Chinees onderzoek: oermens stierf op een haar na uit, zo blijkt uit hedendaags dna

Illustratie van vroege mensen. Beeld Getty

Nog maar een goede 1.300 mensen liepen er 930 duizend jaar geleden rond op aarde – een wereldbevolking niet groter dan het huidige inwonertal van Texel, en niet eens genoeg mensen om de grote zaal van het Amsterdamse muziekcentrum Paradiso te vullen. Liefst honderdduizend jaar lang hield de ergste crisis in de geschiedenis van de mensheid aan. Pas daarna begon de bevolking weer enigszins te herstellen.

Dat althans is het beeld dat Chinese wetenschappers donderdag schetsen in vakblad Science, na analyse van het dna van ruim drieduizend moderne mensen. Diep verstopt in dat dna vonden de Chinezen de sporen van de flessenhals: bepaalde stukken die zo sterk op elkaar lijken dat het alleen kan betekenen dat mensen ooit extreem nauw aan elkaar verwant waren.

Over de auteur

Maarten Keulemans is wetenschapsredacteur bij de Volkskrant, met als specialismen microleven, klimaat, archeologie en gentech. Voor zijn coronaverslaggeving werd hij uitgeroepen tot journalist van het jaar.

De bevolkingsomvang ‘bracht de voorouders van de mens op de rand van uitsterving’, schrijft het team. Wat er precies gebeurde, zal wel altijd in nevelen gehuld blijven. Maar opvallend is wel dat de terugval min of meer samenviel met het aanbreken van een veel koudere periode vol ijstijden. Dat zal onder meer hebben geleid tot ‘een lange periode van droogte en grootschalige veranderingen in wild in Afrika en Eurazië’, aldus de groep onderzoekers van de Universiteit van de Chinese Academie van Wetenschap in Shanghai.

Provocatief

Maar de genetici zitten niet op één lijn met de wetenschappers uit het veld, de archeologen. ‘Provocatief’, noemen de Britse experts Nick Ashton en Chris Stringer het onderzoek in een begeleidend commentaar. Zowel in Afrika als Europa zijn immers best menselijke fossielen bekend die afkomstig lijken uit de rampperiode, betogen de twee. ‘Dat doet vermoeden dat mensen zowel binnen als buiten Afrika wijd verspreid waren.’

In Leiden is hoogleraar oude steentijd Wil Roebroeks het daarmee eens. ‘Intrigerend, maar weinig steun vanuit de paleontologische data’, is zijn oordeel. Zo stoort Roebroeks zich aan de suggestie van de Chinezen dat de bevolkingscrisis weer ten einde kwam doordat mensen het vuur leerden beheersen. ‘Zeer twijfelachtig’, vindt hij dat. ‘Substantieel vuurgebruik zien we pas vanaf enkele honderdduizenden jaren later.’

Nooit talrijk

Toch houden de Chinezen voet bij stuk, verwijzend naar de menselijke genetica. Zo zou het menselijke chromosoom nummer 2 sporen bevatten van een drastische herindeling in die tijd. Misschien markeert dat de overgang van primitievere voorouders naar modernere, grotere menssoorten zoals de Neanderthaler en de Denisovamens, oppert de groep, dwars tegen de tegenwerpingen van de oermensenexperts in.

Erg talrijk is de menselijke soort sowieso nooit geweest. Zo’n honderdduizend individuen telde de menselijke populatie naar schatting vóór de vermeende crisis. Na de periode vertwintigvoudigde de wereldbevolking, tot naar schatting ruim 25 duizend personen. Te veel voor popzaal Paradiso, maar nog altijd niet meer dan een middelgroot voetbalstadion vol.