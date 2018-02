Bron van radioactieve wolk, die vorig jaar over Europa waaide, waarschijnlijk opwerkingsfabriek Rusland

Europees onderzoek

Dat die cerium-144-bron bestemd was voor het SOX-experiment in het ondergrondse laboratorium van Gran Sasso, Italië, staat vast. Dat experiment is uitgebreid beschreven in de literatuur en moest vanaf 2018 neutrino's bestuderen, spookachtige deeltjes die bij kernreacties vrijkomen. Van het neutrino zijn drie versies bekend waartussen de deeltjes voortdurend wisselen.



In het SOX-expriment zou gekeken worden naar neutrino's uit een grote cerium-144-bron van circa 40 gram, om te zien of er wellicht nog een vierde type neutrino in het spel is. Dat gebeurt met de reusachtige Frans-Italiaanse Borexinodetector, een vat met 300 kubieke meter vloeistof en duizenden lichtdetectoren, die flitsjes van passerende deeltjes vastleggen.



Het experiment had dit voorjaar van start moeten gaan, maar na felle protesten van plaatselijke milieuorganisaties in de Abruzzen was dat hoe dan ook al onzeker. Zij vonden het onverantwoord dat zulke radioactieve bronnen dicht bij waterbronnen in het gebergte worden gebruikt. Plaatselijke autoriteiten in het aardbevingsgevoelige gebied tekenden vorig najaar ook al bezwaar aan. Tegelijk ging er ook een petitie rond van voorstanders van het wetenschappelijke werk in de tunnels diep onder de grond. De container met het cerium was onverwoestbaar, stelden zij.



Wat er vorig najaar in Rusland precies is misgegaan bij de productie van de bron is onduidelijk. Het cerium-144 is een splijtingsproduct dat voorkomt in gebruikte brandstofstaven. Het wordt in kleine hoeveelheden gewonnen voor de behandeling van sommige oogkankers.