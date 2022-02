Beeld Matteo Bal

Consumentenbond: Tinder discrimineert op basis van leeftijd - 8 februari 2022

Datingapp Tinder discrimineert op basis van leeftijd. Dat concluderen consumentenorganisaties na onderzoek in zes landen, waaronder Nederland. Voor het onderzoek meldden 528 mysteryshoppers in Nederland, Nieuw-Zeeland, de VS, Zuid-Korea, India en Brazilië zich aan voor Tinder Plus. Dat is de betaalde variant van de datingapp.

In Nederland is het verschil tussen het laagste (3,77 euro) en het hoogste tarief (21,99 euro het grootst, stelt de Consumentenbond. Oudere tinderaars betalen daarbij meer dan jonge. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, noemt de uitkomsten van onderzoek ‘zorgelijk’. ‘Het is hartstikke fout om oudere consumenten meer te laten betalen, want de dienst verandert niet door je leeftijd. Het is discriminerend en dat is verboden.’

De bond, die de uitkomsten van het onderzoek heeft gedeeld met de Autoriteit Consument & Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens, wil dat Tinder direct stopt met deze praktijken en duidelijkheid verschaft over de werking van zijn algoritmes. Tinder zegt in reactie tegenover Engadget dat het onderzoek rammelt. Tegelijk belooft de dienst in een verklaring dat het zal stoppen met het vragen van meer geld aan oudere gebruikers. (Laurens Verhagen)

Voor het eerst in de geschiedenis daalt het aantal Facebook-gebruikers - 3 februari 2022

De daling is subtiel, maar daarom nog niet minder historisch: voor het eerst in zijn geschiedenis is het aantal dagelijkse actieve gebruikers gedaald: van 1,930 miljard in het derde kwartaal naar 1,929 miljard wereldwijd in het vierde kwartaal van 2021. Dat blijkt uit (toch al tegenvallende) kwartaalcijfers van moederbedrijf Meta.

Ook bij de andere platformen van Meta lijkt de rek eruit te zijn. Het totaal aantal gebruikers daarvan (dus ook inclusief onder andere WhatsApp en Instagram) groeide nog maar heel licht naar 2,82 miljard dagelijkse gebruikers. In Nederland is overigens de trend van minder Facebook-gebruikers al langer te zien, terwijl concurrenten als Snapchat en vooral TikTok de grootste groei doormaken. (Laurens Verhagen)

Het aantal dagelijkse social media-gebruikers in Nederland. Beeld Newcom

Moederbedrijf Google verkoopt weer meer advertenties en verdient aan clouddiensten: 76 miljard dollar winst - 2 februari 2022

Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdiende afgelopen jaar meer aan de verkoop van advertenties. Ook aan clouddiensten verdiende het bedrijf veel meer, doordat bedrijven vanwege thuiswerken meer gebruik maken van de servers van Google. Verder gaat het bedrijf zijn aandelen splitsen, zodat die makkelijker verhandelbaar worden.

In 2021 haalde Alphabet een omzet van een kleine 258 miljard dollar, omgerekend haast 229 miljard euro. Dat was 41 procent meer dan een jaar eerder. Onder de streep bleef er iets meer dan 76 miljard dollar over. De winst een jaar eerder was ruim 40 miljard dollar.

Advertenties zijn nog altijd met afstand de belangrijkste inkomstenbron van Alphabet. In het laatste kwartaal van afgelopen jaar leverden advertenties op Google en YouTube meer dan 61 miljard dollar op, ongeveer 80 procent van alle omzet. Dat had nog meer kunnen zijn, liet het bedrijf weten. Sommige adverteerders die weinig voorraden meer hadden, besloten ook minder reclame te maken. Daarnaast meldde Alphabet last te hebben van een wijziging in het besturingssysteem voor de iPhone, waardoor minder mensen zich laten volgen door Google.

De clouddiensten van Google waren goed voor 5,5 miljard dollar aan omzet. Dat was wel zo’n 44 procent meer dan in hetzelfde kwartaal in 2020. Daarmee ligt Alphabet nog wel achter op Amazon en Microsoft, die grotere marktaandelen hebben.

