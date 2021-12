Code zwart muteert in Hugo’s handen net zo makkelijk als het coronavirus

Aan de rand van mijn stad staan drie vlaggen die bezoekers vrolijk welkom heten. Op een enorm elektronisch advertentiebord honderd meter verderop prijst deze week een uitvaartbegeleider haar diensten aan. Het miezert. In mijn ligfiets breng ik spulletjes naar een dochter in de grote stad. Langs het troosteloze kanaal zitten tientallen mannen, twee aan twee. Ze vissen. Vissen zou mij een mooie gelegenheid bieden om aan doodgaan en uitvaarten te denken, maar die mannen kijken naar hun hengels en denken vast niet over hun eigen eindigheid. Hooguit over die van de vissen.

Een dagje eerder was het rustig in de praktijk. Blijkbaar was iedereen sinterklaasboodschappen doen of gewoon bang van de regen. Tijd voor een gesprek met een oude zakenman. Net thuis na een lang ziekenhuisverblijf met een lijst onoplosbare aandoeningen die nauwelijks op een A4'tje past. ‘Ik wil helemaal niet dood en ik wil er ook niet over denken. Ik wil een keer de bank in Las Vegas laten springen, maar daar zal ik wel niet meer heen kunnen.’ Mijn subtiele pogingen om hem te laten nadenken over wat nog zinnige zorg was, mislukken jammerlijk. Denken in scenario’s is moeilijk, maar het zou veel gedoe aan het eind van het leven schelen.

Daarover piekerend zat ik ’s middags de instructies voor de code zwart te lezen. Die code muteert in Hugo’s handen net zo makkelijk als het coronavirus, want opeens bestond die uit drie subcodes. Als politici neuzelen en door verdeeldheid niet in scenario’s kunnen denken, betekent dat niet dat we op de werkvloer die luxe ook hebben. Daar bereidden zorgverleners zich al weken voor op onvermijdelijke rampspoed. Ik stuitte op een gedetailleerde instructie wat te doen als het grote sterven thuis verder zou toenemen. Als er geen morfinepompen meer zijn, leggen huisartsen nog wel even een naaldje aan en vullen wat spuiten. Uw naasten moeten om de paar uur dan zelf maar even morfine spuiten. De thuiszorg is in grote delen van het land immers allang niet meer in staat om voldoende zorg te leveren. Een keer per dag even kijken, meer zit er niet in. Een echt probleem ontstaat als ook de ampullen midazolam, om mensen in slaap te brengen, op zouden raken. Ter geruststelling: op dit moment zijn er genoeg. Wel is er een dreigend tekort aan zuurstofapparaten. Het is maar dat u het weet, zodat u na kunt denken over wat u wilt als omikron toeslaat.

In mijn eigen doktersbrein is die code zwart er allang, want af en toe selecteer ik gevaarlijk scherper dan anders bij een verwijzing. Kunnen ze het om vijf voor vijf op de SEH wel aan? Dan besluit ik samen met de patiënt het met goede instructie nog wel een nachtje aan te kijken. Welkom in de wereld van afgeschaalde zorg. Met de uitvaartbranche en de sportvisserij gaat het intussen uitstekend. Ook de ‘chef ziekenverdeling’, Ernst Kuipers, straalt weer kerstoptimisme uit; volgens hem is code zwart alweer afgewend. Waarom geloof ik dat nou niet?

Joost Zaat is huisarts.