Beeld Matteo Bal

Britse tiener lijkt achter zowel Uber- als GTA 6-hack te zitten - 20 september 2022

De beruchte hackgroep Lapsus$ zit achter de hack van Uber van vorige week. Dat stelt de online taxi- en maaltijddienst zelf na onderzoek in samenwerking met de FBI. De hacker wist de berichtenapp Slack van een werknemer van Uber over te nemen en deze te gebruiken om een bericht naar andere werknemers te sturen waarin hij stelde dat het bedrijf een datalek heeft. Ook wist de hacker toegang te krijgen tot andere interne systemen en een expliciete foto te plaatsen op een interne informatiepagina voor medewerkers.

Door de hack moest het taxi- en maaltijdbezorgbedrijf verschillende interne communicatie- en technische systemen uitschakelen. Lapsus$ is een bekende groep die de afgelopen jaren achter een aantal grote hacks zat. Afgelopen weekend was ook Rockstar Games het slachtoffer van vermoedelijk dezelfde hacker, die beelden publiceerde van de langverwachte en nog te verschijnen game Grand Theft Auto VI. Ook deze hack wordt onderzocht door de FBI. Volgens berichten in verschillende Amerikaanse media is een Britse tiener de hoofdverdachte. (Laurens Verhagen)

Twitter betaalde 7 miljoen om klokkenluider zijn mond te laten houden – 9 september 2022

Twitter en zijn voormalige veiligheidsbaas Peiter Zatko kwamen in juni overeen dat Zatko ongeveer 7 miljoen dollar krijgt in ruil voor zijn belofte om niet naar buiten te treden over zijn tijd bij het bedrijf. Dit schrijft The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

De beroemde ethische hacker Zatko werd in januari ontslagen en uitte in augustus beschuldigingen aan het adres van Twitter. Het platform kampt volgens hem met een scala aan veiligheidsproblemen en brengt daarmee zijn gebruikers in gevaar. Twitter ontkent dat. Zatko zal hierover volgende week getuigen tijdens een hoorzitting van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Dit valt volgens de Amerikaanse zakenkrant niet onder de getekende geheimhoudingsplicht. (Laurens Verhagen)

Peiter Zatko Beeld The Washington Post via Getty Im

Apple presenteert iPhone 14, sportieve smartwatch en nieuwe AirPods Pro - 7 september 2022

Apple heeft tijdens zijn jaarlijkse september-evenement een flink aantal producten gelanceerd. Zo zijn er drie nieuwe Watches, waaronder een nieuw Ultra-model dat gericht is op extreme sporten. Het ‘gewone’ topmodel Series 8 heeft nu ook een temperatuursensor en moet het langer volhouden dankzij energiebesparende instellingen.

De nieuwe Watch Ultra kost 999 euro Beeld Apple

Verder komt het concern met een tweede versie van zijn duurste oortjes, de AirPods Pro. De meeste aandacht ging uiteraard uit naar de nieuwste iPhones, al is het maar omdat die nog altijd goed zijn voor meer dan 50 procent van Apple’s omzet. De gewone 14 (in twee formaten) biedt niet zo gek veel nieuwigheden. De twee Pro-modellen hebben wat dat betreft meer te bieden en herbergen een nieuwe snelle chip, een A16 Bionic-chip, een kleinere inkeping aan de voorkant, een 48-MP hoofdcamera en een ‘always on display’.

Prijzen lopen uiteen van 1.019 euro voor de minst prijzige iPhone 14 tot 1.599 euro voor de duurste 14 Max Pro met maar liefst 1 TB geheugen. (Laurens Verhagen)

De iPhone 14 Pro heeft een kleinere inkeping aan de voorkant dan de gewone 14 Beeld Apple

Chatapp Signal haalt big tech-criticus aan boord - 7 september 2022

Signal heeft Meredith Whittaker benoemd als ‘president’, een nieuw gecreëerde functie waarin ze nauw gaat samenwerken met de ceo. Whittaker staat bekend als een uitgesproken criticus van Big Tech en leidde in 2018 als Google-werknemer de massale ‘walk-outs’, als protest tegen Google’s optreden tegen beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag van topmanagers. Een jaar later verliet ze Google, maar eerder al stond ze aan de wieg van het AI Now Institute, dat ijvert voor ethische kunstmatige intelligentie. In een blogpost zegt ze dat ze zich bij Signal vooral gaat bezighouden met de langetermijnstrategie.