De aandelen van Alphabet worden deze zomer twintig keer zo weinig waard, als het aan het bedrijf ligt. Op 1 juli moet er een aandelensplitsing komen, als de aandeelhouders er mee instemmen. Die krijgen dan een dividend van 19 extra aandelen. De koers van een aandeel Alphabet is momenteel meer dan 2750 dollar en dat maakt de aandelen onbereikbaar voor veel kleine beleggers. Als de aandelensplitsing op dit moment zou worden doorgevoerd zou de prijs naar ongeveer 138 dollar gaan, wat ervoor zorgt dat ze meer verhandeld kunnen worden. (ANP, Reuters)

Stekker definitief uit Zuckerbergs cryptomunt - 1 februari 2022

De geruchtenmachine draaide al even op volle toeren, maar nu is het officieel: de organisatie achter cryptomunt Diem heeft zijn technologie achter de munt verkocht aan financieel dienstverlener Silvergate Capital. Deze gaat verder met het vroegere cryptoproject van Facebook. Volgens The Wall Street Journal betaalt Silvergate zo’n 200 miljoen dollar voor de overblijfselen van het project dat nooit van de grond is gekomen.

De verwachtingen van Zuckerberg waren hooggespannen, maar de tegenstand vanuit zowel Europese als Amerikaanse beleidsmakers was groot. Ondanks een naamswijziging (Libra werd Diem) en inhoudelijke aanpassingen kwam de toestemming van de centrale bank er nooit. (Laurens Verhagen)

1/7 From the statement by the CEO Stuart Levey on the sale of the Diem group's assets to Silvergate — “From the outset, the Diem project has been focused on leveraging the benefits of blockchain technology to design a better and more inclusive payment system. pic.twitter.com/fX9ptwDt0k — Diem Association (@DiemAssociation) 31 januari 2022

Sony neemt gamestudio over die Halo en Destiny maakt - 1 februari 2022

Sony breidt zijn verzameling gamestudio’s verder uit met de overname van videogamesontwikkelaar Bungie. De Japanners betalen via dochter Sony Interactive Entertainment 3,6 miljard dollar, omgerekend 3,2 miljard euro, voor de voormalige Microsoft-studio achter games als Halo en Destiny.

De deal van Sony is de derde grote deal in de videogamesindustrie in korte tijd. Onlangs maakte Microsoft bekend Activision Blizzard over te nemen voor een bedrag van 69 miljard dollar. Eerder kocht Take Two Interactive de maker van mobiele games Zynga.

Met de overname van Bungie krijgt Sony de populaire first-person shooter Destiny in handen. Daarmee wil het bedrijf de concurrentie aangaan met het immens populaire Call of Duty van Activision. Microsoft zou zeker drie nieuwe Call of Duty-games uit willen brengen voor de PlayStation van Sony. Maar mogelijk houdt het Amerikaanse bedrijf de games exclusief voor zijn Xbox-console en Windows-computers. Sony zegt op zijn beurt dat Destiny 2 en nieuwe titels niet exclusief blijven voor de PlayStation.

Bungie werd opgericht in 1991 en hielp mede de Xbox op de kaart te zetten. Microsoft betaalde ongeveer 30 miljoen dollar om de studio over te nemen toen Halo als game nog in ontwikkeling was. Het spel werd de basis voor Microsofts Xbox-consoles en heeft tot eind vorig jaar een omzet van meer dan 6 miljard dollar gegenereerd. Spellen in de serie worden inmiddels al jarenlang door een andere ontwikkelaar van Microsoft geproduceerd. (ANP)

Razendsnel populair geworden spel Wordle opgekocht door The New York Times - 1 februari 2022

Op 1 november hadden nog maar negentig mensen het gratis woordspelletje überhaupt gespeeld, drie maanden later is Wordle overgekocht door The New York Times voor ‘een bedrag met zes nullen’. Het spel blijft gratis en er verandert niets aan de spelregels, belooft de krant, die al meer online spelletjes en puzzels aanbiedt.

De Britse software-engineer Josh Wardle ontwierp het spel, waarin je een vijfletterwoord moet raden in zes pogingen, speciaal voor zijn partner. Hij had nooit verwacht dat het zo zou aanslaan, schrijft hij naar aanleiding van de verkoop op Twitter. ‘Het is ongelooflijk om te zien dat het spel zoveel mensen blijdschap heeft gebracht.’

