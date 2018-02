Bonobo en chimpansee delen gebarentaal: oorzaak lijkt (onze) gemeenschappelijke voorouder

Een onderzoeksteam van de Universiteiten St Andrews, York en Kyoto observeerden de verschillende gebaren die bonobo's gebruiken. Door te kijken naar de reactie die een gebaar teweegbracht bij een andere bonobo en de manier waarop de gebarende bonobo daar weer op reageerde (en bijvoorbeeld stopte met gebaren) konden de onderzoekers de betekenis vaststellen. Zo ontrafelden ze de betekenissen van 33 gebaren. Deze vergeleken ze vervolgens met die van chimpansees. Het onderzoeksteam publiceert zijn bevindingen deze week in het vakblad PLOS Biology.



Er blijkt veel overlap te zijn in de betekenissen van de gebaren van chimpansees en bonobo's. Zo betekenen een duw en een klap bij beide soorten dat de ander moet stoppen met bepaald gedrag, of aan de kant moet gaan. Een arm uitsteken betekent 'klim op mijn rug', een aai over de mond van de ander 'geef me het eten'.



Als een chimpansee of bonobo een lichaamsdeel naar de ander toekeert of aanwijst, willen ze dat die aap daar gaat vlooien. De vele overeenkomsten in betekenis suggereren volgens de onderzoekers dat de gebaren erfelijk worden doorgegeven en dat een gemeenschappelijke voorouder ze mogelijk al gebruikte. Een voorouder die ook de onze, die van de mens, is.