De chatapp, die geldt als het meest privacyvriendelijke alternatief voor WhatsApp, is volledig gratis en verdient zijn geld ook niet met het verhandelen van data. In een interview met the Washington Post stelt Whittaker dat het daarom belangrijk is dat meer gebruikers (vrijwillig) gaan doneren, om de app in de lucht te houden. Dat kost tientallen miljoen per jaar.

(Laurens Verhagen)

Gently adding some nuance: Signal is free and will remain free. As the article clarifies, we're pursuing a sustainability model that focuses on optional donations from people who rely on Signal. https://t.co/3aUDV3Iobq — Meredith Whittaker (@mer__edith) 6 september 2022

Google toont nu ook zuinigste route in Maps - 7 september 2022

Wie met de auto op pad gaat en een route opvraagt, krijgt vanaf nu in Google Maps de keuze tussen de snelste of de zuinigste route. Zo kan een route vijf minuten langzamer zijn, maar wel 15 procent benzine besparen. Ook kunnen bestuurders het motortype van het voertuig instellen (benzine, diesel, hybride of elektrisch), zodat de route nog verder wordt geoptimaliseerd.

Zo zijn dieselmotoren doorgaans efficiënter bij hogere snelheden dan benzine- of gasmotoren, terwijl hybride en elektrische voertuigen beter presteren in verkeer dat steeds optrekt en afremt. Overigens ziet Google het afgelopen jaar vooral een toename in opgevraagde ov-routes (70 procent meer in juli 2022 dan in juli 2021), fietsroutes (+25 procent) en wandelroutes (+45 procent). Navigatieroutes voor de auto namen met slechts 10 procent toe.

De zuinigheidsoptie voor auto’s was al langer in andere landen beschikbaar, maar nu ook in Nederland.

(Laurens Verhagen)

Voorbeeldroute: Nieuwegein - Gouda: langzamere route bespaart 15 procent benzine Beeld Google

Nieuwe instelling WhatsApp om ‘nu online’ te verbergen en groepsgesprekken stilletjes te verlaten – 9 augustus 2022

WhatsApp krijgt een aantal aanpassingen waarmee gebruikers meer controle krijgen over wat ze willen laten zien van zichzelf. De eerste is de onlinestatus die nu nog voor iedereen is te zien onder een gebruikersnaam als deze inderdaad online is. Dit gebeurt ook als mensen ervoor kiezen om niet te laten zien wanneer ze voor het laatst online waren. Bij de update zal, desgewenst, ook dit laatste spoortje transparantie verdwijnen.

Een andere aanpassing heeft te maken met groepsgesprekken. Als iemand er nu voor kiest die vervelende en aandacht opeisende verjaardagscadeaugroep te verlaten, krijgen alle deelnemers dat expliciet te zien. Binnenkort kan dit stilletjes gebeuren. De laatste aanpassing is een functie die bekend is van Snapchat. Het gaat om de al langer bestaande mogelijkheid afbeeldingen automatisch te laten verwijderen als ze eenmaal zijn bekeken. Screenshots maken kon echter nog wel, wat met de update ook niet kan. De eerste twee aanpassingen zullen nog deze maand beschikbaar zijn. (Laurens Verhagen)

Beeld WhatsApp

Instagram draait omstreden wijzigingen terug na kritiek - 29 juli 2022

Na een week waarin de kritiek steeds harder aanzwol, heeft Instagram besloten een aantal omstreden wijzigingen terug te draaien. Instagram-baas Adam Mosseri zei donderdag in een interview met het Amerikaanse Platformer dat de wijzigingen, waarmee het sociale medium meer op TikTok ging lijken, voorlopig van de baan zijn. Volgens Mosseri moet Instagram ‘een grote stap terug doen’.

Het sociale medium van Meta Platforms liet eerder deze maand weten dat de belangrijkste tijdlijn gewijzigd wordt, waardoor gebruikers meer video’s en foto’s te zien krijgen die zij volgens algoritmes leuk kunnen vinden. Die beelden kunnen afkomstig zijn van accounts die wel of niet worden gevolgd door de gebruiker.

De wijzigingen vielen bij veel gebruikers echter niet in de smaak en online ging een oproep ‘om Instagram niet in TikTok te veranderen’ al snel viraal. Zeer populaire gebruikers als Kim Kardashian en Kylie Jenner, ieder goed voor ruim 300 miljoen volgers, sloten zich aan bij de kritiek. ‘Wij willen gewoon schattige plaatjes van onze vrienden zien’, luidde de boodschap.

