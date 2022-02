Booster niet nodig voor alle jongeren: ‘Gezondheidswinst te klein’

Beeld Arie Kievit

In de Gezondheidsraad zitten diverse medisch experts die samen zoeken naar de wetenschappelijke consensus over een vraagstuk. Het kabinet neemt de adviezen doorgaans over.

De gezondheidswinst voor gevaccineerde jongeren is te klein om een extra prik te rechtvaardigen, zo valt te lezen in het nieuwste advies. Een infectie met omikron verloopt doorgaans mild bij deze leeftijdsgroep, zeker als ze al gevaccineerd zijn.

In de periode 1 juli 2021 tot 22 januari 2022 werden in Nederland 93 adolescenten in het ziekenhuis opgenomen met een corona-infectie. De meerderheid van hen was besmet met de deltavariant, een relatief laag aantal in de wetenschap dat het virus snel rondgaat in deze leeftijdsgroep. Alleen al in de laatste twee weken van januari raakte in Nederland 6 tot 8 procent van de 12-17 jarigen besmet.

MIS-C

Het risico op een ziekenhuisopname bij de omikronvariant, die nu dominant is, ligt 40 tot 60 procent lager. Ook het risico dat een gevaccineerde adolescent door corona de zeldzame ontstekingsziekte MIS-C krijgt, is nihil. Het advies: ‘Voor zover bekend zijn er in Nederland geen gevaccineerde adolescenten met MIS-C opgenomen in het ziekenhuis.’ Daarbij bestaat een klein risico op de zeldzame vaccinatiebijwerking myocarditis, een ontsteking van de hartspier. Overigens geneest die meestal spontaan of is goed te behandelen met ontstekingsremmers.

De boosterprik moet wel beschikbaar zijn voor adolescenten met een ernstige afweerstoornis. Dat geldt ook voor jongeren die zelf een boosterprik willen om kwetsbare gezinsleden te beschermen, vindt de Gezondheidsraad.

Het advies van de Gezondheidsraad levert een lastige situatie op voor jongeren die willen reizen naar een land waar een boosterprik verplicht is. ‘We zijn ons hiervan bewust’, zegt Marianne Geleijnse, vicevoorzitter van de Gezondheidsraad. De beschikbaarheid van boosterprikken voor jongeren die naar zo’n land willen reizen, vindt ze echter ‘een politieke, geen medische keuze. Die laten we over aan de minister.’

Het beleid in Europese landen wat betreft boostervaccinaties voor 12 tot en met 17 jarigen verschilt. De Duitse vaccinatiecommissie Stiko raadt sinds half januari een boosterprik aan voor iedereen van 12 jaar en ouder, en voor kwetsbare kinderen vanaf 5 jaar.

Ook Frankrijk adviseert jongeren de booster wel te nemen. Desalniettemin is die extra prik voor deze leeftijdscategorie niet nodig voor een geldige vaccinatiepas die bijvoorbeeld toegang geeft tot cafés.

In Spanje krijgen kinderen van 12 tot en met 17 jaar geen boosterprik. Volgens de regering is het beter om de aandacht te richten op het boosteren van volwassenen en het vaccineren van kinderen van 5 tot 11 jaar. Van die laatste groep heeft daar inmiddels 55 procent de eerste dosis gekregen.

Een QR-code is in Spanje in sommige regio’s, waaronder Madrid, nooit nodig geweest om ergens binnen te komen. Andere regio’s die wel met een QR-code werkten, zoals Baskenland en Catalonië, hebben die inmiddels afgeschaft. Een klein aantal regio's werkt nog wel met de vaccinatiepas.

Met medewerking van correspondenten Eline Huisman (Frankrijk), Dion Mebius (Spanje) en Remco Andersen (Duitsland).