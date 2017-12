Coöperatie Laatste Wil lanceert nieuw project voor middel levensbeëindiging

Volgens CLW-voorzitter Jos van Wijk is er grote animo voor het nieuwe project. In september had de coöperatie, die in 2013 is opgericht, nog maar 3000 leden. In die maand werd in een uitzending van Nieuwsuur bekend dat CLW een goedkoop legaal middel had ontdekt waarmee mensen zelf euthanasie kunnen plegen. Van Wijk: 'We hebben nu 17 duizend leden. Die snelle groei verbaast me niet. Uit onderzoeken blijkt dat 44 tot 55 procent van de volwassen Nederlanders zelf het einde van hun leven wil bepalen en over de middelen wil beschikken om dat veilig te kunnen doen.'