Bosbranden bestrijd je met water én met vuur – dus gaat de ‘hotshotcrew’ in New Mexico op pad met vlammenwerpers

Een lid van de brandweer voert een gecontroleerde brand uit tijdens de bestrijding van bosbranden nabij Las Vegas in de staat New Mexico. Beeld Reuters

Plotseling verdwijnt de zon. Het vliegtuig begint te schudden. Dichte, donkere wolken jagen langs de ruiten en ontnemen elk zicht op de roestbruine hoogvlakte van New Mexico. ‘A sunny day’, kraakte de piloot zojuist nog door de intercom – en dan valt pas het kwartje. Hier hangt geen bewolking. Dit is rook.

De berg achter de Amerikaanse stad Santa Fe staat in brand. Een witte paddestoel walmt boven de pieken en daalt als een deken over de vlakte neer. Er lijkt een vulkaan uitgebarsten.

Hermit’s Peak Fire, naar de bergtop vernoemd, brandt nu twee maanden. Meer dan 350 huizen zijn verzwolgen, duizenden mensen geëvacueerd. In omringende dorpen regent het as, de rook hangt in de straten. Een moeilijk voorstelbare 130 duizend hectare is al in vlammen opgegaan, een gebied met ruwweg de grootte van Los Angeles – en het einde is nog lang niet in zicht.

Het aantal bosbranden neemt in de VS, net als op andere plekken, rap toe. Hier is dat aantal de afgelopen twintig jaar verviervoudigd, blijkt uit onderzoek van de National Academy of Sciences. Steeds drogere seizoenen bemoeilijken intussen de bestrijding – en vergroten de risico’s voor degenen die dat doen.

’s Avonds verzamelen zich tientallen brandweermannen op de bergrug, wijdbeens, armen over elkaar. ‘Ik heb slecht nieuws’, vertelt de bevelhebber. ’Vandaag is het record gebroken. Dit is nu officieel de grootste bosbrand ooit in New Mexico.’

De groep zwijgt. Logo’s op de shirts verraden hun herkomst: Wyoming, Montana, Oregon, Arizona, Californië. Vanuit heel het land zijn de brandweerlieden hierheen gekomen om deze monsterklus te klaren. Want hoe blus je een bosbrand?

Brandweerlieden overleggen in Black Lake over de bestrijding van Hermit’s Peak Fire terwijl de rook de lucht een oranje waas geeft. Beeld Reuters

Red flag day

‘Ik doe dit al twintig jaar’, zegt brandweervrouw Linda Blondeau, ‘en dit is mijn grootste tot nu toe.’ Met zware legerkisten beent ze door het ‘Fire Camp’, dat wel iets weg heeft van een festivalterrein: tenten, foodtrucks, dixi’s en verrijdbare douchecabines. Vanuit hier wordt de brandbestrijding gecoördineerd.

Alles moet binnen een paar uur weer kunnen worden opgedoekt. Blondeau wijst omlaag, naar de bosbodem die kraakt onder haar schoeisel. ‘Wat zie jij?’ Takjes, bladeren, natuur. ‘Precies’, zegt ze, ‘en ik zie maar één ding: fuel.’ Brandstof.

De operatie heeft een structuur vergelijkbaar met het leger. Verschillende divisies – brandweer te land, ter lucht, meteorologen, ecologen, medici – opereren onder een centrale aanvoering. Het commandocentrum, een hal vol schermen beneden in de stad, brengt met luchtfoto’s en satellietbeelden twee keer per dag het vuur in kaart, berekent temperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheid – en dus richting en risico van het vuur.

De zon zakt in strepen door het naaldwoud. Aan de bosrand ontvangen de brandweerlui de laatste inlichtingen. Dit is de nachtploeg, die elk moment kan beginnen. ‘Vandaag is een red flag day’, zegt de bevelvoerder: droogte en harde wind maken het vuur nog onvoorspelbaarder. De risico’s zijn maximaal.

Bewaak de lijn

Badass – steeds als mensen verwijzen naar Errick Kimble, een pezige veertiger met een zachte stem, valt dat woord. ‘Maar je bént toch een badass?’, zegt brandweervrouw Renette Saba. Kimble, naast haar, glimlacht ongemakkelijk.

