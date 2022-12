Burgers planten overal in het land bomen. Helpen zulke projecten natuur en klimaat?

Beeld Hilde Harshagen

Weinig plekken in de stad Den Haag zijn zo versteend als De Binckhorst, een oud bedrijventerrein ingeklemd tussen drukke autowegen, treinrails, enkele woontorens en kantoorpanden met spiegelwanden. Ooit moet het een hippe woonplek worden, maar zover is het nog lang niet.

Midden in die steenwoestijn ligt een oase die een broedplaats van vergroening en biodiversiteit wil zijn: de CarWeide. De voormalige locatie van de bouwmarktketen Karwei is een parkeerplaats voor bouwverkeer in het ontwikkelingsgebied, maar tegelijk een plek waar twee groene initiatieven samenkomen. I’m Binck, een platform van bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden, heeft het terrein van de gemeente voor vijf jaar in bruikleen gekregen. Nu is het een groene ontmoetingsplek en een ‘bomenhub’. Dat laatste is een verzamelplaats waar de stichting Meer Bomen Nu jonge boompjes bijeenbrengt om ze gratis uit te delen aan wie ze maar wil.

Marga Witteman van Meer Bomen Nu (links) en Helen Land van een bewonersplatform planten bomen in de ‘bomenhub’ op de CarWeide in Den Haag. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De boompjes zijn geoogst uit parken, bossen en andere terreinen waar ze als ‘opschot’ toch maar zouden worden weggemaaid door nijvere beheerders. Zonde, bedachten de initiatiefnemers van Meer Bomen Nu in 2020. Inmiddels is het initiatief uitgegroeid tot 75 ‘bomenhubs’ in het hele land; dit jaar wordt de miljoenste boom uitgedeeld. ‘Volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zijn wij na Staatsbosbeheer de grootste aanplanter van bomen’, zegt projectleider Marga Witteman.

In Den Haag kwamen Helen Land, een collega van het bewonersplatform, en Marga Witteman vorig jaar binnen één kop koffie tot zaken. Een week later kwamen graafmachines op het terrein geulen trekken. De verzamelde boompjes hebben genoeg aan zo’n ondiepe kuil, waar de wortelkluit in contact met aarde staat. ‘December vorig jaar stonden hier de eerste boompjes, afgelopen februari vierden we de eerste uitdeeldag, de Bomen Drive-Through – een knipoog naar de McDrive aan de overkant. De zevenduizend gratis boompjes waren binnen een paar uur opgehaald’, zegt Helen Land.

Zo zal het dit seizoen weer gaan. Dat seizoen loopt van november tot maart. In hun winterstand hebben bomen een minimum aan vocht nodig. Marga Witteman wijst op een bundel manshoge sprieten in de ‘hub’, niet breder dan een flinke bos bloemen. ‘Esdoorns, vijftig stuks. Je ziet hoe weinig ruimte ze met hun smalle wortelstelsels nu nog in beslag nemen.’

Enkele taxussen hebben de extreme droogte van afgelopen zomer niet overleefd, maar zaailingen die meer beschut staan, zijn wel goed aangeslagen, vertelt Helen Land, wijzend naar de groene plek bij de zithoek op het terrein.

Verderop staan veelbelovende bundels Europese vogelkers. ‘Die stonden op het terrein van de psychiatrische zorginstelling Parnassia, aan de andere kant van de stad. Gisteren zijn ze uitgegraven en hier aangekomen.’

Zo zullen de geulen op het terrein deze weken voller raken, tot de volgende uitgiftedag. Het resultaat: een versteende plek vergroend, de stad is verrijkt met inheemse, lokale boompjes die anders zouden sneuvelen. Een verbetering van biodiversiteit, klimaatbeheersing en CO 2 -opslag, is het idee.

Initiatieven in meerdere steden

Meer Bomen Nu is niet het enige initiatief. In meerdere steden zijn burgers actief. BomenvoorAmsterdam.org deed drieduizend biologische bomen cadeau aan particulieren in de stad die meer groen in hun directe omgeving wilden. In Amersfoort deelde de gemeente onlangs duizend jonge boompjes uit. In Eindhoven ontstond struikroven.nl: planten en struiken op sloopplekken worden gered en elders herplaatst. In Den Haag (alweer) liet kunstenaar Sara Vrugt zich inspireren door de Treesisters, een internationale organisatie van vrouwen die als tegenwicht tegen de ontbossing al meer dan 26 miljoen bomen heeft geplant in onder meer Brazilië, India, Kenia en Mozambique.

