Conflict over stroomleveringen op de Balkan legt luchtalarm in Nederland gedeeltelijk plat - klopt dit wel?

Van wie komt de claim?

'Opmerkelijk dat een lokaal conflict op de Balkan zijn invloed heeft op een van onze waarschuwingssystemen.' Dat twitterde de directeur van de directie Veiligheidsregio's en Crisisbeheersing van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Paul Gelton, vorige week. Hij refereerde aan het gesteggel tussen Kosovo en Servië over stroomleveringen.



Wekenlang was de frequentie van het Europese elektriciteitsnet een fractie te laag. Daardoor lopen klokken die op het net zijn aangesloten, en hun tijdsmeting baseren op die frequentie, enkele minuten achter. Zo ook de klokken van de sirenes van het waarschuwingsstelsel, ook wel 'het luchtalarm' in de volksmond. Dit zorgde voor een storing. Het bleef vorige week maandag, tijdens de maandelijkse luchtalarmtest, op veel plekken in het land stil.



Een opmerkelijk verhaal, dat vonden meer mensen op Twitter, die er - anders dan Gelton - een complot in zagen. 'Een hoop nepnieuws dit. Gaat men weer Servië bashen.' 'Deze maand werd niet het alarm, maar onze intelligentie getest.' 'Worden wij voor de gek gehouden? Is dit #nepnieuws of een #complot om NL-Alert te pushen?'