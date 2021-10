Bijzondere getallen volgens lezers: ‘Het getal 3004 zorgt voor een warm gevoel’

Welk getal heeft voor mensen binnen uw werk of hobby een bijzondere betekenis? Dat vroeg ik u drie weken geleden en u heeft massaal gereageerd. Er kwamen maar liefst 223 inzendingen binnen, door mijn assistente Eva keurig ingedeeld in vier categorieën: werk, hobby, sport en overigen.

Veel getallen in de categorie werk waren erg leerzaam. Zo stuurde Nils Bonder 1,8 in: de repetitiefactor in de bouw. Veel gebouwen zoals scholen, kantoren en universiteiten zijn gebouwd volgens veelvouden van 1,8 meter. ‘Daarom zijn kamers vaak 3,6 bij 5,4 meter en is ‘kamerbreed’ eigenlijk maar 1,8 meter.’ Een medewerker van Onze Taal weet uit zijn hoofd dat hij regel 50 uit hun Spellingwijzer moet hebben voor samenstellingen die met een naam beginnen (‘Ionica Smeetsfanclub’) en regel 66 voor het facultatieve streepje (‘die zegt dat je ook Ionica Smeets-fanclub mag schrijven’). Cashewnoten komen op palletten van 680,4 kilo, er passen 32 pagina’s op een drukvel en cement hardt niet uit onder de 5 graden. Hele teams blijken te zijn genoemd naar een getal dat een belangrijke rol speelt in hun werk.

Een van de hoogtepunten in de categorie hobby was de jongleernotatie siteswap die Jelle van der Spoel instuurde. Dat is een systeem om met getallen te noteren hoe je ballen moet gooien om bepaalde patronen te krijgen. Van der Spoel oefende tijdens de pandemie met vier ballen en vindt 7531 nu een heel bijzonder getal: ‘als je deze truc goed uitvoert komen alle vier de ballen op één moment boven elkaar te staan.’ Als u nog eens in quarantaine moet, is dit echt een geweldig interessant systeem om over te lezen (en om mee te oefenen, als u een betere motoriek heeft dan ik).

Bij sport kwamen onder andere afstanden (42,195 meter) en rugnummers (51 van Eddy Merckx) voorbij. In de categorie overigen was er 9 3/4 naar het perron in Harry Potter. De zeldzame keren dat ik een 9 3/4 in het wild tegenkom, mijmer ik altijd even over de magische trein die vanaf dat perron vertrekt.

Heerlijk waren ook de tegengestelde perspectieven. Oskar Janssen mailde dat 440 een triggergetal is voor pianostemmers, omdat er gestemd wordt op 440 hertz ‘waarbij aangetekend dat er natuurlijk afwijkende stemmingen zijn’. Ook Tineke van Dis stuurde dit getal in voor de stemtoon: ‘En wanneer je [als orkest] samen met een solist speelde […] moest het hele orkest soms de stemming aanpassen naar 441 of 442…’ Hoornist Iris Oltheten stuurde juist in dat 442 hertz de noot is waarop gestemd wordt, al merkte zij op dat er soms ook een stemming van 440, 441 of zelfs 438 voorkomt.

Mooi waren de getallen waarbij mensen aan een oude leraar denken omdat die altijd hetzelfde getal pakte als hij een voorbeeld nodig had. Sommige getallen vergeet je nooit. Iemand die lang bij een verzekeraar werkte, schreef: ‘Een gemengde verzekering had code 602 en als ik op mijn wekker kijk en zie dat het 6.02 is dan denk ik meteen aan dat soort verzekering.’ Een programmeur die 3004 kreeg als melding bij een succesvolle berekening schreef: ‘Dit is dus een getal waar mijn collega’s en ik vrolijk van worden. Noem het getal op een willekeurig moment en we krijgen er een warm gevoel van.’ Hierbij, speciaal voor u: 3004.