An update on Wordle pic.twitter.com/TmHd0AIRLX — Josh Wardle (@powerlanguish) 31 januari 2022

Er valt ook een last van zijn schouders, afgaande op een eerder interview in The Guardian. ‘Ik voel een verantwoordelijkheid tegenover de spelers. Ik voel me geroepen de boel draaiende te houden en ervoor te zorgen dat alles goed werkt’, zei hij voordat duidelijk werd dat hij zijn spel zou verkopen. (Niels Waarlo)

Koninklijke Bibliotheek viert vijftien jaar webarchivering - 31 januari 2022

Precies vijftien jaar geleden nam de Koninklijke Bibliotheek de eerste Nederlandse website op in het digitale archief. De bibliotheek viert dit moment met de ‘Week van de webarchivering’. Inmiddels bestaat het webarchief uit ruim 21.000 websites, plus een thematisch archief met 21 collecties, zoals de Nederlandse blogosfeer en oude XS4ALL-homepages.

De bibliotheek heeft onder meer de taak erfgoed te bewaren en concentreert zich daarom op het archiveren van websites met cultuurhistorisch belang voor Nederland. Het liefst zou de KB alle websites die in het Nederlandse domein worden gepubliceerd bewaren, zoals de nationale bibliotheken in onder andere Duitsland en Frankrijk dat doen. In Nederland ontbreekt echter nog de wetgeving om dat mogelijk te maken. (Laurens Verhagen)

Recordomzet voor Apple (en nieuwe emoji’s op komst) - 28 januari 2022

Apple heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar een recordomzet behaald, ondanks het nijpende chiptekort dat tal van grote fabrikanten de laatste tijd raakt. In vergelijking met een jaar eerder steeg die van 111 naar 124 miljard dollar. De winst steeg in dezelfde periode van 29 naar 35 miljard dollar. De resultaten waren beter dan analisten hadden verwacht.

Volgens topman Tim Cook dankt Apple het succes aan zijn vele nieuwe producten en diensten. Dan gaat het bijvoorbeeld om de iPhone 13, de Apple Watch Series 7 en nieuwe Macs.

Ook heeft Apple overigens een heel nieuwe serie emoji’s klaarstaan. Deze zijn al beschikbaar in de bètaversie van iOS 15.4. Liefhebbers krijgen de beschikking over onder andere emoji’s van zwangere mannen, een discobal en handen die een hartje vormen. Verder zijn er zeven nieuwe smileys, waaronder een smeltend en een saluerend gezichtje. Het is volgens Emojipedia de grootste toevoeging sinds vijf jaar.

Dezelfde bètaversie bevat ook een handigheidje voor het ontgrendelen van mobieltjes met gezichtsherkenning in combinatie met een mondkapje. Die ontgrendeling werkt nu alleen samen met een Apple Watch, maar de nieuwste iPhones zouden dat ook zonder horloge kunnen doen, door alleen naar de unieke kenmerken rond de ogen te kijken. (Laurens Verhagen)

Samsung boekt recordomzet en investeert fors in chipproductie - 27 januari 2022

Samsung heeft het afgelopen kwartaal een recordomzet geboekt dankzij de groeiende vraag naar zijn smartphones, beeldschermen en geheugenproducten. Het Zuid-Koreaanse concern investeerde ook fors (43,6 biljoen won, ofwel ruim 32 miljard euro) in de productie van chips om aan de sterke vraag te kunnen voldoen. Samsung kocht onder meer de nieuwste chipmachines van ASML om de productie van geheugen- en systeemchips flink uit te breiden.

De omzet van het grootste bedrijf van Zuid-Korea steeg in het laatste kwartaal van vorig jaar met 23 procent naar 76 biljoen won (bijna 56 miljard euro). Het bedrijf verwacht een verder herstel van de vraag naar server- en pc-geheugenchips en verklaarde dat de nieuwe opvouwbare mobiele telefoons al bijdragen aan de omzetgroei. Begin volgende maand lanceert Samsung naar verwachting zijn nieuwste topmodel-smartphone, de Galaxy S22. (ANP)

Galaxy S22: What to expect from Samsung’s February Unpacked https://t.co/q3Z8Bpq8UH pic.twitter.com/tHJQSqTugk — The Verge (@verge) 26 januari 2022

Eerstvolgende drie Call of Duty-games zijn waarschijnlijk nog te spelen op PlayStation - 26 januari 2022

Eigenaren van PlayStation-spelcomputers kunnen gerust zijn: ook de komende drie Call of Duty-games zullen gewoon op die consoles gespeeld kunnen worden, meldt persbureau Bloomberg op basis van informatie van ingewijden.

