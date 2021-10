Brabantse hond kent 141 namen van speeltjes: ‘Dit bewijst eens te meer hoe intelligent honden zijn’

De Brabantse hond Nalani: de Einstein van het dierenrijk? Beeld Foto: Sonja de Laat Spierings

Onderzoekers van de universiteit van Boedapest zochten twee jaar lang stad en land af op zoek naar geniale honden die namen van verschillende objecten konden onderscheiden. Zes bordercollies van over de hele wereld kwamen door de selectie, waaronder Nalani uit Uden.

In een livestream werden Nalani en een van haar concurrenten ten overstaan van ruim 1.600 kijkers op de proef gesteld. Op het commando ‘eend!’ van hun baasje spurtten de honden elk naar een aangrenzende kamer vol felgekleurde speeltjes. Het baasje bleef in een andere kamer achter, zodat die niet bewust of onbewust non-verbaal duidelijk kon maken welk speeltje de viervoeter moest pakken. Na een korte zoektocht keerden de honden bij hun baasje terug met een gele speelgoedeend in de bek.

Overhoring

De Genius Dog Challenge is deel van een Hongaars onderzoek naar het leren en onthouden van woorden bij honden. De onderzoekers vroegen de zes baasjes om hun honden in één week zes of twaalf namen van speeltjes aan te leren, schrijven ze in het vakblad Royal Society Open Science. Precies een week later kregen de honden een overhoring. Met succes: in ruim 86 procent van de gevallen brachten de honden het juiste speeltje bij hun baasje terug. De meeste honden kenden de namen van de speeltjes twee maanden na het aanleren nog steeds.

Deze resultaten bewijzen eens te meer dat honden intelligente dieren zijn, vindt Mariska Kret, hoogleraar vergelijkende psychologie aan de Universiteit Leiden. ‘Honden zijn sociale dieren, binnen de groep kunnen ze goed uitdrukken wat ze willen en ook gebaren en bevelen van mensen begrijpen ze doorgaans goed. Dat is niet zo vreemd, want honden en mensen delen een groot stuk evolutie. En veel trainen helpt.’

Louter bordercollies

Hoewel de Genius Dog Challenge toegankelijk was voor elk hondenras, zijn alle deelnemers bordercollies. Is dat puur toeval of zijn bordercollies de Einsteins van het hondenrijk? Geen toeval, vermoedt Kret: ‘Mensen hebben hondenrassen voor verschillende doeleinden gefokt. Sommige honden zijn bij uitstek geschikt om te waken, andere om gezelschap te houden en weer andere om te jagen. Bordercollies zijn van oudsher gefokt om schapen te drijven. Ik kan me voorstellen dat deze soort daarom zo veel woorden kan onthouden: om een groep schapen bij elkaar te houden, moet het dier de commando’s van de herder begrijpen.’

De volgende uitdaging voor de hond uit Uden? Voorlopig geen nieuwe wereldkampioenschappen, maar nog wel een paar optredens, onder andere bij de talkshow van Eva Jinek. En het regent interviewverzoeken. Baasje Sonja de Laat Spierings neemt de telefoon dan ook inmiddels al op met ‘dit is de manager van Nalani’.