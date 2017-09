Bijzondere schat gevonden in de Betuwe: 41 goudstukken uit 460 na Christus

Jarenlang moest hij zwijgen. Maar nu kan Cees-Jan van der Pol (33), boomkweker in Ochten, vrijuit praten over de spectaculaire ontdekking die hij deed in een boomgaard in de Betuwe. Samen met een vriend vond hij een aantal Romeinse munten die deel uitmaken van de goudschat die gisteren (vrijdag) werd gepresenteerd.



U bent amateurarcheoloog?

'Archeologie is al heel lang mijn hobby. Ik ga met een metaaldetector op zoek. Eerder heb ik bronzen en zilveren munten en kledingspelden uit de Romeinse tijd gevonden. Vorig jaar vond ik nog een zilveren ring uit de tijd van de Vikingen. Maar zoiets als dit heb ik nooit eerder ontdekt. Dit is de kroon op mijn werk.'



Hoe vond u deze gouden munten?

'In 2012 hadden mijn zoekmaat en ik van een pachter en de grondeigenaar toestemming gekregen om te zoeken in een boomgaard die nog moest worden aangeplant. Nadat we twee dagen niets hadden gevonden ging mijn zoekmaat in zijn eentje terug. Hij belde me op mijn werk op en zei dat hij een gouden munt had gevonden. Uit zijn beschrijving maakte ik op dat het om een Romeinse munt ging. Een half uur later belde hij dat hij er nog een had gevonden. Tsja, dan begin je wel te stuiteren. 's Avonds ben ik er met mijn detector naartoe gegaan en toen hebben we er meer gevonden. In totaal acht.'



Waarom bent u toen niet met dat verhaal naar buiten gekomen?

'We dachten dat er meer moest liggen, maar we hadden de afspraak dat we mochten zoeken totdat er nieuwe bomen zouden worden geplant. Daar hebben we ons aan gehouden. We hadden te weinig tijd om verder te zoeken. In overleg met de grondeigenaar hielden we de vondst stil. Om te voorkomen dat er andere zoekers op af zouden komen. We waren van plan verder te zoeken als de bomen er ooit een keer uit zouden worden gehaald.'



Wist u toen al dat het een belangrijke vondst was?

'Ja. Dat kriebelde. Maar we konden er niet bij. Die afspraak hadden we nu eenmaal. We wilden niet zonder toestemming graven. De eigenaar - de Stichting Fonds Hulpbetoon - wilde het laten rusten. Als iemand er lucht van zou krijgen dat er gouden munten liggen, dan zou het hek van de dam zijn. Daarom hebben we het geheim gehouden.'



Totdat.. .

'We in 2016 hoorden dat er gouden munten waren gevonden in de omgeving. Toen bleek dat iemand van de pachter toestemming had gekregen om te zoeken in zijn boomgaard. De pachter wist niet dat wij die munten hadden gevonden. Die andere zoeker vond vorig jaar ook munten. Meer dan wij hadden gevonden. Toen is er in samenspraak met archeologen van de Vrije Universiteit besloten: er moet een opgraving komen. Er zijn sleuven gegraven. Ik heb geholpen met de metaaldetector. Er zijn toen niet veel meer munten gevonden. De meeste waren al uit de grond gehaald. Nu is daar niets meer te vinden.'



Jaloers op die andere zoeker?

'Nee hoor. Ik ben blij dat hij alles netjes heeft gemeld. Hij is nu ook een zoekvriend geworden.'



De munten worden in langdurig bruikleen gegeven aan Museum Het Valkhof. Nooit overwogen ze te verkopen?

'Nee. Het gaat mij niet om de waarde van de munten maar om het verhaal eromheen. Ik doe dit niet voor mijn brood. Het is prachtig dat iedereen ervan kan genieten. Zo heb ik er meer voldoening van.'



Door: Cor Speksnijder