Congres VS stemt in met ‘historische’ ufo-wet en verplicht snelle komst onderzoeksinstituut

Een infraroodopname van een ongeïdentificeerd vliegend voorwerp, gezien door een Amerikaanse straaljagerpiloot. Beeld AFP

Exact 180 dagen nadat president Joe Biden zijn handtekening onder de wet zet, moet het ufo-instituut er zijn. Dat staat in het amendement dat oorspronkelijk werd ingediend door democratisch senator Kirsten Gillibrand. ‘Dit is echt historisch’, zegt filosoof Taede Smedes, betrokken bij ufomeldpunt.nl. ‘Het ufo-fenomeen is zo’n zeventig jaar oud, maar dit is voor het eerst dat het opduikt in een officiële wettekst.’

Vorig jaar publiceerde het Amerikaanse ministerie van Defensie al een eerste officiële rapport over 144 ufo-waarnemingen – denk aan straaljagerpiloten die met hun infraroodcamera’s ineens bizar bewegende vlekjes zien. Van die waarnemingen bleven er 143 onverklaard. Eentje bleek achteraf een leeglopende ballon.

Meer openheid

Het ‘Gillibrand-amendement’, zoals de wettekst in ufo-kringen is gaan heten, beslaat in totaal vijftien pagina’s. De rest van de wet (tweeduizend pagina's lang) gaat over hoe de Verenigde Staten zijn defensieapparaat financiert en vormgeeft.

Het nieuwe ufo-instituut moet onder meer de procedures rond ufo-meldingen professionaliseren, onderzoeken of zulke ufo’s vliegmachines zijn die werden ontwikkeld door ‘vijandige buitenlandse regeringen’, overleggen met bevriende landen en instituten als Nasa, en – belangrijk – jaarlijks publiek toegankelijke rapporten publiceren. Het amendement staat overigens expliciet toe dat die rapporten geheime bijlagen bevatten die alleen voor Congresleden toegankelijk zijn. ‘Toch ademt de tekst op z’n minst de wens voor meer openheid’, zegt Smedes.

Een deel van het amendement dat expliciet opriep tot het betrekken van onafhankelijke wetenschappers, heeft de definitieve versie overigens niet gehaald. ‘Het is niet bekend waarom, maar mijn vermoeden is dat ze anders te veel mensen de hoogste veiligheidstoegang moesten verlenen’, zegt Smedes.

Verder roept het amendement op onderzoek te doen naar nieuwe voortstuwingstechnologieën waarover ufo’s mogelijk zouden beschikken, naar gezondheidsproblemen bij mensen die in contact zijn geweest met ufo's en naar de bezoeken die ufo’s brengen aan nucleaire installaties.

Historische dag

‘Je ziet in de tekst en de gekozen onderwerpen vooral het wensenlijstje van de mensen die al decennia lobbyen voor meer aandacht voor ufo’s’, zegt ufo-scepticus Pepijn van Erp, van stichting Skepsis. Hoewel Van Erp zegt in principe niet tegen onderzoek naar het fenomeen te zijn, vraagt hij zich vooral af of het Congres hiermee niet overdrijft. ‘Ik denk dat je het geld voor al dit onderzoek beter had kunnen besteden.’

Het aannemen van het Gillibrand-amendement volgt een kleine maand op de aankondiging door het Pentagon van een ander, meer bescheiden onderzoeksinstituut naar het ufo-verschijnsel. Die aankondiging stuitte op veel wantrouwen onder ufo-volgers. ‘Dit is een directe en flagrante poging om de Senaat te omzeilen en te ondermijnen’, schreef Luis Elizondo destijds op Twitter. Elizondo is het voormalig hoofd van een oorspronkelijk geheim en inmiddels opgeheven onderzoeksprogramma van het Pentagon naar ufo’s. Hij is tegenwoordig actief als maker van televisieprogramma’s over het ufo-fenomeen.

Over de nieuwe wet toonde hij zich een stuk enthousiaster. ‘Dit is een historische dag voor ons land’, schreef hij woensdagavond na het aannemen van de tekst. ‘Dank aan onze dappere Congresleden. Jullie zijn helden!’