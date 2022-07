Britse schrijver George Monbiot wil veeteelt de wereld uit hebben: ‘We kunnen ons dit niet meer veroorloven’

George Monbiot is zoöloog, schrijver, columnist (voor The Guardian) en milieuactivist. Beeld ANP

Nederlandse boeren die protesteren tegen vermindering van de veestapel mogen blij zijn dat George Monbiot het hier niet voor het zeggen heeft. Als het aan de 59-jarige Britse zoöloog, schrijver, columnist (voor The Guardian) en milieuactivist ligt, verdwijnt de veehouderij helemaal van de aarde.

De wereld moet ‘bevrijd’ worden van de landbouw, schrijft Monbiot in zijn onlangs verschenen boek Regenesis (Wedergeboorte). Dat klinkt radicaal en dat is het ook, beaamt Monbiot. ‘Veel van wat ik schrijf, is radicaal.’

‘Maar we moeten eerlijk zijn. De landbouw is de belangrijkste oorzaak van de vernietiging van natuurlijke leefomgevingen, het uitsterven van diersoorten, van bodemdegradatie, water- en luchtvervuiling. Het is een van de belangrijkste gangmakers achter de opwarming van de aarde. Het zou boven aan ons lijstje moeten staan van zaken waar we ons zorgen over maken. Maar dat doet het niet.’

Dat moet veranderen, zegt Monbiot via een beeldverbinding met zijn huis in Oxford. Door de landbouw te hervormen: meer diverse gewassen verbouwen, betere bodemtechnieken toepassen, minder pesticiden en kunstmest gebruiken.

Maar vooral door de landbouw diervrij te maken en vlees en zuivel in ons menu te vervangen door plantaardig eiwit. ‘Veeteelt is het onderdeel van de landbouw dat de meeste milieuschade veroorzaakt. Grote delen van de aarde worden gebruikt om dieren te onderhouden. Terwijl ze slechts een gering deel van ons voedsel produceren.’

U noemt landbouw een ‘vloek’ voor de aarde. Je kunt het ook als een zegen beschouwen: het geeft ons eten.

‘Landbouw is essentieel, we kunnen niet zonder. Daarom kijken we naar landbouw ook anders dan naar andere vervuilende industrieën. Die veroordelen we maar al te graag. Bij de landbouw zijn we daar terughoudender mee. Landbouw maakt deel uit van onze identiteit: wie wij zijn en waar wij staan op aarde.

‘Maar elke hectare landbouwgrond beperkt de ruimte voor bossen, moerassen, savannes en andere natuurlijke landschappen die cruciaal zijn voor het ecosysteem van de aarde. De invloed van de landbouw is groter dan die van welke industrie of bedrijfstak in de menselijke geschiedenis. Wij klagen over stadsuitbreiding. Maar stedelijke gebieden in de wereld nemen 1 procent van het bewoonbare aardoppervlak in beslag, de landbouw 40 procent.’

Monbiot is een telg uit een nest van Britse Conservatieven. Hij werkte als onderzoeksjournalist voor de BBC. Sinds enige jaren legt hij zich toe op klimaat- en milieuproblemen. Zijn boek Feral (2013) ging over ‘rewilding’: het terugbrengen van nieuwe, ‘wilde’, natuur. Zijn nieuwste boek heeft als ondertitel: Feeding the world without devouring the planet (Hoe we de wereld kunnen voeden zonder de planeet op te slokken).

Ons voedselsysteem is kwetsbaar, analyseert Monbiot. Wereldwijd eten we steeds meer van hetzelfde, het ‘Global Standard Diet’. Dat leidt tot de opkomst van de Global Standard Farm met monoculturen van gewassen als graan, rijst, maïs en soja, die in een handjevol productielanden worden geteeld en verhandeld worden door een paar grote handelsbedrijven.