Kimble is de leider van een zogeheten ‘hotshot crew’, een elite-eenheid die je nog het beste kunt vergelijken met de commando’s. Met een team van twintig trekt hij de wildernis in om te verkennen, paden uit te hakken voor de rest en het vuur ‘aan te vallen’. De hotshotcrews vormen, vrij letterlijk, de eerste linie.

Hoeksteen van de bosbrandbestrijding is het creëren van een black line, een linie waar het vuur niet over kan. ‘De zwarte lijn is waar het allemaal om draait’, zegt Kimble. Dat je een bosbrand blust, is eigenlijk een misverstand. ‘Zoveel vuur en hitte krijg je niet uit, ons werk is het in te dammen.’

Natuurlijke barrières worden zoveel mogelijk benut, zoals rotspartijen en rivieren, maar ook bruggen of wegen. Brandweerwagens spuiten onophoudelijk het wegdek nat. Kimble en zijn crew hakken bomen om, graven geulen en gebruiken hun vlammenwerpers om stukken bos preventief weg te branden.

‘Intuïtief denk je bij het bedwingen van vuur aan water’, vult Renette Saba aan, ‘maar vuur is voor ons als instrument minstens zo belangrijk.’ De hotshotcrew trekt niet met emmers water het bos in, maar met vlammenwerpers.

‘Zwart is onze vriend’, zegt Kimble. ‘Voor we op pad gaan, zeg ik altijd: bring the black.’ Wat al zwart is, kan immers niet meer ontvlammen.

Als de linie staat, wordt de brand daarachter niet geblust, maar juist opgepord. Met ‘Very pistols’, speciale revolvers vol lichtpatronen, schieten de mannen in het vuur. Hoe heter en harder, hoe meer zuurstof uit de omgeving wordt gezogen, waarna het vuur – zo is de hoop – zichzelf opbrandt.

Door het extreme weer wil dat in New Mexico echter maar niet lukken.

Hermit’s Peak Fire bezien van nabij Ocate in New Mexico. Beeld Reuters

Laten uitbranden

Bosbranden horen bij dit gebied. Kimble groeide op in het zuiden van New Mexico, met ’s winters sneeuw en hete, kurkdroge zomers. ‘Die omgeving gaat in je dna zitten’, zegt hij. ‘Wij worden allemaal skiënd en jagend volwassen, maar ook altijd op de uitkijk voor rook.’

Blikseminslag is de grote natuurlijke aanstichter. Dat is niet altijd een probleem. Sterker nog: onderzoek wijst uit dat veel ecosystemen juist profiteren van brand. Door het uitdunnen van de vegetatie krijgt de bodem kans om te herstellen, met een grotere vruchtbaarheid en biodiversiteit tot gevolg.

Dat besef was er niet altijd. Tot de jaren zeventig leefde de gedachte dat elk vuur een vuur te veel was, dat alles uit moest. De brandbestrijding is met de wetenschap meegegroeid. ‘Soms is ons werk niets doen’, zegt Renette Saba. ‘Wij zijn er om te zorgen dat het vuur de bewoonde wereld niet bereikt, niet om natuurlijke processen te verstoren. Controle is het sleutelwoord.’

Niet alleen in New Mexico blijkt die controle een illusie. Volgens een recent rapport van de Verenigde Naties zal het risico op catastrofale bosbranden in 2050 wereldwijd met eenderde zijn toegenomen. Daarin zit een grimmige spiraal: die branden stoten weer tonnen CO 2 uit die de klimaatverandering versnelt.

‘Er is geen houden aan’, zegt vuurecoloog Blanca Cespedes van de Highlands University in New Mexico. ‘Dit zijn omstandigheden die we hier nog nooit hebben gezien. Door de droogte en de wind gedraagt het vuur zich volstrekt onvoorspelbaar.’

Ontsnappingsroute

‘Je denkt dat je weet wat je kunt verwachten’, zegt Errick Kimble, ‘maar als je voor het eerst voor die vlammenzee staat, de hitte op je huid voelt – die angst overwin je niet zomaar.’

