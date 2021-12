‘Chantal hoef je bij het hechten niet te verdoven hoor, ze voelt het toch niet’

Omdat ze zo vaak op de eerste hulp kwam met snijwonden, kenden alle verpleegkundigen haar. Sommigen vonden haar zielig. Anderen vonden haar irritant – als je echt dood wilt, snij dan echt je polsen door. Die vonden het maar aandachttrekkerij van een borderliner en waren een beetje boos op haar omdat door haar de ‘echte’ spoedpatiënten langer moesten wachten. Ze was, met haar armen vol littekens, mooi oefenmateriaal voor de coassistenten. Zo kwam ik als coassistent ook aan de beurt. ‘Chantal is er weer’, zuchtte een gehaaste verpleegkundige en keek me aan: ‘Die kan jij wel gaan hechten. En geef haar niet te veel aandacht hoor, want dan zit ze hier zo weer.’

Hechten is voor een coassistent een magisch voorproefje van het dokterschap dus ik wilde meestal maar wat graag. Nu aarzelde ik. De verpleegkundige interpreteerde dit als onzekerheid over mijn hechtvaardigheden. ‘Ze heeft al veel littekens’, zei de verpleegkundige, ‘als het niet supernetjes wordt, zie je dat echt niet.’ So much voor vertrouwen in mijn hechttechniek als co.

Ik liep de kamer waar Chantal zat binnen en groette haar bedremmeld. Ze reageerde niet en keek me niet aan. Ik was bezig verdovingsvloeistof te pakken, maar de verpleegkundige die binnenkwam met het hechtsetje zei: ‘O, je hoeft niet te verdoven hoor, Chantal voelt het toch niet.’ Verbouwereerd keek ik Chantal aan. Die keek niet op, maar beaamde: ‘Nee verdoven hoeft niet, hecht maar gewoon.’ Beduusd pakte ik het hechtsetje uit. De verpleegkundige was verdwenen. Chantal stak gelaten haar arm uit. Bibberend begon ik Chantals wonden te hechten. Bij de eerste hechtingen keek ik telkens als ik de naald door haar huid stak naar haar reactie.

Ze gaf geen krimp. Daarna focuste ik me maar op netjes hechten. Chantal zweeg en ik ook. Ik wist niet wat ik tegen haar moest zeggen. Ik dacht: als ik medeleven toon, moedig ik misschien haar automutilatie gedrag aan, zoals ik begreep van de verpleegkundige. Tegelijk vond ik het verschrikkelijk voor Chantal. Chantal leek echter zelf onbewogen en ontweek contact. Zwijgend heb ik haar arm gehecht, wel twintig hechtingen. Ik werd verdrietig van het aanzicht van haar gehavende arm, vol oudere en nieuwere littekens van eerdere automutilatiemomenten – en mijn verse hechtwerkje ertussen. Ik verbond haar arm en zei opgelucht: ‘Zo het is klaar. De hechtingen kunnen er over een week uit.’ ‘Oké’ zei Chantal, pakte haar jas en vertrok.

Tegenwoordig is er gelukkig meer bekend over zelfbeschadiging. Veel mensen zetten bij stress weleens hun nagels in hun vlees of knijpen even. Lichte pijn opwekken, ontlaadt de spanning. Sommige mensen krijgen extreem veel spanning te verdragen. Automutilatie is dan een manier om te ontladen. Mensen kunnen ook automutileren als ze zich totaal leeg voelen. Ze voelen liever pijn dan niets.

Op automutilatie volgt vaak schaamte, verdriet, zelfwalging. Dat automutilanten geen pijn voelen, is een mythe. Ze schamen zich voor hun zelfverwonding en vinden dat ze geen anesthesie verdienen. Of ze zijn door traumatische ervaringen in het verleden eraan gewend geraakt dat telkens over hun grenzen wordt heengegaan en accepteren daardoor onverdoofd gehecht te worden. Ze verdienen empathie, ontschuldiging en ontschaamte. En nette hechtingen – met verdoving.

Rinske van de Goor is huisarts