Chinese reuzensalamander met uitsterven bedreigd – ook al zijn er nog miljoenen van

Er zijn er miljoenen van, toch wordt de Chinese reuzensalamander in zijn voortbestaan bedreigd. In het wild is het dier, de grootste amfibie ter wereld, bijna uitgestorven, blijkt uit onderzoek.

Dat komt onder meer door stroperij. De reuzensalamander geldt in China als een delicatesse. Het dier wordt massaal gekweekt en verkocht aan restaurants. Vrijlaten van gekweekte exemplaren biedt geen soelaas voor de natuurlijke populaties. Integendeel: die worden extra bedreigd door de gekweekte salamanders. Dat heeft te maken met genetische verschillen. Er blijkt niet één soort reuzensalamander te zijn, het zijn er vijf. Die soorten, afkomstig uit verschillende delen van China, worden in de kweekboerderijen bij elkaar gezet. Als ze worden vrijgelaten houdt niemand rekening met hun genetische eigenschappen. Zo dreigen er populaties te ontstaan die slecht zijn uitgerust om zich te handhaven in hun omgeving. Publicaties over de reuzensalamander verschenen deze week in Current Biology.