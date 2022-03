Bouwers moeten archeologen inhuren, maar vinden vondsten soms net zo vervelend als bodemvervuiling

Archeoloog Kirstie Haakmeester loopt door Huis van Hilde in Castricum, het provinciaal depot voor archeologie van Noord-Holland. Beeld Elisa Maenhout

Het gaat – op een aantal punten – helemaal niet goed met de Nederlandse archeologie, stelde de Raad voor Cultuur in februari in een advies over het archeologische bestel. Jaarlijks rukken archeologen duizenden keren uit om te kijken wat er in de Nederlandse bodem zit en doen ze een paar honderd grotere opgravingen. Maar dat levert lang niet zo veel kennis op als mogelijk is. Want een deel van de opdrachtgevers is helemaal niet geïnteresseerd in archeologie en zit al helemaal niet te wachten op bijzondere vondsten. Die kosten alleen maar geld.

Al die duizenden keren dat archeologen de bodem inspecteren worden namelijk betaald door ‘verstoorders’: door projectontwikkelaars die gebouwen willen neerzetten, bedrijven die kabels in de grond stoppen en wie er verder ook maar graaft en bouwt op plaatsen waar archeologische sporen kunnen liggen. Dat is het gevolg van het Verdrag van Valletta uit 1992, waarin Europese landen afspraken goed te zorgen voor archeologische resten op bijvoorbeeld bouwplaatsen. Nederland besloot de verantwoordelijkheid en de kosten daarvoor neer te leggen bij projectontwikkelaars en andere verstoorders.

Op zichzelf was het Verdrag van Valletta grote winst voor de archeologie, daar is iedereen het over eens. Daarvoor verdween veel archeologisch materiaal ongezien van bouwplaatsen, maar die tijd is voorbij: hoe meer er wordt gebouwd, hoe meer kansen archeologen krijgen om hun kennis te verdiepen.

Alleen ziet een deel van de opdrachtgevers die archeologen liever gaan dan komen, zegt Daan Raemaekers, hoogleraar archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en medeauteur van het advies van de Raad voor Cultuur: ‘Voor sommige bouwers zijn archeologische vondsten net zoiets als bodemvervuiling.’ Iets vervelends, dus, dat je liever niet aantreft.

Zoeken naar de laagste offerte

Dat soort opdrachtgevers wil de klus vooral goedkoop geklaard hebben. Zij hebben het voordeel dat dit soort onderzoek in Nederland aan de markt wordt overgelaten. Sinds de jaren negentig zijn er daardoor archeologische bedrijven ontstaan, die met elkaar concurreren. Bouwers kunnen dus zoeken naar de laagste offerte. En zeker in tijden met weinig opdrachten willen bedrijven hun diensten al te goedkoop aanbieden, stelt Raemaekers: ‘Er is een enorme druk om goedkoop te offreren.’

Dat erkent ook Marten Verbruggen. Hij is directeur van Raap, een van de grotere archeologische bureaus. ‘We proberen een reële prijs te vragen, maar als er een tijd minder werk is en we onze mensen moeten betalen, dan voelen we ook druk om daar toch onder te gaan zitten.’

Lage prijzen kunnen leiden tot haastwerk, ziet Harry van Enckevort, archeoloog bij de gemeente Nijmegen. Daardoor is een deel van de rapporten matig bruikbaar voor verder wetenschappelijk onderzoek, vindt hij. Van Enckevort bekeek verslagen van 165 opgravingen op bijvoorbeeld bouwlocaties, die sporen hadden opgeleverd uit de periode 300-600 na Christus. Over Nederland is in deze periode, van de late Oudheid tot de vroege Middeleeuwen, vrij weinig bekend. Van Enckevort was onder meer geïnteresseerd in plattegronden van huizen, die archeologen kunnen afleiden uit paalresten en verkleuringen in de bodem, en die laten zien hoe mensen woonden.

Medewerker Kirstie Haakmeester in Huis van Hilde in Castricum, het provinciaal depot voor archeologie van Noord-Holland. Beeld Elisa Maenhout

Ook veranderingen in plattegronden zijn relevant. Als er in de loop van de tijd variaties in bouwplannen opduiken, kan dat betekenen dat er bewoners uit andere streken kwamen, die hun eigen bouwgewoonten meenamen. Op dat punt, van migratie en nieuwe bewoners, staan voor de periode van 300-600 veel vragen open.

Vandaar dat Van Enckevort informatie uit opgravingen met elkaar wilde vergelijken. Maar dat viel tegen: ‘Zelden stonden er in de rapporten goede beschrijvingen van plattegronden.’ Een gevolg van haastwerk, denkt hij.

Bovendien zag hij dat er opvallend weinig metalen voorwerpen waren gevonden – minder dan hij zou verwachten: ‘Dat soort voorwerpen moet je conserveren en dat kost geld.’ Misschien is dat een stimulans om ze maar niet te registreren, zegt hij.