Vorige week kondigde Microsoft aan dat het voor ruim 60 miljard euro Activision Blizzard overneemt. Dit is de maker van onder andere Call of Duty. Microsoft is met zijn Xbox-spelcomputer een rechtstreekse concurrent van de Sony PlayStation.

Het is onduidelijk wat de exacte afspraken zijn tussen Microsoft en Activision en wat er met de games gebeurt na de komende drie nieuwe uitgaven. Eerder liet Microsoft al weten de bestaande afspraken te respecteren. (Laurens Verhagen)

Had good calls this week with leaders at Sony. I confirmed our intent to honor all existing agreements upon acquisition of Activision Blizzard and our desire to keep Call of Duty on PlayStation. Sony is an important part of our industry, and we value our relationship. — Phil Spencer (@XboxP3) 20 januari 2022

Amsterdams internetknooppunt verwerkte in 2021 bijna 27 miljard gigabyte aan data - 24 januari 2021

Internetknooppunt AMS IX verwerkte in 2021 26,85 exabyte aan data. Een exabyte is een miljard gigabyte. AMS IX is een van de grooste en oudste internetknooppunten ter wereld, veel netwerken komen samen in Amsterdam. Die 26,85 exabyte is 18 procent meer dan het jaar ervoor, maar de groei vlakt iets af. In het coronajaar 2020 groeide de hoeveelheid data die via het knooppunt werd verwerkt met 35 procent, doordat een groot deel van de wereld thuis werkte. Ook vroegen gamers en kijkers van streamingdiensten meer van het netwerk. (Pieter Sabel)

The Verge: Google werkt aan nieuwe mixed reality-bril - 21 januari 2022

Het is alweer bijna negen jaar geleden dat Google de Glass lanceerde, de nogal nerdy bril die als weinig succesvolle voorloper van alle latere virtual reality-headsets geldt. Glass kwam te vroeg en had last van een groot imagoprobleem. De dragers waren verre van cool en werden aangeduid als glassholes.

Inmiddels timmeren de Big Tech-collega’s Meta (het vroegere Facebook, met de Oculus) en Microsoft (Hololens) aan de weg met hun brillen. Volgens the Verge werkt Google echter hard aan een nieuwe bril, die heel anders van opzet wordt dan de Glass. Hij zal ook een andere naam krijgen, meldt the Verge op basis van gesprekken met personen die binnen Google aan het project werken. Het zou gaan om een zogenoemde mixed reality-bril met camera’s. Hierbij worden, anders dan bij virtual reality-headsets, beelden van de echte wereld vermengd met virtuele plaatjes.

Overigens werkt Apple ook al jaren aan een dergelijke bril, zo gaan de geruchten al tijden. Volgens persbureau Bloomberg heeft dit project opnieuw vertraging opgelopen. Apple zou de planning om dit jaar met de bril op de markt komen niet halen. De nieuwe bril van Google wordt sowieso niet voor 2024 verwacht. (Laurens Verhagen)

Google is building an AR headset https://t.co/2NZzOyANC6 pic.twitter.com/EeWe9tSjly — The Verge (@verge) 20 januari 2022

Instagram begint proef met betalende abonnees - 20 januari 2022

Instagram gaat influencers de mogelijkheid geven om betaalde abonnementen aan te bieden aan hun fans. Makers hebben ‘behoefte aan een voorspelbaar inkomen’, zei Instagram-baas Adam Mosseri in een video. ‘En abonnementen zijn een van de beste manieren om voorspelbare inkomsten te hebben.’

In eerste instantie is de nieuwe functie alleen in de Verenigde Staten beschikbaar en voor een beperkt aantal influencers, onder wie sporters, modellen, acteurs en een spiritueel coach. Betalende abonnees krijgen exclusieve video’s en livestreams te zien, zo is het plan.

Bij succes zal Instagram de dienst uitbreiden, ook naar andere landen. (Laurens Verhagen)

🎉 Subscriptions 🎉



Subscriptions allow creators to monetize and become closer to their followers through exclusive experiences:

- Subscriber Lives

- Subscriber Stories

- Subscriber Badges



We hope to add more creators to this test in the coming months. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/SbFhN2QWMX — Adam Mosseri (@mosseri) 19 januari 2022

Nieuwe maatregelen Snap moet tieners beter beschermen tegen drugs - 19 januari 2022

Met een serie nieuwe maatregelen probeert Snap tieners beter af te schermen voor het online aanbod aan drugs. Zo wordt het voor volwassenen lastiger gemaakt zomaar tieners binnen Snapchat toe te voegen aan hun contacten. De app zal namelijk niet langer accounts van gebruikers in de leeftijd van 13 tot 17 jaar tonen in het zogenoemde ‘Snel toevoegen’-scherm, tenzij er sprake is van gemeenschappelijke connecties.