Mosseri reageerde eerder deze week op die kritiek door te stellen dat het slechts ‘een test’ betrof die langzaam verder uitgerold zou worden. In het interview met Platformer komt hij daar echter op terug en stelt hij dat de meeste wijzigingen ongedaan zullen worden gemaakt.

‘Ik ben tevreden over het risico dat wij hebben genomen’, stelt Mosseri, die benadrukt dat ‘het van belang is om zo nu en dan eens te falen’. De baas van het platform ziet echter in dat ‘gebruikers door de wijzigingen gefrustreerd raakten’, iets wat volgens Mosseri ook blijkt uit de gebruikersdata. Het sociale medium heeft daar veel van geleerd, zegt hij. ‘We moeten nu gaan uitzoeken hoe we verder gaan en komen terug met een nieuw idee.’

Deze week werd duidelijk dat de omzet van Meta Platforms, het moederbedrijf van Instagram, in het tweede kwartaal daalde. Dat was voor het eerst voor het Amerikaanse socialemediabedrijf, dat kampt met de concurrentie van TikTok. (ANP)

Instagram is door de knieën gegaan na veel kritiek van gebruikers. Beeld AFP

Apple heeft streamingdiensten nodig voor recordomzet

Techconcern Apple heeft in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar meer omzet geboekt. Dat was niet te danken aan meer productverkopen, maar aan de dienstentak met bijvoorbeeld streamingplatforms Apple Music en Apple TV+, maar ook betaaldienst Apple Pay. Apple hield bovendien minder winst over.

In totaal had Apple een omzet van 83 miljard dollar (81,4 miljard euro) in april, mei en juni, een record voor dit kwartaal. De omzet van producten liep daarbij met zo’n 600 miljoen dollar terug, wat vooral te wijten was aan lagere verkopen van Mac-computers en zaken als koptelefoons, slimme speakers en Apple Watch-smarthorloges.

Apple had al gewaarschuwd dat leveringsproblemen een hap van 4 tot 8 miljard dollar zouden nemen uit de resultaten in dit kwartaal. Analisten denken dat die neergang vooral bij de Mac en de iPad terecht is gekomen. Fabrieken waar Apple die apparaten in elkaar laat zetten staan in de regio’s in China waar langdurige lockdowns wegens corona voor problemen zorgden.

Diensten

De inkomsten uit de dienstentak groeiden wel, met ruim 2,1 miljard dollar tot 19,6 miljard dollar. Daarmee is dat na de iPhone, die ook meer geld opleverde, met afstand de tweede inkomstenbron voor Apple. Inmiddels heeft Apple 860 miljoen klanten die minimaal één abonnement hebben, tegen 825 miljoen vorig kwartaal.

Apple gaf ondertussen flink meer geld uit aan onderzoek en ontwikkeling en ook aan zaken als lonen en advertenties. Daardoor daalde de winst in het kwartaal naar 19,4 miljard dollar waar een jaar geleden nog een winst van 21,7 miljard dollar dollar de boeken in ging.

Volgens Apple-topman Tim Cook zal de omzet ook in het lopende kwartaal weer toenemen. De leveringsproblemen in China zijn veel minder groot geworden, waardoor het techconcern weer beter aan de vraag van klanten kan voldoen. Wel spreekt Apple van ‘moeilijke economische omstandigheden’.

Zo groeit de Chinese economie veel minder hard, mede door de lockdowns, terwijl Apple haast 18 procent van zijn omzet in Groot-China behaalt. In China kondigde het techconcern daarom onlangs kortingsacties aan, iets wat Apple zelden doet. (ANP)

Apple-topman Tim Cook verwacht ook in het lopende kwartaal een omzetstijging, onder meer omdat de leveringsproblemen in China veel minder groot zijn. Beeld AFP

Apple gaat gebruikers beschermen tegen geavanceerde cyberaanvallen - 7 juli 2022

Eigenaren van iPhones, iPads en Macs krijgen dit najaar (bij de lancering van iOS 16, iPadOS 16 en macOS 13) de mogelijkheid zich (beter) te beschermen tegen de geavanceerdste cyberaanvallen, zo heeft Apple aangekondigd. Het gaat nadrukkelijk niet om huis-tuin-en-keukenhacks, maar om door landen gesponsorde en door privébedrijven ontwikkelde spywareaanvallen.