Certificeringssysteem

Raemaekers schetst een optimistischer beeld van het werk in het veld. ‘Ik zie dat archeologen bij bedrijven hard hun best doen’, zegt hij, ‘en er ook onbetaalde eigen tijd in stoppen om goed werk te leveren.’ Maar, zo geeft Raemaekers toe, niemand heeft een goed overzicht van de kwaliteit van al die onderzoeken. ‘Er is sinds een paar jaar wel een certificeringssysteem voor archeologische bedrijven, maar dat gaat vooral over procedures: of bedrijven de juiste formulieren gebruiken en of de juiste persoon de vinkjes zet. Over de kwaliteit van onderzoek zegt dat allemaal weinig.’

Een vondst die bewaard wordt in Huis van Hilde. Beeld Elisa Maenhout

Over een ander probleem zijn de archeologen eensgezinder. Dat gaat over ongeplande vondsten die vragen om extra onderzoek, en dus om extra geld, dat opdrachtgevers liever niet uitgeven. Verbruggen van Raap legt uit hoe het werkt: ‘Voordat we met een opgraving beginnen, schatten we in wat we kunnen vinden. Op basis daarvan maken we een offerte, voor het werk ter plekke en voor het onderzoek dat we achteraf moeten doen aan vondsten.’ Aan beerputten bijvoorbeeld, die archeologen uitpluizen op bijvoorbeeld potscherven en etensresten, die een blik geven op het dagelijks leven.

Ongeanalyseerd in depots

‘Pas als je gaat graven, weet je wat er in de grond zit, en dat kan er heel anders uitzien dan je had verwacht. In de Utrechtse binnenstad vonden we laatst twintig beerputten in plaats van de verwachte zeven en dus was er meerwerk. Soms weigeren opdrachtgevers simpelweg om daarvoor te betalen. Dat moeten ze wel, maar de gemeenten die hen daartoe horen te verplichten, handhaven zelden.’ Dan eindigen vondsten ongeanalyseerd in depots.

De planmatige manier van werken die past bij de bouwwereld botst dus met de flexibiliteit die hoort bij goede wetenschap. Van Enckevort zegt het zo: ‘Van tevoren moet er voor elk onderzoek een ‘programma van eisen’ komen. Daarin staat wat er op welke manier zal worden onderzocht. Maar als er vondsten opduiken uit een periode die niet in het programma van eisen staat, hoeven die niet in een rapport te worden meegenomen.’ Terwijl ze dus wel interessant kunnen zijn.

Een opgraving uit Huis van Hilde. Beeld Elisa Maenhout

Ook als de vondsten kloppen met de verwachte periodes kan het misgaan, legt Raemaekers uit: ‘Stel, je vindt iets wat lijkt op een grafkuil van vijfduizend jaar oud. Er ligt geen lichaam meer in, maar wel een verkleuring in de bodem, mogelijk achtergelaten door een lijk. Dan kun je dna-onderzoek doen aan de aarde en dat kan duidelijk maken wat voor soort mens of dier in het graf heeft gelegen.’

Heel interessant voor archeologen, die de afgelopen jaren druk bezig zijn prehistorische verhuizingen van mensen in kaart te brengen, aan de hand van erfelijk materiaal. ‘Maar als het niet in het programma van eisen staat, komt zo’n onderzoek er niet. Dan staat er in het verslag alleen: mogelijke grafkuil. Dat is zonde, want er zijn allerlei aanwijzingen dat de prehistorie veel gemengder was dan we vaak denken. Dat er allerlei groepen door elkaar leefden en dat de wortels van de multiculturele samenleving dus heel ver teruggaan. Nu laten we kansen liggen om dat te onderzoeken.’

Nationaal onderzoekscentrum

Om dit soort problemen te ondervangen, moet er volgens de Raad van Cultuur een nationaal onderzoekscentrum komen, dat jaarlijks 5 miljoen euro kan uitgeven aan bijvoorbeeld aanvullend dna-onderzoek, of aan grondige analyse van interessante potscherven, stukken vuurstenen en andere vondsten. Raemaekers, die meeschreef aan het advies, denkt dat daarmee veel zal verbeteren.

Daarnaast adviseert de Raad dat alle gemeenten archeologen moeten krijgen – eventueel gedeeld met andere gemeenten – die de programma’s van eisen controleren en onderzoeken in de gaten houden. Verbruggen en Van Enckevort verwachten daar niet veel van. Volgens Van Enckevort kijken de controleurs bij gemeenten daarvoor te veel naar procedures en te weinig naar echte kwaliteit.

Verbruggen beaamt dat. Hij wil de gang van zaken omdraaien rond de programma’s van eisen, waarmee alle onderzoeken beginnen. Nu worden die opgesteld in opdracht van de verstoorder, die baat heeft bij een beperkt en goedkoop programma. ‘Maak de gemeenten opdrachtgever. Dan draait het bij de programma’s van eisen niet meer alleen om geld. Zeker niet als er bij de gemeenten ter zake kundige mensen zitten.’