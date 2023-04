Coolblue moet een wasmachine laten repareren net zo makkelijk maken als er een bestellen

Denkfouten in het hedendaags ontwerp gefileerd door ontwerpwetenschapper (en ex-cabaretier) Jasper van Kuijk. Deze week: online wasmachine bestellen.

Coolblue heeft het bestellen van een nieuwe wasmachine supermakkelijk gemaakt. Te makkelijk. In 2016 nam de internetwinkelier de bezorging van witgoed en andere grote apparaten in eigen hand. Volledig tegen de heersende bedrijfswijsheid in dat je alleen moet doen waar je je op kunt onderscheiden, je kernprocessen, en de rest aan onderaannemers moet overlaten.

Pieter Zwart, ceo van Coolblue en verantwoordelijk voor de obsessie van het bedrijf met klanttevredenheid (‘alles voor een glimlach’), zag dat anders: ‘Als onze bezorgers bereid zijn een wasmachine naar de eerste of tweede verdieping te tillen, het apparaat ook nog eens installeren en vervolgens de oude machine weer mee terug nemen, kunnen we echt een verschil maken met wat nu gangbaar is bij webwinkels.’

Een sterk staaltje focus op gebruikersbehoeften. Want als een wasmachine stuk gaat, wil je snel weer kunnen wassen. Coolblue wilde de hele aanschaf van een nieuwe machine ‘ontzorgen’ en ging daarom zelf aan bezorging doen. Je ziet niet vaak dat een organisatie zo wordt omgegooid voor een betere gebruikservaring. Meestal wil men de website een beetje opleuken en met mazzel een intern proces wat aanpassen. Maar voor een echt goede gebruikservaring moet je niet het product of de dienst leveren die bij je organisatie past, maar de organisatie zo aanpassen dat je kunt leveren wat goed is voor gebruikers.

Het gevolg van Coolblues geoliede proces is wel dat het een stuk minder aantrekkelijk is geworden om je wasmachine te laten repareren. Want zet nieuw bestellen bij Coolblue eens tegenover het vinden van een goede reparateur, die snel kan komen, en bij wie je dan nog maar moet afwachten of die een diagnose weet te stellen, hoe erg het probleem dan blijkt te zijn en of de juiste onderdelen op voorraad zijn. Zeker nu bijvoorbeeld Miele alleen nog onderdelen wil leveren aan door hen goedgekeurde leveranciers. Koop je een nieuwe, dan weet je gelijk waar je aan toe bent.

Vroeger was het nog iets meer in balans, toen je om een wasmachine te kopen nog naar een winkel toe moest, moest wachten op levering et cetera, maar nu is reparatie veel onzekerder, zowel qua tijd als financieel.

Terwijl vanuit duurzaamheid gedacht we juist langer met producten moeten doen. Want de milieu-impact van ‘spullen’ is voor de gemiddelde Nederlander groter dan bijvoorbeeld autogebruik of consumptie van vlees en vis, zo berekende onderzoeksbureau CE Delft voor het boek De verborgen impact van Babette Porcelijn.

Dus misschien dat Coolblue ook een afdeling ‘Coolgreen’ kan beginnen, waar je kunt zoeken naar goede reparateurs die de volgende dag al op de stoep staan, ook als je wasmachine of ander witgoed uit de garantie is gelopen. Of dat ze je kapotte wasmachine meenemen, repareren en tijdelijk een vervangend exemplaar neerzetten. Of wasmachines gaan verhuren. De organisatie op z’n kop zetten voor én een glimlach én duurzaamheid.