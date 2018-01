Burger moest zelfredzamer worden en meer 'in zijn kracht' staan. Maar wat komt van die zorghervorming terecht?

Dementie en psychische problemen

Hoezo moet iemand met dementie of iemand met ernstige psychische klachten zelfredzaam zijn? Onderzoekers in het rapport 'Ga niet bij dak- en thuislozen beginnen over zelfredzaam, ga niet met mensen met ernstige ggz-problematiek beginnen over zelfredzaam', aldus een belangenbehartiger. © ANP

Ook zeggen de gemeenten dat van alles nog in ontwikkeling en beweging is bij zowel gemeenten als aanbieders, waardoor zicht op resultaten vaak ontbreekt. Sommige gemeenten zeggen ook meer instrumenten nodig te hebben om voortgang überhaupt te kunnen meten.



Maar op de meest kwetsbare groepen is deze zelfredzaamheid niet of slechts in beperkte mate van toepassing: op mensen met dementie, psychische problemen, verslaving of een verstandelijke beperking, merken de gemeenten in de praktijk. 'Beleidsambtenaren, Wmo-consulenten, zorgaanbieders, adviesraden en ervaringsdeskundigen zeggen uitdrukkelijk dat lang niet alle doelgroepen geschikt zijn om langs dit criterium te leggen; hoezo moet iemand met dementie of iemand met ernstige psychische klachten zelfredzaam zijn? Deze groepen zijn in hun ogen per definitie niet zelfredzaam en zullen het meestal ook nooit meer worden', schrijven de onderzoekers.



Een zorgaanbieder zegt in het onderzoek: 'Ik snap ook heel het nut van die zelfredzaamheidsmatrix bij dementie absoluut niet. Als iemand griep heeft en met koorts in bed ligt zeg je ook niet 'hoe zelfredzaam bent u?' Alleen zij hebben geen griep, maar dementie en dat gaat nooit meer over.'



Een belangenbehartiger: 'Zelfredzaam, dat ben je of dat ben je niet. Dus ga niet bij dak- en thuislozen beginnen over zelfredzaam, ga niet bij mensen met ernstige ggz-problematiek beginnen over zelfredzaam.'