‘Er worden steeds dikkere knooppunten gevormd in ons voedselnetwerk. Grote bedrijven, havens en belangrijke exportlanden worden dominanter en raken met elkaar verweven. Vier multinationals controleren 90 procent van de graanhandel. Dat bevordert de efficiency, maar leidt ook tot minder veerkracht: een schok ergens in het systeem heeft gevolgen voor het hele systeem.’

Zoals nu gebeurt in Oekraïne.

‘Iedereen zegt: de oorlog in Oekraïne veroorzaakt een mondiale voedselcrisis. Dat is niet zo. Oekraïne onthult een fundamenteel probleem dat al langer gaande is. De wereld is gepolariseerd in superimporteurs en superexporteurs van voedsel.

‘Bedrijven hebben zoveel macht gekregen dat ze hun wil kunnen opleggen. Ik heb voor Regenesis vijfduizend onderzoeken gelezen. Daar zaten studies bij die stellen dat ons voedselsysteem steeds meer begint te lijken op het wereldwijde financiële systeem. Die vond ik het angstaanjagendst.’

U schrijft: wat de wereld nodig heeft, is een landbouw met hoge opbrengst en zo min mogelijk schadelijke effecten. De gangbare landbouw met zijn gebruik van kunstmest en pesticiden voldoet daar niet aan. Maar biologische landbouw is volgens u ook niet de oplossing.

‘De fout die veel milieuactivisten maken is dat ze de zaak omdraaien: als intensieve landbouw het probleem is, dan is extensieve landbouw de oplossing. Maar biologische veehouderij heeft een hogere uitstoot dan de gangbare. Om dezelfde hoeveelheid voedsel te produceren heeft de biologische landbouw meer land nodig. Terwijl landgebruik volgens mij het belangrijkste milieuvraagstuk is. Ik hoop wel dat we door nieuwe technieken en meer kennis van de bodem tot een biologische landbouw kunnen komen die minder land gebruikt en hogere opbrengsten geeft.’

Het enige dat volgens Monbiot zoden aan de dijk zet is rigoureus een streep zetten door vee en vlees. Tweederde van de landbouwgrond in de wereld wordt nu gebruikt als weidegrond, vooral voor koeien en schapen. Terwijl die maar een fractie van onze dierlijke eiwitten leveren. Eenderde van het graan dat we oogsten wordt gebruikt om dieren te voeden, in plaats van mensen.

Als we alleen nog plantaardig eten, hebben we 75 procent minder landbouwgrond nodig. Dat kan weer natuur worden.

‘Rewilding is de snelste en effectiefste manier om koolstof uit de lucht te halen. Ik zeg niet dat het afschaffen van de veeteelt de enige oplossing is. Wel dat het een belangrijk deel van de oplossing is. Veeteelt steelt eten uit de monden van mensen die het nodig hebben. Veel van de waarde van het voedsel gaat verloren omdat het eerst door de magen van dieren moet. Het is een manier van eten die wij ons gewoonweg niet meer kunnen veroorloven.’

Uit onderzoek van de universiteit van Wageningen blijkt dat we met kringlooplandbouw toch een beetje vlees kunnen blijven eten. Van dieren die gevoerd worden met etensresten of die grazen op grond waar niets anders groeit dan gras.

‘Wat ze bedoelen is dat er geen andere voedselgewassen op kunnen groeien dan gras. Dat verhaal heb ik al zo vaak gehoord. Maar dan snap je het niet. Land dat weinig oplevert, kan veel beter worden gebruikt voor ecologische doelen. Voor voedselresten geldt iets soortgelijks. Veel graan dat nu wordt geteeld voldoet niet aan de eisen van industriële bakkerijen. Dus wordt het aan dieren gevoerd. Daarom hebben we zoveel overschotten. Maar je kunt er prima brood van bakken. In een wereld zonder dieren gaan we daar veel inventiever mee om. Zo gauw de vleesindustrie een voet tussen de deur krijgt, gaan ze ook andere oogsten gebruiken.’

