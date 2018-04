CBS: steeds meer mensen doen mee aan onderzoek naar darmkanker

In 2014 was dit nog een op de veertien. Met een zogeheten occultbloedtest kan de aanwezigheid van kleine hoeveelheden bloed in de ontlasting worden opgespoord. Afhankelijk van de uitkomst kan bepaald worden of vervolgonderzoek nodig is naar darmkanker.



Bloed in de ontlasting kan te maken hebben met darmkanker, maar er zijn ook andere oorzaken. Een 'colonoscopie', ofwel een inwendig onderzoek van de dikke darm, is een methode om daarover duidelijkheid te geven. Vorig jaar gaf 3 procent van de bevolking aan in het afgelopen jaar zo'n onderzoek te hebben laten doen. Het RIVM begon in 2014 met het gefaseerd invoeren van een bevolkingsonderzoek naar darmkanker. De bedoeling is dat uiteindelijk alle mannen en vrouwen van 55 tot 75 jaar hiervoor iedere twee jaar worden uitgenodigd. ANP