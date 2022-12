Corona wordt vis noodlottig

Beeld Auke-Florian Hiemstra, Wildlife Photographer of the Year

Wat de een beschermt, kan bij een ander leiden tot de dood. Deze vis kwam tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie aan zijn einde. Hij zwom de duim in van een handschoentje en kwam vast te zitten. Alleen zijn staart steekt er nog uit. In augustus 2020 viste een vrijwilliger hem uit de Leidse grachten tijdens een opruimactie. De foto van de vis is nu genomineerd voor de publieksprijs van de Wildlife Photographer of the Year.

Toen de pandemie in 2020 aanbrak, kreeg de natuur een adempauze: de uitstoot van CO 2 , stikstof en andere vervuilende stoffen ging even omlaag. Tegelijkertijd schoot het gebruik van mondkapjes en plastic handschoenen omhoog. Daarvan kwamen veel exemplaren in de natuur terecht, waar ze blijven rondzwerven.

‘Het was wel even schrikken’, vertelt fotograaf Auke-Florian Hiemstra (Naturalis), bioloog en mede-initiatiefnemer bij de opruimactie. ‘We hadden al honderden handschoenen opgevist, maar dit was de eerste keer dat een dier erin verstrikt zat.’ De vondst leidde tot zijn onderzoek naar corona-afval. Dat bevestigde: veel diersoorten, van vogels tot egels, raken verstrengeld in oude mondkapjes en handschoenen. Zo hebben dieren nog jarenlang last van de nasleep van de pandemie.