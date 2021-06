Bijna duizend Nederlanders in de race om astronaut te worden

ESA-astronaut Andre Kuipers kijkt, in april 2004, uit een raam van het internationale ruimtestation ISS. Krijgt hij binnenkort een Nederlandse opvolger? Beeld ANP/ESA/NASA

De digitale brievenbus voor aanmeldingen is sinds vrijdag gesloten. Uit de grote stapel aanmeldingen kiest ESA vier tot zes astronauten. Daarnaast selecteert men ook tot twintig reservelijstkandidaten die niet in dienst treden van de ruimtevaartorganisatie, maar wel alvast rudimentaire training krijgen.

Tijdens de selectieprocedure is er speciale aandacht voor diversiteit. ESA hoopte vooral veel vrouwen te werven. Van alle astronauten was tot nu toe iets meer dan 10 procent vrouw. Bij de nieuwe aanmeldingen blijkt dat gemiddeld 24 procent, en in Nederland 30 procent.

Daarnaast opende ESA de deuren voor het nieuwe ‘para-astronauten haalbaarheidsproject’, waarbij men onderzoekt of mensen met lichamelijke beperkingen de ruimte in kunnen vliegen. Voor dat testprogramma ontving men 257 aanmeldingen.

Of tussen al die sollicitanten de opvolger zit van Wubbo Ockels of André Kuipers, de enige twee Nederlanders die tot nog toe naar de ruimte vlogen, blijft nog even afwachten. De selectieprocedure loopt tot oktober 2022. ESA selecteert zo’n 1.500 kandidaten voor de volgende ronde, met psychologische tests. Daarnaast staan ook medische tests en sollicitatiegesprekken op het programma.

In totaal dingen vijfentwintig nationaliteiten mee. Daarbij zijn de papieren van Nederland relatief slecht. Ons land investeert weinig in bemenste ruimtevaart, terwijl ESA daar bij de selectie wél nadrukkelijk naar kijkt. Toch is de kans nooit nul. Zo haalde André Kuipers eerst niet de eerste selectie, maar mocht later alsnog omhoog toen het astronautencorps werd uitgebreid en Nederland besloot zijn vlucht te financieren.

Naar Mars

De nieuwe astronauten zullen naar het internationaal ruimtestation ISS vliegen. Maar er is een gerede kans op meer, stelde het agentschap. Zo is Europa de belangrijkste partner van de Verenigde Staten bij maanprogramma Artemis, dat de komende jaren mensen wil laten terugkeren naar de maan. Zelfs bemande missies naar Mars behoren op de lange termijn tot de mogelijkheden.

Zeker is dat je als astronaut toetreedt tot een exclusief gezelschap. Van de miljarden mensen die sinds het begin van het ruimtevaarttijdperk op onze planeet hebben gewoond, verlieten een krappe zeshonderd daadwerkelijk de kosmische moederschoot. Zij zagen de aarde vanuit de ruimte als een kwetsbare blauwe knikker dobberend in het onheilspellende duister van het heelal. Veel astronauten ontpoppen zich vanwege die unieke ervaring bij terugkeer tot voorvechters voor milieu, klimaat en internationale vrede.

Naast hun kosmische avonturen kunnen toekomstige astronauten zich verheugen op een schier mythische status, slechts vergelijkbaar met Olympische kampioenen, Mount Everest-bedwingers en Nobelprijswinnaars. ‘Onze astronauten zijn een symbool’, zei directeur-generaal Josef Aschbacher woensdagochtend. ‘De verhalen die ze na terugkeer op aarde delen zijn altijd bijzonder fascinerend.’