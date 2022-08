Bij vrouwen boven de 40 die de pil slikken is er een vergroot risico op trombose: ‘De vanzelfsprekendheid moet eraf’

Beeld Nicole Natri

Internist en trombose-expert Hugo ten Cate ziet op de polikliniek in het Maastrichtse MUMC geregeld vrouwen van middelbare leeftijd die door de anticonceptiepil in grote problemen zijn geraakt. In hun bloedbaan heeft zich vanuit het niets een stolsel gevormd dat een belangrijk bloedvat heeft afgesloten. Ten Cate behandelt pilgebruiksters van 40-plus, soms 50-plus, die trombose in hun been hebben gekregen of een longembolie, soms zelfs een herseninfarct.

Aan de andere kant van het land schetst hematoloog Karina Meijer, hoofd van de afdeling stollingsziekten in het Groningse UMCG, hetzelfde beeld: vrouwen die nooit eerder trombose hebben gehad, die al jaren de pil slikken, die ruim voorbij de 40 zijn en opeens in het ziekenhuis belanden. ‘Of erger: ik zie ze helemaal niet omdat het stolsel in de bloedbaan hun fataal is geworden.’ Vanuit Leiden komt een vergelijkbaar relaas; daar komt internist Erik Klok, in het LUMC gespecialiseerd in trombose en longembolie, ook geregeld oudere pilgebruiksters tegen die de rest van hun leven last houden van de trombose die door de anticonceptie is veroorzaakt.

Het alarmerende is, zeggen ze alle drie: het had bij die vrouwen niet zover hoeven komen. Erik Klok: ‘Niemand heeft ze ooit gewaarschuwd dat het tijd was om te stoppen met de pil.’ Hugo ten Cate: ‘Als ik informeer of ze weleens aan een alternatief hebben gedacht, dan is het antwoord: nee nooit.’ Karina Meijer: ‘Altijd als ik die vrouwen spreek, vragen ze me: waarom wist ik dit niet?’

Dat de pil de kans op trombose vergroot, zou bekend moeten zijn. Het is uitvoerig onderzocht en bewezen, het staat in alle bijsluiters. Negen jaar geleden ontstond er onrust na de dood van een aantal jonge vrouwen die trombose hadden opgelopen door de Diane-35-pil, een anticonceptiepil die vooral werd voorgeschreven tegen acne. De instructies werden aangescherpt, artsen moesten jonge vrouwen voortaan beter voorlichten. Maar er is een andere groep pilgebruiksters die veel meer risico loopt, zeggen trombose-experts: niet zozeer de jonge vrouwen maar de oudere vrouwen. En daar is nauwelijks aandacht voor. Daar moeten ze meestal zelf achter komen, als het te laat is.

Om hoeveel pilgebruiksters het gaat, is onduidelijk: een landelijk overzicht ontbreekt. Illustratief zijn de nog ongepubliceerde data die arts en klinisch epidemioloog Arina ten Cate-Hoek op een rij zette, gebaseerd op gegevens van patiënten uit haar trombosepolikliniek in het Maastrichtse MUMC. Van de 825 vrouwen die ze de afgelopen jaren behandelde vanwege diep veneuze trombose (een bloedprop in een diep gelegen ader) en die ze daarna vijf jaar volgde, was bij 15 procent de pil de oorzaak. Verreweg de meeste pilpatiënten waren boven de 40, de oudste was 49, tientallen jaren jonger dan de gemiddelde patiënt die zich met een trombosebeen op haar poli meldt. De meeste vrouwen slikten de pil al tientallen jaren of hadden die recentelijk van hun huisarts of gynaecoloog voorgeschreven gekregen, bijvoorbeeld vanwege heftige menstruatieproblemen.

Het verschil tussen jong en oud

Hoe vallen die Maastrichtse cijfers te verklaren? Waarom lopen oudere pilgebruiksters een groter risico op problemen met de bloedstolling?

Ieder mens heeft een basisrisico op trombose, de kans dat ergens in het vaatstelsel plotseling een stolsel de bloedstroom blokkeert. Dat risico neemt toe naarmate we ouder worden, zoals de kans op zoveel andere aandoeningen toeneemt met de leeftijd. Is dat basisrisico voor een 20-jarige nog maar 1 op de 10 duizend, bij een vrouw boven de 40 is dat risico al ruim verdubbeld.