Het bekendste voorbeeld, ook door Apple genoemd, is de Israëlische NSO Group met zijn Pegasus-spyware. Onlangs onthulde de Volkskrant nog dat de AIVD deze omstreden hacksoftware heeft ingezet om de telefoon van Ridouan T. in 2019 te hacken. Ook andere landen maken gebruik van de diensten van de NSO Group, waartegen Apple overigens nog een zaak heeft lopen.

In de zogeheten lockdownmodus, die gebruikers optioneel kunnen aanzetten als ze vrezen een doelwit te zijn, beperkt Apple sommige functionaliteiten die een risico kunnen vormen. Zo blokkeert de software binnenkomende oproepen in Facetime van onbekende nummers en worden in de berichtenapp alle bijlagen behalve foto’s afgeschermd. Apple benadrukt dat het om een heel kleine groep gebruikers gaat die behoefte heeft aan deze ‘extreme’ beveiliging. (Laurens Verhagen)

De lockdown-modus op een iPhone Beeld Apple

Meta-topvrouw Sandberg doet na veertien jaar stap terug - 2 juni 2022

Sheryl Sandberg (52), operationeel directeur bij Facebook-moederbedrijf Meta Platforms, heeft aangekondigd een stap terug te doen.

Sandberg was veertien jaar lang de nummer twee bij het bedrijf; ze werd aangenomen toen Facebook-oprichter en CEO Mark Zuckerberg nog maar 23 jaar oud was. Ze loodste Meta de afgelopen jaren door een aantal controverses en schandalen heen, waaronder verkiezingen waarbij nepnieuws veel ruimte kreeg op Facebook en ophef over de manier waarop het platform, waaronder ook Instagram en Whatsapp vallen, omgaat met gebruikersdata. Sandberg heeft de protocollen en procedures van Meta altijd verdedigd en stuurde vooral aan op winst, wat haar regelmatig op kritiek kwam te staan.

In een reactie op haar vertrek wijst Zuckerberg erop dat het Sandberg was die hem heeft geleerd hoe je een bedrijf moet runnen. Sandberg zegt meer tijd te willen vrijmaken voor werk voor haar filantropische stichting. Ze houdt een zetel in het bestuur van Meta.

Haar opvolger wordt Javier Olivan. Ondanks dat Sandbergs opvolger geen onbekende is en al voor Meta werkt, zijn beleggers woensdag geschrokken van de aanstaande wisseling van de wacht. Meta Platforms verloor op Wall Street na de aankondiging bijna 3 procent aan beurswaarde. (Redactie)

Google pompt Maps op met ‘immersive view’ - 12 mei 2022

Google View krijgt binnenkort een flinke opfrisbeurt, zo heeft Google op zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie I/O aangekondigd. Sommige grote steden (te beginnen met Los Angeles, Londen, New York, San Francisco en Tokio) krijgen in de populaire kaartenapp een zogenoemde immersive view. Google liet als voorbeeld het centrum van Londen zien, waarbij de stad in vogelvlucht wordt getoond. Later zullen meer steden volgen.

Andere aankondigingen van Google waren onder andere nieuwe Pixel-telefoons, -oortjes, -horloges en -tablets. Verder liet het techbedrijf een concept van een augmented reality-bril zien waarop de drager in real time vertalingen en transcripties van gesprekken op de glazen ziet. (Laurens Verhagen)

Londen in vogelvlucht in Google Maps Beeld Google

NIeuwe Pixel-producten van Google, waarvan nog niet duidelijk is of en wanneer ze naar Nederland komen Beeld Google

Speakerfabrikant Sonos komt met eigen spraakassistent - 12 mei 2022

Verschillende speakers van Sonos werkten al langer samen met bestaande spraakassistenten van Google of Amazon, maar de Amerikaanse fabrikant lanceert nu een eigen variant: Voice Control. Deze verwerkt opdrachten op het apparaat; worden geen audio-opnames of transcripten naar de cloud gestuurd. In eerste instantie werkt Voice Control nog niet samen met Spotify, wel met Sonos Radio, Apple Music, Deezer en Pandora. Op termijn volgen meer diensten en markten, belooft Sonos. De dienst is vanaf 1 juni in de VS beschikbaar. Wanneer Nederland volgt, is nog niet bekend.

Verder kondigt Sonos een nieuwe compacte soundbar aan: de Ray. Deze is met 299 euro een stuk goedkoper dan de bestaande (en grotere) Arc en Beam. De Ray heeft andere specificaties, en is ook niet geschikt voor spraakherkenning. (Laurens Verhagen)

De Sonos Ray Beeld Sonos

Vorige afleveringen van het techblog vindt u hier