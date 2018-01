Cardiologen koelen hart plaatselijk af en hopen zo op minder blijvende schade na infarct

Zwelling

Maar dat dotteren levert ook schade op, legt Otterspoor uit. Het infarctgebied is een wond en het lichaam stuurt daarom ontstekingscellen die kant op, die beschadigingen moeten herstellen. Zodra na het dotteren de bloedtoevoer weer op gang komt en die ontstekingscellen het hartweefsel bereiken, ontstaat een zwelling, net als in een geblesseerde enkel. Maar anders dan in de enkel kan de zwelling in het hart, een afgesloten ruimte, geen kant op. Daardoor worden kleine bloedvaten dichtgedrukt. Dat leidt tot onherstelbare schade, met groter risico op hartfalen en sterfte.



Al jaren proberen artsen in de hele wereld het hart bij het dotteren te beschermen door het te koelen. Hartpatiënten helemaal afkoelen blijkt geen succes. De kou leidt tot rillingen en stress en daarmee tot een verhoogde zuurstofbehoefte, waardoor het hart harder moet werken. Bovendien duurt het lang voordat een mens is afgekoeld tot 33 graden Celcius, zegt Otterspoor, terwijl bij dotteren snelheid geboden is.