De hormonen in de anticonceptiepil hebben invloed op de samenstelling van de eiwitten in het bloed en daardoor raakt het precaire, complexe systeem van stolling en antistolling uit balans, legt internist Erik Klok uit. Het bloed is als het ware iets eerder geneigd om te gaan klonteren, en dat kan ernstige gevolgen hebben. Nederlands onderzoek, onder leiding van de Leidse klinisch epidemioloog Frits Rosendaal, maakt duidelijk dat ook dat risico toeneemt met de leeftijd: vrouwen onder de 30 hebben door de pil een drie keer grotere kans op trombose dan vrouwen die de pil niet slikken, maar voor vrouwen boven de 40 is het risico ten opzichte van niet-pilgebruiksters bijna zes keer groter.

Vermenigvuldig basisrisico en pilrisico en het verschil tussen jong en oud springt in het oog. Rosendaal en zijn collega’s zetten die berekening in vakblad the BMJ in een tabel: in de groep pilgebruiksters onder de 30 krijgen jaarlijks 4 op de 10 duizend vrouwen trombose, bij pilgebruiksters boven de 40 zijn dat er 13 op de 10 duizend.

Die risico’s lijken gering, maar hier speelt wat Klok ‘de wet van de grote getallen’ noemt: in 2020 gebruikten 1,3 miljoen vrouwen in Nederland de anticonceptiepil. CBS-cijfers wijzen uit dat van alle 40-plusvrouwen die een anticonceptiemiddel gebruiken 21 procent voor de pil kiest.

‘Zichzelf vragen gaan stellen’

‘Bij jonge vrouwen vind ik het risico acceptabel’, zegt hematoloog Meijer. ‘Laten we niet de grote meerwaarde van anticonceptie uit het oog verliezen. Zonder de pil waren er nu geen hematologen en geen journalisten geweest met een carrière, want dan hadden alle vrouwen thuis gezeten met een groot gezin. Maar boven de leeftijd van 40, als hun gezin compleet is, moeten vrouwen zichzelf echt vragen gaan stellen.’

Probleem is alleen dat zij na de allereerste afspraak voor een pilrecept meestal geen dokter meer zien. De pilcontrole is ruim dertig jaar geleden afgeschaft, het werd beschouwd als een tijdrovende routinehandeling om al die gezonde vrouwen ieder half jaar op het spreekuur van de huisarts te laten langskomen. In de richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap staat dat huisartsen bij vrouwen boven de 35 moeten nagaan of de pil nog het juiste anticonceptiemiddel is maar in de praktijk gebeurt dat onvoldoende, zegt Meijer. ‘Na een eerste recept kunnen vrouwen de pil gewoon bij de apotheek blijven ophalen, er is geen herhaalrecept voor nodig. Veranderingen in hun leven of in hun lichaam worden niet meer opgemerkt en meegewogen.’ Zo slikken vrouwen de pil vaak gedachtenloos door, tientallen jaren lang. Die vanzelfsprekendheid moet ervan af, vinden de trombose-experts.

‘De pil is een fantastisch voorbehoedsmiddel’, zegt Hugo ten Cate, ‘maar er wordt te luchtig gedaan over het onbeperkt voorschrijven. De apotheek en de huisarts zouden zich bij iedere pilslikkende vrouw jaarlijks moeten afvragen: moet ze ermee doorgaan? Niemand herinnert vrouwen er nu aan dat hun risico op bijwerkingen toeneemt met hun leeftijd.’

Wat niet meewerkt, zegt zijn Leidse collega Erik Klok, is de versnippering van kennis over trombose en pilgebruik. Vrouwen met een longembolie komen nogal eens bij de longarts terecht, vrouwen met een herseninfarct bij de neuroloog. ‘Zo zien veel artsen maar een klein deel van de problematiek. Ik vraag me af of de ernst ervan bij collega’s wel doordringt.’