Vrugt liet dankzij donaties voor haar kunstproject onlangs de laatste duizend van in totaal honderdduizend bomen planten in haar woonplaats Den Haag. De redenen voor de liefde voor bomen zijn bekend: bomen verbeteren de biodiversiteit, leggen CO 2 vast, geven verkoeling bij hittegolven en op ‘hitte-eilanden’ in de stenen stadskernen en hebben, vooral als ze oud en monumentaal zijn, emotionele en esthetische waarde.

Beeld Hilde Harshagen

Ook de overheid heeft grote ambities met bomen. Vorig jaar publiceerde minister Carola Schouten van LNV haar Bossenstrategie. Daarin was het doel om in het jaar 2030 zo’n 10 procent meer bos in Nederland aan te planten. In de praktijk komt dat neer op ongeveer honderd miljoen bomen en 37 duizend hectare nieuw bos – zo’n drieënhalf keer de oppervlakte van de stad Utrecht.

EU-commissaris Frans Timmermans heeft met de ‘Green Deal’ de ambitie om met 3 miljard bomen extra in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55 procent te verlagen.

Intussen nam wel de omvang van het bosoppervlak in Nederland de afgelopen vier jaar af met 1.925 hectare (0,5 procent). De sterke ontbossing tussen 2013 en 2017 is daarmee afgevlakt, maar de aanplant van nieuw bos lag de afgelopen vier jaar juist op het laagste niveau sinds 1970, zo becijferden onderzoekers van Wageningen Environmental Research (WENR) eind vorig jaar.

Protesten tegen bomenkap

Veel burgers zien met lede ogen aan hoe in hun directe omgeving bomen soms massaal worden gekapt. Amerongen, Bergen, Lochem, Zeist, Amelisweerd – de lijst met protesten tegen bomenkap is lang. Tegelijk heeft de overheid moeite om plekken te vinden voor nieuwe bomenplant.

Sommige bestuurders en beheerders lijken een boom langs de weg te beschouwen als bestuurlijke bermbom: bij ouderdom of ziekte kunnen takken afbreken en auto’s en mensen treffen. Controle en onderhoud wordt soms te duur of te ingewikkeld gevonden. De eigenaren hebben een zorgplicht en zijn al snel financieel verantwoordelijk bij schade of ongelukken. Dan maar kappen, die bomen.

Vooral bij nieuwe bouwplannen ziet Wim Eikelboom, ambassadeur van de Bomenstichting, het vaak misgaan. ‘Op het moment dat een architect aan de slag gaat, worden bomen met één pennestreek weggetekend’, zegt hij. ‘Wanneer ambtenaren de waarde van bomen in geld gaan uitdrukken, gaan ze zuchten. Dan weet je: ze vinden het te duur om een monumentale boom te onderhouden. Kappen en vervangen is goedkoper, denken ze.’

Dat denken is niet louter Nederlands. ‘De boom die sommigen tot vreugdetranen roert, is in de ogen van anderen slechts een groene sta-in-de-weg’, schrijft de Britse boomexpert Paul Smith in het net verschenen, vuistdikke en rijk geïllustreerde koffietafelboek Bomen (uitgeverij Terra). Ook de boekenwereld heeft de oplevende belangstelling voor de boom ontdekt. De auteur constateert dat ‘de onstuitbare opmars van de technocratische metafysica onze perceptie van bomen veelal heeft gereduceerd tot timmerhout, brandhout of obstakel; verwondering heeft het afgelegd tegen instrumentalisme’.

Initiatieven van burgers en belangengroepen

Niet alleen het verzet daartegen groeit, er komen ook steeds meer initiatieven van burgers en belangengroepen om zelf de handen uit de mouwen te steken. Zo begon de Partij voor de Dieren afgelopen zomer een ‘woudfundingsactie’. Particulieren kunnen een aandeel kopen (9,50 euro per vierkante meter) waarmee boerenland wordt opgekocht en – in dit geval – heringericht als nieuw natuurgebied.

Het nieuwste doel (de partij deed het eerder) is het Brabantse Nispen, waar 111 duizend vierkante meter landbouwgrond te koop is. De PvdD wil die ‘omvormen tot ‘een oase waar dieren in alle rust kunnen leven, die rijk is aan biodiversiteit en waar bomen en planten onbelemmerd kunnen groeien en bloeien’. De eerste drie hectare zijn al aangekocht.

De jongste loot aan de stam is van jazzpianist Ruben Hein. Als ‘fervent natuurliefhebber’ ging hij eerder in zee met Natuurmonumenten: bij elk verkocht exemplaar van zijn vinylplaat Oceans zou één boom worden aangeplant. Dat smaakte naar meer, vond Hein. Onder het motto ‘Natuurherstel, we doen het zelf wel’ begon hij een samenwerking met de bevriende Ruurd Jelle van der Leij, de natuurfilmer die afgelopen zomer onder meer in de Volkskrant toonde hoe hij succesvol een oude paardenwei in het Zuid-Friese dorp Oldeholtpade omtoverde tot een natuurlijke oase.

