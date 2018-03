Chinees ruimtestation valt binnenkort uit de hemel. Klein probleem: Beijing is de controle erover kwijt

Doordat het ruimtestation relatief klein (9 meter) en zwaar is (ruim 8 ton), is de kans groot dat het bij terugkeer in de dampkring niet volledig zal verbranden. Gloeiende brokstukken met een gewicht tot honderd kilogram kunnen hierdoor met hoge snelheid inslaan. Wanneer dit boven bevolkt gebied gebeurt, kan fikse schade ontstaan aan gebouwen, en mogelijk erger. Ruimtevaartexperts benadrukken dat de kans extreem klein is dat gebouwen of mensen worden geraakt. Waarschijnlijker is dat ze in zee vallen of in onbevolkt gebied.



In Nederland hoeft niemand zich zondag zorgen te maken; de kans dat hier brokstukken neerkomen is nul, omdat de baan van het vaartuig niet zo noordelijk reikt. Landen rond de Middellandse Zee liggen wel in het pad.