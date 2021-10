Chinese mummie kwam van dichtbij

Beeld Wenying Li, Xinjiang Institute

Duizenden jaren geleden is ze gestorven, deze vrouw die leefde in waar zich nu de Chinese regio Xingjiang bevindt. Nu is ze een mummie: een stoffelijk overschot waarbij het ontbindingsproces vrij snel na overlijden tot stilstand komt, waardoor niet alleen het skelet maar ook zachte delen van het lichaam tot op zekere hoogte intact blijven. Onderzoekers van onder meer Seoul National University analyseerden het dna van 18 mummies op de vindplaats. De herkomst van deze ‘Tarim mummies’ is al jaren onderwerp van debat, vanwege hun uiterlijk, kleding en het feit dat ze dieren hielden. Waren het wellicht herders gemigreerd uit wat nu Zuid-Siberië is, of Noord-Afghanistan? Nee, concluderen de onderzoekers in Nature. De analyse van het dna suggereert dat het om een genetisch geïsoleerde, lokale bevolking gaat. Melkeiwitten op de tanden wijzen uit dat deze mensen, die zo’n twee- tot drieduizend jaar voor Christus leefden, melk gebruikten van hun vee. Ze begroeven hun doden in bootvormige kisten in zandduinen. Door de droogte en het hoge zoutgehalte bleven de lichamen goed bewaard.