Chris Buur over Cliniclowns en Charlotte Rampling

Het fenomeen cliniclowns leerde ik op het verkeerde moment kennen, namelijk in een legendarische sketch in Borreltijd of Kreatief met Kurk. Daardoor heb ik heel lang gedacht dat de clowns een verzinsel waren van Arjan Ederveen en Tosca Niterink, als een ultieme nachtmerrie van ongepastheid en pijnlijk ongemak. Clowns hadden de afgelopen jaren sowieso de tijdgeest niet mee het is bon ton om ze een beetje eng te vinden, en ongrappig, en dat ze leuk proberen te doen in een omgeving van ziekte en pijn, oef. Maar lees met hoeveel liefde, aandacht en mensenkennis Marcel Scholten op pagina 5 over zijn werk praat en je schaamt je dood voor je reserves.



Herman Pieter de Boer leerde ik ook in een verkeerd tijdvak kennen. Een ambitieuze prepuber moet je natuurlijk niet Lenny Kuhr voorschotelen, omdat hij dan nog niet op waarde kan schatten dat zij de mooiste stem bezit van het Nederlandse lied, en helemáál niet de absurdistische songtekst van haar hit Visite dat is voor een 10-jarige ongeveer het allersukkeligste wat hij ooit heeft gehoord. 'Piet Hein heeft zijn maat Mickey Mouse meegebracht'. Doe. Normaal. Maar lees Jeroen van Merwijk over De Boers wonderschone schijnbare eenvoud, en je bent al na een paar alinea's om.