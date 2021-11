‘Code zwart in zicht! Of wacht, toch nog niet’

Geef geen tegenstrijdige boodschappen af. Bestuurders die ons door de covidcrisis moeten loodsen, blijven zich verslikken in deze cruciale communicatiewet.

‘Het gaat écht niet goed.’ ‘Alle ziekenhuizen stromen nú over, ook dat van ons.’ ‘En het Radboud UMC lág al vol met patiënten die al veel te lang hebben moeten wachten op hun behandeling. Oude en jonge patiënten die acuut in levensnood zijn, door kanker, een ongeluk of een hartaanval. Iedere dag moeten we helaas heel veel patiënten vertellen dat hun behandeling weer niet door kan gaan, waardoor vaak hun situatie verslechtert.’

Het zijn enkele citaten uit het filmpje dat artsen van Radboud UMC eind vorige week maakten. Een krachtige oproep van specialisten om de urgente problemen in het ziekenhuis invoelbaar te maken en iedereen te vragen zich vooral aan de coronaregels te houden. Ook de Voorzitter van de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) luidde de alarmbel: ‘Als het zo doorgaat, duurt het niet lang meer voor we in code zwart zijn.’

Screenshot uit het filmpje van Radboud UMC.

De noodkreten waren amper ingedaald, of daar kwamen Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, en minister Hugo de Jonge. Die toonden maandag weliswaar begrip voor de oplopende capaciteitsproblemen in de zorg, maar wilden toch ook nuanceren. Zo stelde Kuipers dat er op dit moment ‘volstrekt geen sprake’ is van code zwart. Ook volgens De Jonge zijn we nog ‘heel ver’ verwijderd van code zwart.

Dan hoort het publiek dus in korte tijd eerst gezaghebbende artsen zeggen dat patiënten die acuut in levensnood zijn moeten wachten op hun behandeling, om vervolgens gesust te worden met de boodschap dat het nou ook weer geen vijf voor twaalf is in de ziekenhuizen.

De wereldgezondheidsorganisatie WHO publiceerde precies een jaar geleden een rapport over Pandemic Fatigue, oftewel ‘hoe help je mensen zich aan de maatregelen te houden terwijl iedereen het totaal gehad heeft met die maatregelen?’ Een van de hoofdboodschappen is: coördineer achter de schermen om tegenstrijdige boodschappen te voorkomen.

De mondmasker-communicatie in Nederland is wat dat betreft een schoolvoorbeeld van een miskleun. Een RIVM-baas die er in tegenstelling tot internationale collega's weinig heil in ziet, een justitieminister die ’m bij de eerste de beste versoepeling zingend voor de camera afwerpt, met de woorden ‘Zeg mondkapje waar ga je heen? Naar het vuil, naar het vuil’. En even later moeten we die mondkapjes allemaal weer op in de supermarkt, want zijn ze ineens toch weer superbelangrijk.

Nog een wonderlijke tegenstrijdige boodschap, waar een lezer me op attendeerde: de symptomen die op covid kunnen wijzen en waarvoor je je dus moet laten testen. Het RIVM noemt neusverkoudheid als een van de meest voorkomende coronagerelateerde klachten, net als overigens het Amerikaanse CDC. Maar dan nu de website van de WHO, die óók een lijst heeft met typische covid-symptomen. Verrassing! Nergens een loopneus of verstopte neus te bekennen, zelfs niet in de categorie ‘minder voorkomende symptomen’.

Natuurlijk, wetenschap is nooit af, en er zullen altijd verschillen in inzichten zijn onder onderzoekers en beleidsmakers. Maar na bijna twee jaar covidpandemie zou je zeggen dat de wetenschap er toch wel uit mag zijn, hoe gevaarlijk een snotneus is.