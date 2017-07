Brits onderzoek: antibioticakuur af moeten maken is onzin

Het advies kan in veel gevallen de prullenbak in, want er is helemaal geen bewijs voor. Sterker: doorgaan met antibiotica als de klachten weg zijn, kan juist leiden tot problemen.



De bron van het advies ligt volgens de Britten bij Alexander Fleming, de ontdekker van het eerste antibioticum, penicilline. Hij toonde in het lab aan dat bacteriën kunnen wennen aan dat bestrijdingsmiddel. Toen hij in 1945 de Nobelprijs kreeg, sprak hij de volgende woorden: 'Als je penicilline gebruikt, gebruik dan genoeg.' Het werd een mantra dat zeventig jaar later wereldwijd nog overeind staat.