Brussel presenteert een nieuwe datawet voor slimme apparaten. Wat staat daarin?

Beeld Studio V

We zijn allang niet meer eigenaar van de hele auto, de hele robotstofzuiger of de hele televisie. Al die (slimme) apparaten genereren data over hoelang ze konden doen met een accu, hoever ermee gereden is en hoeveel energie het apparaat gebruikt in standbymodus. Je kunt alleen geen onafhankelijke reparateur naar die gegevens laten kijken als een televisie doorbrandt. Een willekeurige garagemonteur kan ze niet gebruiken om in te schatten wanneer een accu aan vervanging toe is. In veel gevallen kan alleen de fabrikant erbij.

Om daar verandering in te brengen presenteerde de Europese Commissie in februari de Data Act of datawet. Een wetsvoorstel om te verankeren wie wat mag met welke gegevens. Daarbij gaat het om data van slimme apparaten: meer persoonlijke gegevens (bestelgeschiedenis van een webshop, reisgegevens van een ov-kaart) vallen onder andere wet- en regelgeving.

De Europese lidstaten en het Europees Parlement onderhandelen momenteel over het voorstel, zij moeten het goedkeuren. Tot die tijd is het onduidelijk wat de impact voor bedrijven en consumenten precies zal zijn. Wat wél vaststaat: een schild van regels moet de burger en kleinere bedrijven beter beschermen dan nu het geval is. Grofweg leunt de wet op deze drie pijlers.

1. Laat de gebruiker van een slim apparaat bepalen wie bij de gegevens kan

Je kunt de wet een ‘Internet of Things’-verordening noemen, zegt Feyo Sickinghe. Hij staat als jurist bedrijven bij die te maken krijgen met Europese regels in Nederland en Brussel namens advocatenkantoor Bird & Bird. ‘Formeel bestaat er geen eigenaarschap van data, ook niet in dit wetsvoorstel. Het regelt wel wie je toegang moet geven en onder welke voorwaarden.’

Feyo Sickinghe Beeld rv

Daarbij gaat het om data die het apparaat zelf genereert en om zogenoemde metadata: gegevens over de werking van een slim apparaat. Hapert de robotstofzuiger deze week bij het tweede rondje door de kamer en is hij toe aan vervanging? Wanneer de nieuwe regels in werking treden, geef je als eigenaar van het ding toestemming aan een reparateur om uit te lezen hoelang de stofzuiger heeft gereden, hoe oud de batterij is en hoe snel hij weer oplaadt, bijvoorbeeld. Nu kan meestal alleen de fabrikant dat. Brussel ziet voor zich dat andere bedrijven dan de fabrikant nieuwe toepassingen maken met die data en zo apparaten efficiënter of beter maken. Er moet een heuse data-economie ontstaan in Europa.

2. Laat overheden gegevens opvragen van apparaten in ‘buitengewone omstandigheden’

Het overgrote deel van Nederland loopt constant met een pakket aan sensoren en gps-gegevens rond in broekzak of tas: een smartphone. Die kan data bevatten over welk apparaat bij welk apparaat in de buurt is geweest. Handig als je bijvoorbeeld de verspreiding van een nieuw virus in kaart wilt brengen tijdens en na een uitbraak. In dat soort ‘buitengewone omstandigheden’ moeten overheden gegevens van onze apparaten kunnen opvragen.

Dat mag alleen als er geen andere manier is om bij de gegevens te komen. En Apple en Google, die de markt voor software voor mobiele telefoons beheersen, mogen er geen geld voor vragen. De vraag is nog wel wat die buitengewone omstandigheden precies zijn. Bestrijding van misdaad is dat expliciet niet, in deze wet. Een volgende pandemie vermoedelijk wel.

3. Versoepel de gegevensoverdracht tussen diensten

Weleens geprobeerd om een Android-telefoon over te zetten naar een apparaat van Apple? Alle contacten, alle wachtwoorden, instellingen van apps? Dat valt niet mee. En dat moet beter, volgens de Data Act.

Dat geldt ook voor clouddiensten, de servers van bijvoorbeeld Microsoft, Amazon en Google waarvan steeds meer consumenten en bedrijven gebruikmaken. Stap je over van de ene naar de andere, dan moet de overgang naadloos zijn. Alle technische, contractuele en commerciële obstakels moeten verdwijnen, zei EU-commissaris Margrethe Vestager van Digitale Zaken bij de presentatie van de wet.

De consequentie van deze regels rondom interoperabiliteit, zoals het heet, is dat er standaarden komen voor de opslag en uitwisseling van gegevens. Zodat overstappen van bijvoorbeeld het kantoorpakket van Microsoft naar dat van Google een fluitje van een cent wordt. Dan moeten die bedrijven, in de woorden van Vestager, wel eerst dezelfde taal spreken.