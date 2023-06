Coronaprik wordt soort griepprik, elk najaar te nemen

Vaccinaties in de Amsterdamse Rai in 2021. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Daarbij gaat het om 60-plussers, zorgmedewerkers en mensen met een ziekte die het risico verhoogt op ernstig verloop van corona. Ook zwangere vrouwen moeten in aanmerking komen voor de jaarlijkse coronaprik. Dat staat in het woensdag verschenen advies van de Gezondheidsraad.

Hoe dat precies moet in de praktijk, zal minister Kuipers van Volksgezondheid moeten bepalen. Maar de Gezondheidsraad sorteert nadrukkelijk voor op één prikmoment voor griep- en coronavaccin tegelijktijd, wellicht bij de huisarts. ‘Er is geen bezwaar om deze vaccins tegelijk te geven, ze beïnvloeden elkaar niet’, zegt raadsvoorzitter Bart-Jan Kullberg. ‘En qua communicatie en opkomst zou zoiets ongetwijfeld handig zijn.’

Epidemioloog Marc Bonten (UMC Utrecht), niet betrokken bij het advies, noemt het advies ‘heel logisch’ en is precies wat hij had verwacht. Hij geeft aan dat er op den duur misschien wel letterlijk één griep- en coronaprik komt. ‘Aan zulke vaccins met meerdere componenten wordt al gewerkt. Het ligt voor de hand dat we die kant opgaan.’

Over de auteur

Maarten Keulemans is wetenschapsredacteur bij de Volkskrant, met als specialismen microleven, klimaat, archeologie en gentech. Voor zijn coronaverslaggeving werd hij uitgeroepen tot journalist van het jaar.

Wie net is gevaccineerd, is acht tot twaalf maanden voor 85 tot 95 procent beschermd tegen ernstige corona, constateert de Gezondheidsraad, onder meer leunend op een pas verschenen grote overzichtsstudie. Tegen het krijgen van (milde) corona beschermt het vaccin ‘wel behoorlijk, maar niet geweldig’, zegt Kullberg. Het gaat om zo’n 70 procent bescherming kort na vaccinatie, afnemend tot nauwelijks nog bescherming acht maanden later.

Ook beschermt het vaccin redelijk tegen overdracht van het virus op andere mensen: 60 tot 65 procent, blijkt uit de vakliteratuur die de raad op een rij heeft gezet. Vandaar dat de raad het vaccin ook adviseert voor zorgmedewerkers die omgaan met kwetsbare patiënten.

Geen wintergolf

Bij corona is geen sprake van een duidelijke wintergolf, zoals bij de griep wel het geval is, constateert de Gezondheidsraad. ‘Het risico loopt het hele jaar door’, zegt Kullberg. Toch is het najaar ‘het meest logische moment’ voor de prik, omdat dan ook de andere luchtweginfecties rondgaan, wat kan zorgen voor meer ziekenhuisopnames.

Over wat er moet gebeuren met mensen die buiten de doelgroepen vallen en toch het vaccin willen, bijvoorbeeld om het risico op postcovidsyndroom te verkleinen, zegt de raad niets. Dat is aan de minister, stelt Kullberg. Misschien kunnen dergelijke personen straks op verzoek een vaccin krijgen.

Subsoort XBB

Nog altijd gaat het coronavirus rond, maar op een laag pitje. Lagen er in maart van dit jaar nog ruim achthonderd coronapatiënten in het ziekenhuis, inmiddels is dat aantal geslonken tot amper dertig. De dominante variant die de ronde doet is de omikronvariant, om precies te zijn de subsoort XBB.1.5 van dat virus.

Wel adviseert de Gezondheidsraad het ministerie rekening te houden met nieuwe varianten. Niet uitgesloten is bijvoorbeeld dat op een gegeven moment toch weer een gevaarlijkere variant de kop opsteekt. Het ministerie zou dat van jaar tot jaar moeten bekijken.