De Verenigde Staten kampen met een sterke stijging aan drugsdoden. Met name het sterke opiaat fentanyl is een probleem. Na onderzoek in oktober vorig jaar van omroep NBC, waaruit naar voren kwam dat drugsdealers vaak gebruikmaken van Snapchat om contact met tieners en jongvolwassenen te leggen, nam Snap al maatregelen door het aanbod van onder andere fentanyl automatisch op te sporen en te verwijderen. (Laurens Verhagen)

ACM gaat beoordelen of Apple aan eisen nieuw App Store-beleid voldoet - 18 januari 2022

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat beoordelen of Apple voldoet aan de eisen die de toezichthouder heeft gesteld aan het techbedrijf. Apple moest van de autoriteit per 15 januari 2022 de voorwaarden hebben gewijzigd zodat datingapp-aanbieders andere betaalsystemen binnen hun iOS-app mogen gebruiken naast of in plaats van het betaalsysteem van Apple. Dat had de ACM eind vorig jaar bepaald.

Apple heeft aan het verzoek gehoor gegeven, maar het techbedrijf is wel in beroep gegaan tegen de uitspraak omdat deze niet in het belang zou zijn van de consument. De ACM op haar beurt gaat nu onder andere met aanbieders van datingapps in gesprek om te zien of Apple voldoet aan de gestelde voorwaarden. (Laurens Verhagen)

ACM verplicht Apple onredelijke voorwaarden voor App Store aan te passen. Datingappaanbieders hebben nu geen vrije keuze voor een betaalsysteem voor aankopen die in de datingapp worden gedaan door consumenten. https://t.co/OxR86ZLOg2 pic.twitter.com/7GGX22ctGE — Autoriteit Consument & Markt | ACM (@AutoriteitCM) 24 december 2021

Politie registreert (opnieuw) toename van cybercrime - 17 januari 2022

De politie registreerde in het tweede coronajaar 2021 14.000 gevallen van cybercrime, een toename van bijna een derde vergeleken met een jaar eerder en drie keer meer dan in 2019. ‘Dit is een trend die we al een tijdje zien’, zegt een woordvoerder van de politie. ‘Er is een duidelijke verschuiving van fysieke criminaliteit naar onlinecriminaliteit. De inbreker komt niet meer bij je thuis, maar komt nu via Whatsapp of een phishingmail.’ De coronamaatregelen versterkten die trend: ‘De criminaliteit bewoog mee met wat er gebeurde: iedereen was thuis, dus criminelen gingen op zoek naar andere methodes.’

De toename van geregistreerde cybercrime komt niet zozeer doordat de politie meer online is gaan handhaven, aldus de woordvoerder. ‘Wij baseren ons op cijfers van aangiftes die zijn gedaan. (anp)

Apple zegt extra betaalmogelijkheden voor datingapps toe - 15 januari 2022

Apple staat het makers van datingapps in de Nederlandse App Store toe om andere betaalsystemen te gebruiken dan alleen dat van de iPhonemaker zelf. Het techbedrijf heeft dat laten weten aan ontwikkelaars. Daarmee voldoet Apple aan een uitspraak van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die dat had opgelegd.

Met de nieuwe betaalsystemen ontlopen de datingapps de commissie van tussen de 15 en 30 procent die ze over iedere betaling aan Apple moeten afstaan. Apple benadrukt echter dat het eigen betalingssysteem ook nog gebruikt kan worden en gebruikers van Apple-apparaten voordelen biedt. Zo kunnen zij gemakkelijker geld terugvragen, hun abonnementen beheren en hun betalingsgeschiedenis terugvinden.

Dat Apple voldoet aan de uitspraak van de ACM betekent niet dat het techconcern zich er ook bij neerlegt. Apple is in beroep gegaan tegen de uitspraak ‘omdat we niet geloven dat die in het belang is van onze gebruikers’. ‘We maken ons zorgen dat deze wijzigingen de gebruikerservaring kunnen verslechteren en nieuwe bedreigingen voor de veiligheid van de privacy en data van gebruikers kunnen betekenen.’ (anp)

