. Beeld ANP

Toen chirurgen Marijn Houwert en Sander Muijs vorig jaar april de stichting Zorg na Werk in Coronazorg (Zwic) opzetten, gingen ze er op basis van buitenlandse cijfers van uit dat er in Nederland honderd zorgverleners aan covid zouden overlijden en er vierhonderd op de ic zouden belanden. De twee artsen van het UMC Utrecht wilden hun zwaarst getroffen collega’s en hun nabestaanden steunen met een flink geldbedrag om te voorkomen dat zij in financiële problemen zouden komen. In korte tijd kwam 4,4 miljoen euro aan donaties binnen, het ministerie van Volksgezondheid zegde toe het bedrag te verdubbelen tot een maximum van 10 miljoen euro.

Anderhalf jaar na aanvang van de pandemie blijkt het aantal getroffen zorgverleners minder groot dan werd gevreesd. De laatste cijfers van het RIVM wijzen uit dat er tot nu toe 32 medewerkers in de zorg aan covid zijn overleden en dat er 1.039 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Hoeveel van hen op de ic hebben gelegen is onbekend, maar afgaande op de landelijke percentages moet het gaan om 120 tot 240 zorgverleners, zegt verpleegkundige Wietske Blom-Ham, hoofddocent acute zorg en voorzitter van Zwic.

Lang niet al die medewerkers of hun nabestaanden hebben de weg naar het fonds weten te vinden. Tot nu toe zijn 90 uitkeringen toegekend, waarvan 14 aan nabestaanden van zorgmedewerkers die aan covid zijn overleden en 76 aan zorgmedewerkers die op de ic terecht zijn gekomen. Nabestaanden krijgen eenmalig 50.000 euro, zorgverleners die op de ic hebben gelegen 30.000 euro.

Nu de doelgroep kleiner blijkt dan was becijferd heeft Zwic 5 miljoen euro teruggegeven aan het ministerie van Volksgezondheid. ‘Het geld is op andere plekken in de zorg hard nodig’, aldus voorzitter Blom.

Van de beschikbare 8,8 miljoen euro is tot nu toe 3 miljoen euro uitgekeerd. Het resterende bedrag wil het fonds ook graag uitbetalen, zegt Blom en daarom wordt de komende tijd alles op alles gezet om de medewerkers te bereiken die ervoor in aanmerking komen. De stichting gaat samenwerken met branche-organisaties in de zorg in de hoop het fonds zo bekender te maken. Het aanvraagformulier wordt vereenvoudigd en de inzendtermijn wordt verlengd naar eind 2022.

Bij het steunfonds komen nog altijd aanvragen binnen van zorgpersoneel dat ruim een jaar geleden, in de eerste of tweede golf, ernstig ziek is geworden, vertelt Blom. ‘Dat laat zien dat ze heel lang bezig zijn met hun herstel en zich pas veel later druk maken over de gevolgen van hun ziekte.’

Zwic was aanvankelijk bedoeld voor personeel aan het bed, maar sinds begin dit jaar is de doelgroep uitgebreid naar het voltallige personeel dat coronazorg mogelijk maakt, van laboranten en schoonmakers tot baliemedewerkers. Verpleegkundige Wietske Blom neemt deze week het voorzitterschap van de stichting over van de initiatiefnemers Houwert en Muijs. Ze werkte vijftien jaar op de spoedeisende hulp en weet hoe groot de impact is als zorgverleners door hun werk op de corona-afdeling ernstig ziek worden. Veel kosten die gepaard gaan met een ic-opname of daar het gevolg van zijn, worden niet vergoed. ‘Wij zijn er om die financiële zorgen te compenseren. Maar dan moeten collega’s wel weten dat we bestaan.’