Die publiciteit leidde bij Van der Leij tot vragen van mensen die erdoor geïnspireerd werden. Een nieuw aanplantproject werd geboren: op de nieuwe website aanpoten.nu kunnen sympathisanten sinds deze week doneren voor natuurherstel op de grond van particulieren of instellingen die zich daarvoor lenen. Ook landeigenaren kunnen zich melden voor beplanting van hun terrein.

Afgelopen week laadden de twee vrienden een autobus vol met de eerste duizend inheemse struiken en gewassen, om ze eigenhandig in de grond te zetten bij de eerste vijf grondeigenaren die zich al hadden aangediend. ‘We willen dit blijven doen. Wel zo bescheiden en simpel mogelijk, zodat het voor iedereen aanspreekbaar en uitvoerbaar blijft’, aldus Hein.

Een druppel op een gloeiende plaat? Nee, zegt Hein: ‘Stel je voor dat hierdoor een groot lint ontstaat van kleine projectjes als dat landje van Ruurd Jelle, wat zou dat niet voor zet geven aan de biodiversiteit in Nederland?’

‘Zelfs die drie miljard maken niet veel uit’

Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europees bos aan Wageningen Universiteit (WUR), oordeelt genuanceerd over de initiatieven. ‘Het lijdt geen twijfel dat de rol van bomen en bossen in het wereldklimaat groot is. Ook zijn ze belangrijk voor de biodiversiteit en als grondstof voor onder meer de bouw. In onze geürbaniseerde samenleving vervreemden we van de natuur, dus ook daarom is het goed dat burgers betrokken raken bij bomenacties als hier beschreven.’

Dan volgt een ‘maar’: die miljoen bomen van ‘Meer Bomen Nu’ klinken goed, maar het is niet veel op het grote geheel, zegt Nabuurs. ‘Zelfs die drie miljard bomen van Frans Timmermans maken op het grote geheel niet veel uit’.

Ter relativering geeft Nabuurs wat cijfers: er is ongeveer 360 duizend hectare bos in Nederland. Voor heel Europa is dat 160 miljoen hectare. ‘Er is nu meer bos dan sinds de vroege Middeleeuwen, maar dat geluid hoor je nooit.’ Al geeft hij toe dat die hoeveelheid niet opweegt tegen het verlies aan regenwoud in de Amazone, zo’n 700 duizend hectare per jaar.

Dragen de burgerinitiatieven dan niet bij aan het extra vastleggen van CO 2 ? Ook dat ligt genuanceerd, volgens Nabuurs: ‘Het gaat om wat nieuwe bomen netto meer aan CO 2 vastleggen. Dat ligt deels aan de soort. De snelgroeiende populier legt in korte tijd meer CO 2 vast dan een langzamer groeiende eik, die er veel langer over doet, maar uiteindelijk wel veel vasthoudt. Die populier legt in de eerste veertig, vijftig jaar ook meer CO 2 vast dan daarna. Verder is duurzaam beheer op de lange termijn belangrijk, daarbij mag je soms ook best hout oogsten.’

Met andere woorden: de ene boom is de andere niet. Wie het om extra opslag van CO 2 te doen is, kan zich volgens Nabuurs het beste richten op de douglas en de populier. ‘Dan heb je binnen dertig jaar al veel bereikt.’

Monumentale bomen

Naast het aanplanten van bomen kun je ook voorkomen dat oude worden gekapt. De animo daarvoor stijgt zienderogen, want de emotionele band tussen burger en boom blijkt nergens zo sterk als bij kapplannen voor oude, monumentale exemplaren. Wie zijn leven lang leefde met een statige laan die werd omzoomd door kapitale eiken of beuken, kan soms wel huilen wanneer de kettingzaag erin gaat omdat een weg of tramlijn verbreed moet of kabels moeten worden aangelegd waarvoor de woekerende wortels in de weg zitten.

Dat leidt steeds vaker tot felle protesten, soms met succes. Zie de website broekhuizerlaan.nl, naar de rijksmonumentale laan in Leersum, waar landgoedeigenaren de honderden oude beuken wilden rooien. Vanwege de verkeersveiligheid, was het argument. Daarmee gooi je alle ecologische, klimatologische, cultuurhistorische en esthetische waarde van oude bomen overboord, dacht een groep verontruste bewoners. Onder hen Annelies Henstra, als rechtswetenschapper ‘pleitbezorger van een mensenrecht op natuur’. Samen met de Bomenstichting en andere verontruste omwonenden liet ze de bomen inspecteren door een boomdeskundige. 85 procent van de beuken op de laan vormde geen risico, de rest kon na wat snoeien of een kroonreductie ook blijven staan. Slechts enkele bomen moesten om.