Als we stoppen met veeteelt: wat moeten die boeren dan gaan doen?

‘Ik ben er niet om boeren te plezieren. Maar het is essentieel dat we veehouders laten zien dat er een uitweg is. Veel veeboeren worden overeind gehouden met landbouwsubsidies. Het leeuwendeel daarvan gaat naar de rijkste boeren met de meeste grond.

‘Wat we moeten zeggen is: boeren mogen hun subsidies houden. We gaan ze alleen niet meer betalen om ecosystemen te vernielen, maar om ze te herstellen. Dat soort projecten levert vaak meer banen en inkomsten op dan de boerenbedrijven waar ze voor in de plaats zijn gekomen. Een goed voorbeeld is de herinrichting van de Gelderse Poort in Nederland tot natuurgebied: daar zijn meer nieuwe banen teruggekomen dan er boerenbanen verloren zijn gegaan.

‘We hebben nog steeds boeren nodig, we nemen alleen een deel van de landbouw weg. Sommigen profiteren daarvan; anderen verliezen. Dat is wat technologie doet. Fabrikanten van typemachines gingen failliet toen er computers kwamen. Die waren niet blij, maar het gebeurde toch. In Engeland is 0,5 procent van de bevolking boer (in Nederland 0,3 procent, red.). Zeggen we nu echt dat we om die piepkleine minderheid tevreden te houden deze transitie moeten tegenhouden?’

Geen vee meer: dat betekent ook geen weidevogels, geen koeien in de wei. In Nederland geldt dat als cultureel erfgoed.

‘Het grootste deel van de weidegronden is volstrekt ongeschikt voor vogels en insecten. Nederland heeft een obsessie met de grutto, weet ik. Maar waarom vinden we die zoveel belangrijker dan vogels die in bossen leven? Niet alles hoeft bos te worden. We kunnen bosweides hebben en uiterwaarden met grazend vee. Maar in hele lage dichtheden; dat levert nauwelijks productie op.’

In uw visie gaan we plantaardig eiwit eten, verkregen uit bacteriële fermentatie. Dat klinkt niet echt lekker.

‘Bacteriële fermentatie is een van de grootste giften van de technologie. Het is niet ingewikkeld, vergt geen dure apparatuur en kan worden gedaan in microbrouwerijen. Mensen zeggen: vlees is echt eten. Maar vlees komt ook uit een fabriek. Laat ik het andersom zeggen: stel, de mensheid zou zich voeden met plantaardig eiwit. En dan komt er iemand zoals ik langs die zegt: laten we vlees gaan eten van dieren die we houden in donkere stallen en in grote slachterijen tot stukken vlees verwerken. Dat zou iedereen een walgelijk idee vinden.’

Wilt u de veehouderij helemaal verbieden?

‘Ik zeg niet dat de veeteelt bij wet moet worden afgeschaft. Dat hoeft ook niet. Ik voorzie een ‘techno-ethical shift’: nieuwe technologieën om plantaardig eiwit te maken worden steeds beter. Dat maakt een latent gevoel van onrust wakker onder mensen die nu al onbehagen voelen over de veehouderij en verlangen naar verandering. Dan krijg je een omslag. Het zal langzaam beginnen, en dan ineens snel gaan. Dat is in de geschiedenis vaker gebeurd.’

U schrijft: wat mooi is, is niet altijd juist en wat juist is, is niet altijd mooi. Als uw visie juist is: is die ook mooi?

Lacht. ‘Ik denk niet dat veel mensen meteen de schoonheid van mijn ideeën inzien. Maar we moeten naar de cijfers kijken. Wat we gaan zien is dat op grote delen van de aarde ecosystemen zich herstellen. We zullen dieren van het lijstje bedreigde soorten kunnen schrappen omdat ze terugkomen. We zullen vlinders zien, vogels, kikkers en alle prachtige diersoorten die we zijn kwijtgeraakt. In mijn ogen is dat pure schoonheid.’