Beeld Nicole Natri

Bijwerkingencentrum kent slechts fractie van de gevallen

Tijdens de colleges die Arina ten Cate geeft, ontstaat er onder haar studenten vaak discussie over de risico’s van de coronavaccins, die een heel kleine kans blijken te geven op een bijzondere vorm van trombose. ‘Maar bij het gebruik van de pil is de kans op trombose vierhonderd keer hoger en daar hoor je niemand over.’ Op basis van de onderzoekscijfers zouden artsen, in de meest voorzichtige schatting, jaarlijks ruim vijfhonderd gevallen van trombose bij pilgebruiksters moeten zien.

Bij Bijwerkingencentrum Lareb is slechts een fractie van al die trombosegevallen bekend. Adjunct-directeur Linda Härmark analyseerde op verzoek de cijfers en telde in meer dan twintig jaar tijd slechts 593 meldingen over trombose of een longembolie na pilgebruik. Waarbij ze de tientallen meldingen over de Diane-pil buiten beschouwing heeft gelaten: de media-aandacht rondom die pil en trombose heeft in het verleden het aantal meldingen beïnvloed. Bij eenderde van alle meldingen ging het om vrouwen boven de 40, aldus Härmark, die spreekt van ‘een aanzienlijk aandeel’.

‘We zijn het kennelijk normaal gaan vinden’, zegt Hugo ten Cate, die de hand in eigen boezem steekt. ‘We zien er de meerwaarde niet meer van om het nog door te geven.’ Onterecht, zegt Härmark: de bijsluiters van de anticonceptiepil mogen dan in orde zijn en de richtlijn voor de huisartsen ook, het Lareb zou artsen en apothekers er best weer op kunnen attenderen dat ze oudere pilgebruiksters in de gaten moeten houden. ‘Maar als er zo weinig wordt gemeld, weten we niet dat het probleem speelt.’

Op haar spreekuur ziet Arina ten Cate vrouwen die door het slikken van de pil hoog in hun bekken trombose hebben opgelopen en daar een chronische aandoening aan hebben overgehouden, het post-trombotisch syndroom. Het stolsel is weliswaar weg, maar de tijdelijke obstructie van een belangrijk bloedvat heeft blijvende schade veroorzaakt: ze kampen met een vermoeid, soms pijnlijk been waarin zich vocht kan ophopen.

Vorige week sprak Hugo ten Cate een vrouw van 48 die onlangs de pil weer was gaan slikken vanwege heftige menstruatieklachten en een beroerte had gekregen. ‘Ik wil vrouwen niet bang maken, het risico is klein. Maar ze moeten wel over dat risico nadenken, want áls er iets gebeurt, dan heeft dat gevolgen voor de rest van hun leven.’

Zijn alle pillen even schadelijk? Veel anticonceptiepillen bevatten twee soorten hormonen: oestrogenen en progestagenen. Het zijn vooral de oestrogenen in de pil die bijdragen aan het extra tromboserisico, verduidelijkt hematoloog Karina Meijer: hoe minder van die hormonen een pil bevat, hoe geringer het risico. Daarnaast speelt het type progestageen een rol waarmee de oestrogenen in de pil worden gecombineerd. De ouderwetse tweedegeneratiepillen (die al vijftig jaar op de markt zijn) geven minder risico op trombose dan de derdegeneratiepillen en de vaginale Nuvaring. Helemaal veilig zijn anticonceptiemiddelen die alleen het hormoon progestageen bevatten: de minipil, het hormoonspiraal en het anticonceptiestaafje Implanon geven geen verhoogd risico op trombose. Er is één uitzondering: de prikpil bevat ook alleen progestageen maar geeft toch een verhoogd tromboserisico, mogelijk omdat daarvan een hoge dosis wordt toegediend. De minipil heeft als nadeel dat die minder betrouwbaar is, zegt Meijer. ‘Ik heb te veel jonge vrouwen gezien die vanwege een tromboserisico die pil gingen slikken en toch zwanger raakten.’ Niet voor alle 40-plusvrouwen hoeft de pil meteen taboe te zijn, benadrukt Meijer. Bij vrouwen die kampen met ernstig bloedverlies of met endometriose (woekerend baarmoederslijmvlies) bijvoorbeeld kan de pil hun klachten sterk verminderen.