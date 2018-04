Borstkankermedicijn 'duizend keer goedkoper' dankzij toevallige vondst student

Ja, verrast was ze wel. Ook Daphne van Scheppingen (29) zelf had niet verwacht dat het project dat ze zeven jaar geleden als bachelorstudent uitvoerde nu ineens een publicatie in een gerenommeerd tijdschrift zou opleveren. De endoxifen-studie was haar allereerste onderzoek in het lab, vertelt ze. 'Ik weet nog dat de verschillende stapjes in het productieproces van endoxifen uitvoerig door andere onderzoekers waren beschreven. Die stapjes moesten we zorgvuldig één voor één uitvoeren, zoals het volgen van een ingewikkeld kookrecept. Bij één stapje deden we het anders, en pasten we een andere zuiveringstechniek toe. Ineens bleek onze endoxifen een stuk puurder.'



Van Scheppingen bracht haar product trots in 'in een klein doosje' naar de opdrachtgevers in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. 'Daar kregen we een rondleiding en zag ik hoe ons abstracte werk in het lab uiteindelijk echt iets voor patiënten kan betekenen. Dat is een van de redenen waarom ik uiteindelijk niet voor de wetenschap heb gekozen, maar voor een toepassingsgerichte baan.' Van Scheppingen werkt momenteel voor medisch technologiebedrijf Medtronic.