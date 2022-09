Bijna alle lichten in Leiden gingen anderhalf uur uit om in het pikdonker naar de sterren te kijken

Leiden, zondagavond. In de rij voor de telescoop tijdens Seeing Stars, een project van kunstenaar Daan Roosegaarde. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Eerst de straatverlichting, toen het grootste deel van de huiskamers en na een paar minuten tóch ook nog de spotlights op de klokkentoren van de Pieterskerk: om klokslag 22.00 uur gingen zondagavond in het centrum van Leiden overal lichten uit. Honderden mensen, schouder aan schouder tussen de kantelen van de Leidse Burcht, slaakten een collectieve kreet van verbazing toen de lichten doofden. ‘Zoiets heb ik nog nooit gezien’, zei een omstander, een paar minuten later, tegen zijn buurvrouw.

Dit alles in het kader van ‘Seeing Stars Leiden’, een initiatief van kunstenaar Daan Roosegaarde in samenwerking met Leiden, dit jaar de Europese Stad van de Wetenschap. Het idee: hoe minder licht, hoe meer sterren tevoorschijn komen, die anders achter de gloed van stedelijk licht verborgen blijven. Het anderhalve uur duisternis vergde maanden voorbereiding, dat strekte van het inlichten en activeren van inwoners tot het experimenteren met het uitzetten van blokken straatverlichting.

Verbinding

De waarde van deze onderneming is, voor een groot deel, filosofisch van aard: ‘Door mensen de sterren te laten zien, willen we ze weer met elkaar en met de kosmos verbinden’, zegt Roosegaarde. ‘Mensen lieten zich millennia lang inspireren door de sterrenhemel, maar door lichtvervuiling verdwijnt die verbintenis langzaam.’

De relatie tussen mens en sterrenhemel is niet het enige wat door lichtvervuiling verslechtert. Een ander slachtoffer is ons bioritme. Licht, van nature zonlicht, geeft het brein een signaal om de productie van het ‘slaaphormoon’ melatonine te belemmeren. Zodra het daglicht wegtrekt, gaat deze stop eraf en wordt melatonine wél aangemaakt, met slaperigheid als gevolg.

Wat de regulatie van melatonine betreft maakt het geen onderscheid tussen zonlicht of kunstmatig licht. Dat bleek uit een ludiek onderzoek van de Amerikaanse slaapfysioloog Ken Wright, die proefpersonen op een week lange kampeertrip stuurde met een strikt verbod ’s avonds kunstmatig licht aan te zetten. Het gevolg: ze werden gemiddeld twee uur eerder moe.

Roodborstjes

Ook dieren raken verward door kunstmatig licht: zo zijn roodborstjes ’s nachts zingend onder een straatlamp aan te treffen, blijven trekvogels massaal om boorplatforms heen cirkelen zonder hun bestemming te bereiken en raken zeeschildpadden de weg naar het strand kwijt, waar ze hun eieren leggen. Zelfs de toenemende sterfte van insecten wordt in verband gebracht met kunstmatig licht: in de duisternis verzamelen nachtvlinders zich onder kunstlicht, waar ze makkelijk ten prooi vallen aan roofdieren.

Bovendien: kunstlicht is duur, en brandt ook op plaatsen waar niemand er iets aan heeft. ‘Bullshitlicht’, noemt Roosegaarde het: licht van lege kantoorgebouwen of reclameborden bijvoorbeeld. Om geld te besparen is de ledlamp in opkomst, maar daardoor kleurt de nacht steeds blauwer, waar veel dieren extra gevoelig voor zijn.

Steeds meer mensen en organisaties zien de wederkeer van duisternis als een weg uit dit kat-en-muisspel. Zo organiseren provinciale milieufederaties sinds 2006 ‘De Nacht van de Nacht’ als de wintertijd ingaat. Ook dit jaar, op 29 oktober, zullen overal in Nederland lichten uitgaan, van restaurants, kantoren en snelwegen tot Ikea-vestigingen.

‘Donkerreservaten’

Daarnaast kent Nederland twee ‘donkerreservaten’ met streng beleid tegen kunstmatig licht: Nationaal Park Lauwersmeer, op de grens van Groningen en Friesland, en de Boschplaat op Terschelling. In deze reservaten is zelfs het Noorderlicht te zien, op een goede dag. Deze ‘Dark Sky Parks’ zijn nationaal erkend en aangewezen door de International Dark-Sky Association, dat zich wereldwijd inzet voor het behoud van duisternis.

Drukte en saamhorigheid tijdens Seeing Stars in Leiden. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Van zo’n absolute duisternis was zondag geen sprake in Leiden. Veel woonkamers, etalages en reclameborden bleven fel verlicht, en ook studentenverenigingen als Minerva verzuimden. Bovendien was de avond bewolkt: slechts een halfuur waren stukjes van de sterrenhemel goed te zien. Ondanks die tegenslagen was het doel van de avond bereikt: ‘Ik zie nu in het midden van de stad ongeveer evenveel sterren als op een andere dag in het midden van de Polder’, zei Tünde, een student sterrenkunde die in een park voorbijgangers de sterren liet zien met zijn telescoop.

Overal in de stad waren vrijwilligers op deze manier opgesteld, en bij elke telescoop stonden lange rijen mensen te wachten om ook even te mogen kijken. ‘Qua sterrenkijken was het misschien niet de beste avond’, zei Frans Snik, sterrenkundige aan de Universiteit Leiden en betrokken bij de organisatie van het evenement. ‘Maar het was een tof sociaal experiment. De drukte, gezelligheid en saamhorigheid waren het succes. Even keek iedereen in Leiden naar boven.’