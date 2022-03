Cabaret en akoestiek: ‘Als in zo’n zaal een paar mensen beginnen te lachen, steekt dat sneller aan dan omikron’

Mijn technicus en ik worden begroet door de enthousiaste directeur van het nieuwgebouwde cultuurcomplex. ‘We hopen dat jullie het hier net zo fijn vinden als wij.’ Ik zeg dat het er inderdaad prachtig uit ziet. Maar helemaal gerust ben ik er niet op. Want de zaal is weliswaar mooi, maar daar merk je niks van in het donker. En van een ander aspect wel: de akoestiek. Bij een verbouwing of bouw van een zaal komt vaak een akoestisch bureau de boel meten en inregelen. En dan wordt bijvoorbeeld de nagalmtijd door het aanbrengen van akoestische panelen tot in de puntjes geregeld, zodat de spraak, zang en muziek die van het podium en uit de luidsprekers komt, in de zaal perfect te horen is.

Alleen vergeten ze vaak één belangrijke geluidsbron: het publiek. Bij cabaret is het publiek onderdeel van de voorstelling, door te lachen, te klappen en te oh-hoh’en (en ook wel door het een en ander terug te roepen). En dus is een akoestisch sterk dempende zaal, die goed is voor bijvoorbeeld versterkte muziek, beroerd voor cabaret. Dan zit je in het publiek en hoor je vooral jezelf lachen, terwijl je je onderdeel wil voelen van een soort grote lachwolk. Die avond in het cultuurcomplex speel ik lekker, het publiek reageert goed, maar helaas tilt de zaal de lach niet echt op.

En nu kun je zeggen: ‘Oké Van Kuijk, dat je een avondje niet zo lekker speelt, dat kan gebeuren, maar moet je dat nou via een hele column over de akoestiek van theaterzalen gaan recht praten?’ Touché, maar met dezelfde voorstelling stond ik een paar avonden eerder in Winsum in een verre van pas gerenoveerd zalencentrum. Evenveel bezoekers, maar dan in een zaal met een schrootjesplafond waartegen de lach heerlijk rond ricocheert. Als in zo’n zaal een paar mensen beginnen te lachen, steekt dat sneller aan dan omikron. Na afloop zeg ik tegen de gastvrouw dat het een fijne zaal is, qua lach. ‘Dat zegt eigenlijk iedereen die hier speelt’, zegt ze.

Een dag later staan we in Arnhem. De directeur en ik praten over hoe in verschillende zalen de lach anders kan klinken. Hij vertelt over de direct vervliegende lach die hij ervoer in een verherbouwde kleine zaal van een gerenommeerde schouwburg. Ik ken die zaal, had eenzelfde ervaring en collegacabaretiers ook. ‘Maar goed, onze eigen kleine zaal was eigenlijk ook niet geschikt voor cabaret, alleen voor presentaties’, zegt hij. Hij laat zien hoe hij de wandgordijnen in het zaaltje daarom heeft omgewisseld voor stucwerk en de zachte, dempende schuimplafondplaten heeft vervangen door keiharde.

Het zou interessant zijn om eens aan bespelers te vragen welke zalen ze fijn vinden spelen, ook qua lach, en dan meten welke akoestische eigenschappen die zalen hebben. Ik gok dat je voor cabaret dan niet uitkomt op een akoestisch dode doos.