Henstra: ‘We zijn met de landgoedeigenaren in gesprek gegaan en samen met andere betrokkenen hebben we een stichting opgericht die de juridische aansprakelijkheid en de zeggenschap overnam met een erfpachtconstructie.’ Daardoor zijn 269 beuken definitief behouden. Henstra’s advies: ‘Haal er een betrouwbare boomdeskundige bij zodra er plannen voor kap zijn. Geen bosbouwkundige, die is daar niet voor opgeleid.’

Boombewustzijn

Of er de laatste tijd meer monumentale bomen worden gekapt dan voorheen, weet Wim Eikelboom van de Bomenstichting zo net nog niet, maar hij ziet wel de weerstand toenemen. Er ontstaat een ‘bomenbewustzijn’, zegt Eikelboom, wiens achternaam te herleiden is tot een oude boerderij aan de IJssel waar eeuwen geleden een grote eikenboom stond.

Hij is niet principieel tegen elke kap, maar het gaat hem aan het hart wanneer er weer een zaag gaat in een meer dan honderd jaar oude boom die de dagen nog lang niet zat was en waarmee vele burgers een emotionele band hebben.

Om hoeveel bomen gaat het? Gemeenten zijn volgens Eikelboom niet altijd even volledig in hun registratie, maar volgens een landelijk register van ‘zijn’ Bomenstichting telt Nederland zo’n tienduizend monumentale bomen en 960 ‘potentieel monumentale’ bomen. Die verdienen wat hem betreft een wettelijk beschermde status, maar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft onlangs laten weten dat daar te veel haken en ogen aan zitten.

En dus sneuvelt er nogal eens een oude boom; soms hele lanen of percelen. Zeker, er worden vaak nieuwe babyboompjes voor in de plaats gezet, maar dat noemt Eikelboom ‘vaak een beetje een vossenstreek’: ‘Met herplant dekken veel gemeenten hun zonden toe. Zo lijkt het alsof je goed bezig bent, maar voordat een jong boompje een vergelijkbare waarde heeft voor de biodiversiteit en CO 2 -opslag ben je tientallen jaren verder.’

Wat hij maar bedoelt: naast esthetische en emotionele aspecten bepaalt ook het kroonoppervlak van bomen de waarde. Oude, grote bomen hebben meer blad, filteren dus meer lucht en leggen meer CO 2 vast dan jonge exemplaren.

‘Oude bomen zijn overgeleverd aan verordeningen’

Oude bomen zijn bestuurlijk gezien vogelvrij, zegt Eikelboom. ‘Ze zijn overgeleverd aan boomverordeningen. Die verschillen per gemeente, afhankelijk van de samenstelling van het college. Gechargeerd: een college met GroenLinks biedt meer kans voor bescherming dan wanneer de VVD de boventoon voert. Ook de persoonlijke passie van ambtenaren kan een rol spelen.’

Over de volle breedte verbetert het klimaat voor oude bomen wel, zegt Eikelboom. ‘Maar het blijft wonderlijk dat niemand ooit twijfelt aan de monumentale status van een oud kasteeltje, terwijl je steeds weer je uiterste best moet doen om de culturele betekenis van een levend monument als een boom uit te leggen.’ Nee, dan Japan: daar worden oude bomen bijkans als heilig beschouwd.

Initiatieven voor het aanplanten van jonge bomen juicht Eikelboom toe, maar net als Gert-Jan Nabuurs van de WUR plaatst ook hij kanttekeningen: ‘Het duurt jaren voor een jonge scheut een fatsoenlijke boom is. Er is ook veel uitval. Een esdoorn zaait enorm uit, maar 90 procent gaat dood. Overheden die bij boomkap pronken met grote hoeveelheden vervangende jonge aanplant, stellen het dus mooier voor dan het is.’

Praktisch puntje voor de boomverspreiders: klimaatverandering vraagt om andere bomen, die bestand zijn tegen nieuwe omstandigheden. Nabuurs: ‘60 procent van de Europese bossen bestaat uit z’n vijf, zes soorten, waarvan sommige kwetsbaar zijn voor droogte. Er is nu een enorme vraag naar alternatieve soorten als wintereik, linde, esdoorn en lijsterbessen, maar die hebben kwekers nog te weinig in het aanbod. Dat zaad moet verzameld en opgekweekt worden, dat heeft even tijd nodig.’

Wie de handen uit de mouwen wil steken, weet dus wat er te doen staat.