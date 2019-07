Buzz Aldrin was de tweede mens op de maan, en er zijn wel aanwijzingen dat hem dat niet lekker zat

Buzz Aldrin getuigt voor een Senaatscommissie over ruimtevaart in Washington, 2015. Beeld Getty Images

Het verschil in aanzien tussen de nummer één en twee is astronomisch – vraag maar aan de Nederlandse voetbalvrouwen, of aan de wielrenners die bij een etappe een banddikte tekort komen voor de winst.

Vijftig jaar geleden stapte Buzz Aldrin als tweede mens op de maan, en er zijn wel wat aanwijzingen dat hem dat destijds niet lekker zat. Zo maakte Aldrin op de maan geen enkele foto van Neil Armstrong. In het boek Maanstof, dat gedetailleerd de levens in kaart brengt van alle Apollo-astronauten, beschrijft journalist Andrew Smith hoe Armstrong op een gegeven moment Aldrin vroeg een foto van hem te maken naast een herdenkingsplaquette.

Het antwoord van Aldrin? Sorry, geen tijd, druk-druk-druk.

Mike Collins, het derde bemanningslid, schreef over Aldrin: ‘Ik denk dat hij er kwader over is dat hij niet de eerste man op de maan was, dan dat hij het kan waarderen dat hij er als tweede was.’

Na zijn maanreis ontspoorde Aldrin. Hij faalde als commandant van de testpilotenopleiding, raakte verslaafd aan alcohol, leed aan depressies. Op YouTube staat een filmpje waarin komiek Sacha Baron Cohen, verkleed als zijn personage Ali G, de gepensioneerde astronaut vreselijk in de maling neemt.

‘Ik weet dat dit een gevoelige vraag is’, begint Ali G. ‘Maar hoe was het om niet de eerste man op de maan te zijn? Was je ooit jaloers op Louis Armstrong?’

En zo gaat Ali G nog even door: of Aldrin denkt dat er ooit mensen op de zon zullen lopen, wat hij te zeggen heeft tegen complotdenkers die geloven dat de maan helemaal niet bestaat en wat hij ervan vindt dat Michael Jackson de moonwalk doet, terwijl Aldrin daarvan de uitvinder zou zijn.

Als kijker zit je te wachten op het moment dat Aldrin ontploft of wegloopt, maar die blijft rustig en beleefd antwoorden.

‘Het was Neil Armstrong. En nee, ik was niet jaloers. Hij was een uiterst geschikte persoon.’

Aldrin was ten tijde van het interview al op een leeftijd waarop de tand des tijds doorgaans de scherpe randjes van frustraties en gemiste kansen heeft afgevijld. In een interview met The Telegraph zegt hij dat zijn gevecht tegen zijn alcoholverslaving en depressie qua toewijding en prestatie net zo’n belangrijk voorbeeld was voor zijn drie kinderen als zijn reis naar de maan.

Aldrin is een fanatiek twitteraar. En wie hem volgt, krijgt de indruk dat de 89-jarige zich vandaag de dag prima vermaakt. Gala hier, gala daar, grijnzend in grijs glimmend pak op de catwalk bij de New York Fashion Week, rondrijdend in zijn Mercedes met nummerbord ‘Mars Guy’.

Met al die pieken en dalen in zijn leven, en al die rare fratsen, is maanman nummer twee minstens zo interessant als maanman nummer één.