ChatGPT-oprichter wil basisinkomen voor iedereen, maar vraagt daarvoor wel je irisscan in zijn database

Een 28-jarige student in India laat zijn iris scannen in een winkelcentrum door een medewerker van Worldcoin. 25 juli, in de stad Bangalore. Beeld Reuters

Wie in aanmerking wil komen voor deze zogeheten worldcoin, moet zich wel eerst laten identificeren door Altman en de zijnen. Even je paspoort ­laten zien is daarbij onvoldoende. Het techbedrijf tuigt zijn eigen manier van identificatie op, waarbij mensen hun iris moeten laten scannen.

In diverse landen is al te zien hoe dit gaat. Van Japan tot Portugal, van de Verenigde Staten tot Indonesië; overal verschijnt ‘The Orb’, een futuristisch ogende bol ter grootte van een voetbal, waarin mensen turen om hun iris te laten scannen. Geverifieerde mensen krijgen daarna in hun worldcoin-app een bedrag gestort, grofweg 15 euro aan worldcoin. De teller staat volgens The Worldcoin Foundation al op ruim 2 miljoen mensen die op deze manier geïdentificeerd zijn.

Waarom al die moeite? Volgens Altman zal AI in de toekomst de mens overstijgen in intelligentie en productiviteit. De omzet die AI dan gaat produceren zegt hij als universeel basisinkomen aan de mensheid te zullen uitkeren. Althans, aan het gedeelte van de mensheid dat bereid is in zijn Orb te staren en dat gelooft dat de techmiljonair hen daadwerkelijk met zijn worldcoins van een basisinkomen zal voorzien.

Het is een bijzondere belofte, die zo uit een sciencefictionfilm lijkt te komen. Volgens Anna Salomons, professor werkgelegenheid en ongelijkheid aan de Universiteit Utrecht, is er vooralsnog geen wetenschappelijk bewijs voor de aanname dat AI massawerkloosheid zal veroorzaken. ‘Maar als AI tot grote productiviteitswinst gaat leiden, is het wel een goede vraag hoe deze welvaart wordt verdeeld.’

Over de auteur Frank Rensen is wetenschapsjournalist en schrijft voor de Volkskrant over technologie. Hij studeerde sterrenkunde in Leiden.

ING-econoom Teunis Brosens vindt de oogscan een ethisch pijnpunt. Er is volgens hem wel degelijk behoefte aan een internationale, betrouwbare digitale identiteit, maar hij heeft zijn twijfels of biometrische data zoals een vingerafdruk of oogscan hiervoor het beste uitpakken. ‘Je wachtwoord kun je na een datalek vervangen, je iris niet.’

Bovendien betwijfelt Brosens of burgers zulke gegevens aan commerciële partijen willen geven. Identificatie door middel van bijvoorbeeld DigiD is ook gebaseerd op hoogst persoonlijke informatie, maar die is in handen van de Nederlandse overheid. ‘De vraag is dus wie mensen meer vertrouwen: Sam Altman of de overheid?’

Sam Altman, oprichter van OpenAI, het bedrijf achter de praatrobot ChatGPT. Beeld AFP

Onderzoeksjournalisten van het tijdschrift MIT Technology Review onthulden in de startfase vorig jaar misstanden bij de registratie van de eerste mensen die in de Orb staarden. Zo zouden ze niet goed zijn voorgelicht over wat er precies met hun data gebeurt, en ook niet te horen hebben gekregen dat het bedrijf hun gegevens op hun verzoek weer zal verwijderen.

In een interview met Coinbase beschreef Altman deze uitwassen onlangs als ‘natuurlijke groeipijnen van een grootschalige ontwikkeling’, die juist moeten aangeven waar de kwetsbaarheden van het systeem liggen. Inmiddels heeft de Keniaanse overheid The Worldcoin Foundation bevolen om te stoppen met het inschrijven van nieuwe gebruikers, vanwege zorgen over de privacy van burgers. In Nairobi stonden donderdag talloze Kenianen in de rij in de hoop hun iris te laten scannen in ruil voor die 15 euro worldcoin. In een interview met de BBC zegt een inwoner: ‘Ik maak me geen zorgen over mijn data. Zolang het geld maar komt.’