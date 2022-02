Blaadjes uit de Vikingtijd bieden uniek perspectief op Noordpoolklimaat

Groenland. Beeld Haukur Sigurdsson

De lente is het enige seizoen waarin zon en sneeuw zich beide laten zien in het Noordpoolgebied. Veranderingen in het klimaat uiten zich daarom vooral in dit jaargetijde. Het is dan ook van belang om die veranderingen goed in kaart te brengen, maar in het hoge noorden ontbreken veel van de benodigde gegevens over temperatuur en luchtvochtigheid. Fabian Ercan, die vrijdag aan de Universiteit Utrecht promoveert op het onderwerp, bedacht echter een sluiproute: hij leidde de weersomstandigheden af aan de hand van cellen in fossiele planten.

Organismen in het Noordpoolgebied zijn zeer gevoelig voor veranderingen in het klimaat. Zo groeien planten beter als de normaalgesproken lage temperatuur ietwat stijgt. Ercan draaide dit fenomeen om, door de grootte en structuur van fossiele planten te gebruiken als aanduiding van de historische temperatuur. Hij verzamelde daarvoor eerst bladeren uit Groenland, Finland, Noorwegen en Polen. Duizenden berkenblaadjes onder zijn microscoop bevestigden zijn hypothese: hoe rafeliger de cellen in de bladeren, hoe warmer het klimaat op dat moment. Wanneer het warm is, groeien de cellen namelijk ook beter. Omdat ze al tegen elkaar aanschurken, moeten ze steeds meer langs elkaar gaan kronkelen, met rafelige randjes als gevolg.

Vroeger groeiseizoen

Met deze kennis op zak dook Ercan in het verleden aan de hand van fossielen. Het oudste blaadje dat hij vond kwam uit het jaar 691. Hij groef het op nabij Kopenhagen, toentertijd een middelpunt van de Vikingcultuur. Dertienhonderd jaar aan data vormden een duidelijk patroon: ‘Het groeiseizoen begint steeds vroeger en wordt ook steeds warmer. Dat merk je nu in het Noordpoolgebied en destijds ook bijvoorbeeld in Denemarken’, concludeert Ercan.

Wanneer het in het verleden vroeger in het jaar warmer werd, waren de ecologische gevolgen altijd groot. ‘Ook die gevolgen kunnen we terugzien in onze meetgegevens’, zegt Ercan. Zijn methode onthult het verleden in veel meer details dan voorheen mogelijk was. ‘We kunnen niet alleen ver terug in de tijd kijken, maar ook met kleinere stapjes. Elk blaadje is van één groeiseizoen, daarna valt het van de boom’.

Botanische archiefwerk

Op die manier kon hij onder meer schommelingen van de Noord-Atlantische Oscillatie terugzien, een drukverschil dat het winterweer in Noord-Europa bepaalt. Met zijn botanische archiefwerk kon Ercan de geschiedenis van dit belangrijke weersysteem voor het eerst duidelijk vastleggen. ‘Dat zo’n overkoepelend klimaatsysteem van duizenden vierkante kilometers groot terug te vinden is in de cellen van een blaadje: ik blijf het bijzonder vinden’, zegt hij. Ercan benadrukt overigens dat hij het menselijke aandeel in de huidige opwarming niet heeft onderzocht.

Monique Heijmans, die aan de Wageningen Universiteit de ecologie van het Noordpoolgebied onderzoekt, vindt de resultaten interessant. ‘Dit is echt nieuw. Bovendien kan plantenmateriaal in de toendra ook behoorlijk lang bewaard blijven, waardoor mooie reconstructies gemaakt kunnen worden’. Heijmans is daarom benieuwd naar toekomstige resultaten die met Ercans methode gevonden zullen worden. Zo vraagt ze zich af wat toekomstig onderzoek met de nieuwe methode kan zeggen over de diepere processen achter het klimaat van de Noordpool.

Microscoopfoto van fossiele plantencellen. Deze cellen zijn afkomstig uit een relatief kouder klimaat. Beeld Fabian Ercan