Om hun werk zo veilig mogelijk te kunnen doen, is niet alleen het uithakken en bewaken van de linie belangrijk, maar ook die van hun eigen ontsnappingsroute. ‘Keeping one foot in the black’, noemt Kimble dat: altijd weten wat je uitweg is. Er is maar één dwarrelend vonkje nodig, een draaiing van de wind, en de brandweerlieden zitten tussen twee vuren gevangen.

In Arizona, een staat verder, ging dat een paar jaar geleden flink mis. De hotshotcrew raakte afgesneden van de ontsnappingsroute. Negentien mannen kwamen om. Ze werden teruggevonden in hun fire shelter, een vuurwerende slaapzak van aluminium en glasvezel, het allerlaatste redmiddel. ‘Als je die tevoorschijn moet halen,’ zegt Kimble, ‘dan weet je: dit loopt waarschijnlijk niet goed af.’

Precisiebombardement

Ook vanuit de lucht wordt de brand getemd. Het geratel van rood-witte blushelikopters is op de berg een constante achtergrondruis. Hun eerste taak is water halen. Ze scheren vlak over het nabijgelegen bergmeer, vullen de container die ze aan een lijn meezeulen en vertrekken de rookpluim in.

Dit is niet zomaar water naar het vuur dragen, zegt piloot Jael: ‘Zie het als een soort precisiebombardement.’ Vanaf de grond bellen de hotshotcrews door waar zij water nodig hebben, tot op enkele meters nauwkeurig. Ook water kan gevaarlijk zijn: vorige week raakten hier drie brandweermannen zwaargewond toen een helikopter die reusachtige bak onbedoeld over hen uitstortte.

Een blushelikopter laadt een lading water vallen tijdens de bestrijding van de bosbranden in New Mexico. Beeld AP

Opzet

Mensen veroorzaken het overgrote deel van de bosbranden. Volgens recent onderzoek van de Amerikaanse Congressional Research Service ontstaat zo’n 89 procent van de bosbranden door menselijk handelen. Denk aan sigaretten, barbecues, huisbranden of, in zeldzamere gevallen, opzettelijke brandstichting.

Ook het Hermit’s Peak Fire is opzettelijk aangestoken – zij het op een andere manier.

Vorig jaar kende dit gebied, net als grote delen van het Amerikaanse Westen, een ongebruikelijk natte herfstperiode, een uitwas van het steeds onvoorspelbaardere klimaat. Juist een intensiever regenseizoen vergroot de kans op wildvuur: regen betekent meer groen dat in de hete lentezon knisperend bruin gebakken wordt.

Dat is precies wat er in New Mexico gebeurde. Uit angst voor bosbranden in de zomer begonnen de boswachters dit voorjaar met het preventief wegbranden van laag groeiende vegetatie, de begroeiing die Linda Blondeaux brandstof noemt: klein vuur om groot vuur te voorkomen. Zo’n preventiebrand sprong de linie over. De oplossing bleek de oorzaak.

De Amerikaanse Forest Service heeft alle preventieve brandacties voor het jaar gestaakt om deze manier van preventie te evalueren. De nieuwe omstandigheden hebben de huidige tactieken ingehaald. ‘We zullen nieuwe manieren moeten vinden om te leren leven met vuur’, zegt ecoloog Blanca Cespedes. ‘Preventieve branden zullen daar een onderdeel van blijven, maar duidelijk is dat vuur met vuur bestrijden niet genoeg is.’

Spoor van vernieling

Op de bergwand van Hermit’s Peak laat het vuur een spoor van vernieling na. Er staan nog bomen, her en der, maar hun bast lijkt in inkt gedoopt. Vuurrood gesteente is zwartgeblakerd, de vangrail op plekken gesmolten. Tussen vermolmde huizen trekt de wind slierten van as.

‘Er zijn nog geen doden gevallen’, zegt Renette Saba, ‘dat is een groot geluk. Een wonder eigenlijk.’

Kimble’s telefoon gaat. Hij neemt op, luistert een paar tellen en vliegt zonder een woord te zeggen overeind, de kamer uit. De wind is gedraaid, zijn linie dreigt te sneuvelen. Kimble moet de berg weer op.