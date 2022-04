Bij volgende pandemie moeten de ‘zorgreservisten’ uitrukken

Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De Nationale Zorgreserve is een idee van Geert Wilders, ingebracht toen het coronavirus Nederland eind 2020 voor de tweede keer op de knieën dwong. En nu wil Kuipers het idee nader uitwerken: ‘Komende periode worden de juridische, uitvoeringstechnische en financiële vraagstukken nader verkend’, zoals dat heet in de ‘beleidsagenda pandemische paraatheid’ die de minister donderdag aan de Kamer stuurde.

Een agenda, die een en al strijdbaarheid ademt. Zo moet er een centraal orgaan komen dat in geval van een pandemie de vaccinaties regelt, zodat er geen geharrewar meer is over wie precies welk vaccin op welke plek aan wie gaat toedienen. Tijdens de opstart van de vaccinatiecampagne, maar ook bij het boosteren, bleef het Nederlandse priktempo lachwekkend achter.

Ook moeten de computersystemen van de verschillende ziekenhuizen en GGD’s beter op elkaar zijn afgestemd, en wil de minister in geval van een pandemie de touwtjes meer in handen nemen. Dat is een markante omslag van het bestaande Nederlandse systeem, waarbij GGD-regio’s en afzonderlijke ziekenhuizen in principe hun eigen boontjes doppen.

Voorraden aanleggen

Concreet – in de zin dat er ook maar één ziekenhuisbed of doos mondkapjes wordt ingekocht – zijn de pandemische plannen nog niet. De komende maanden zal er eerst een gestage stroom adviezen en verkenningen neerdwarrelen op het ministerie. In de loop van het jaar wil Kuipers dan de knopen doorhakken.

Als het aan de minister ligt, is het ook voor eens en voor altijd afgelopen met het gesteggel over mondkapjes, laboratoriumvloeistoffen voor tests of pipetpuntjes voor de laboratoria – allemaal spullen waaraan aan het begin van de pandemie ineens enorme krapte ontstond. Kuipers wil dat vooral oplossen door de leveranciers dichter bij huis te zoeken, in Europa of zelfs in eigen land, en door te onderzoeken of er van sommige materialen niet een voorraad kan worden aangelegd.

Flexibel opschalen

Een heikel onderwerp – structurele uitbreiding van de zorg – gaat de minister vooralsnog uit de weg, om de simpele reden dat er nu al te weinig zorgpersoneel is. ‘Het is niet realistisch om het aantal zorgmedewerkers verder te laten toenemen in de komende jaren’, werpt Kuipers het hoofd in de schoot. Wel denkt de minister erover om de zorgmedewerkers die er zijn bijvoorbeeld veelzijdiger op te leiden, zodat ze in geval van nood inzetbaar zijn op andere plekken. ‘Flexibel opschalen’, is de term die het ministerie daarvoor hanteert.

Het beleidsplan is een opvallende breuk met het verleden. Vóór corona ging men er nog van uit dat het in geval van een pandemisch virus vast wel zou lukken dat virus buiten de deur te houden. Het fijnmazige netwerk van huisartsen, GGD’s en ziekenhuislaboratoria zouden de nieuwkomer op tijd ontdekken en het brandje gauw blussen, was de gedachte.

Maar corona liet van die filosofie geen spaan heel. ‘In essentie weten we niet met welke ‘tegenstander’ we in de toekomst te maken krijgen’, is de nieuwe toon die Kuipers nu aanslaat. ‘Juist het gegeven dat we ons voorbereiden op het onbekende, maakt dat we moeten inzetten op slagvaardigheid en wendbaarheid, waarbij we kunnen anticiperen op veel scenario’s.