Bij verpleeghuis Grubbeveld kunnen bewoners met dementie gewoon naar buiten: ‘Wij zijn geen gevangenis’

Een gesloten afdeling in een verpleeghuis is niet meer van deze tijd, vinden ze bij ouderenzorgorganisatie Envida. En dus gaan in Limburg de deuren open en krijgen ook bewoners met dementie maximale vrijheid. ‘Het leven is niet zonder risico’s, ook niet in een verpleeghuis.’

Elke week kijkt Henk uit naar de vrijdag. Dan rijdt om 13 uur de taxibus voor, en kan hij enkele uren bij zijn vriendin op bezoek. Zij is een taaie, zegt Henk, met een glimlach in zijn ogen. Hoe oud ze ook is, ze woont nog in een caravan en is daar niet weg te slaan. Dankzij de taxibus, een gps-tracker om zijn pols en zijn rollator redt Henk de wekelijkse visite nog net.

Dat Henk (77) bij zijn vriendin op bezoek kan, is niet vanzelfsprekend. Hij heeft dementie en woont in een verpleeghuis. Nog altijd geldt in het merendeel van de verpleeghuizen in Nederland: een dementie-afdeling is een gesloten afdeling. Op de toegangsdeur zit een code, en zonder code kom je er niet in of uit. Bewoners moeten vooral niet gaan dwalen, is de gedachte: daarmee vormen ze een gevaar voor zichzelf en de omgeving.

Over de auteur Michiel van der Geest is de zorgverslaggever van de Volkskrant en verdiept zich in alle vormen van zorg: van ziekenhuizen tot huisartsen, van gehandicaptenzorg tot Big Pharma, van gezondheidsverschillen tot valgevaar.

Maar in Henks woonplek Grubbeveld in Maastricht, van ouderenzorgorganisatie Envida, gaan elke dag om 10 uur de afdelingsdeuren open. ‘De bewoners weten dat’, zegt zorgcoördinator Els Hauben. ‘Al voor 10 uur verzamelt een groot deel van de bewoners zich bij de deuren om van de afdeling af te kunnen.’

Els Hauben, zorgcoördinator. Beeld Linelle Deunk

Zij kunnen zich dan vrij bewegen door het hele gebouw: koffie en een gebakje halen bij de levendige bar tussen de afdelingen in, op bezoek bij – nieuw gemaakte – vrienden een afdeling verderop, de tuin in om een sigaretje te roken in de witte partytent waar de aanstekers al klaar hangen. Voor de lunch moet iedereen terug zijn op de afdeling, handig in verband met het eten en medicatie, om 17 uur gaan de deuren weer dicht.

‘Het doel is, zegt Bas de Langen, programmamanager dementie bij Envida, ‘om zo weinig mogelijk onvrijwillige zorg te leveren.’ Dat is niet alleen het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang die sinds begin 2020 van kracht is, het is bovenal de strategische doelstelling van de ouderenzorgorganisatie. ‘Dat vergt een enorme omslag in denken, echt een cultuurverandering.’

Veiligheid stond voorop

Decennialang was veiligheid de leidraad bij beslissingen in de ouderenzorg en een slot op de deur het logische gevolg. ‘Nu gaan we uit van vrijheid. En als dat tot een ernstig nadeel leidt: wat kun je dan zo licht mogelijk doen om het nadeel te beheersen maar de vrijheid te behouden? Dat is 180 graden anders dan iedereen gewend was.’

Bas de Langen, programmamanager dementie bij Envida. Beeld Linelle Deunk

Dat betekent niet alleen open afdelingsdeuren, maar ook: moet je iemand wel wassen die dat niet wil? Iemand vlaai voorzetten die dat niet wil? Geef je mensen met valgevaar een voorzetblad op de rolstoel – zodat ze niet kunnen opstaan – of geef je ze een heup-airbag die de val breekt? De Langen: ‘We kijken veel meer naar de behoefte van de bewoner. Wat vindt iemand fijn? Mensen reageren goed op die vrijheid. Ze zijn beter gestemd, er zijn minder escalaties.’

Die cultuurverandering komt in heel de ouderenzorg op gang, zegt Debby Gerritsen, hoogleraar welbevinden van kwetsbare ouderen in de langdurige zorg aan het Radboudumc. Maar het is een weerbarstig proces. ‘Ik denk dat nu ongeveer een op de vijf organisaties met open deuren werkt. Dat komt voort uit die wet, maar ook covid speelt een rol. Mensen hebben gevoeld wat het doet met het welbevinden als de boel echt dicht is.’

Het ingewikkeldste is dat zorgmedewerkers een enorme verantwoordelijkheid voelen voor de veiligheid van hun bewoners. Gerritsen: ‘De opdracht is nu niet meer het risico te mijden, maar het risico in te schatten. En dat voor elke bewoner individueel.’

En dus gaat zorgcoördinator Hauben zelfs met sommige bewoners, zoals Henk, naar buiten. ‘We hebben een bewoner die graag zelf naar het winkelcentrum wil. Dan lopen we uitgebreid mee, kijken of iemand nog kan oversteken, goed genoeg loopt. Zo ja, dan kan iemand met een gps-tracker wellicht alleen op pad.’

Gruwel

Guido Biesmans is directeur verpleeghuiszorg bij Envida en hij doet promotieonderzoek naar onvrijwillige zorg. Of eigenlijk: naar hoe je dat zo min mogelijk inzet. Want, zo blijkt uit zo’n beetje elke zin die hij in een enthousiaste spraakwaterval uitspreekt, dat is hem een gruwel. ‘Wij zijn geen gevangenis. Bij elke bewoner moeten wij ons de vraag stellen: in hoeverre is iemand wilsonbekwaam? Kijk, je hebt de persoon en je hebt de dementie. Als je naar de persoon kijkt, als je iemands verleden kent, dan kun je de antwoorden vinden op de vraag wat iemand nog wil.’

Hij stelt het maar scherp, maar als je iemand met loopdrang in een te diepe stoel zet, dan gaat die persoon daarop reageren. ‘En dan noemen we dat moeilijk gedrag, en geven we medicijnen om dat te onderdrukken. Maar dat gedrag heeft een oorzaak.’

Meer vrijheid is de oplossing. En ja, dat brengt risico’s met zich mee, ‘maar het leven is niet zonder risico’s, ook niet in een verpleeghuis.’ Dus ook tegen het verpleeghuis dat naast het spoor ligt, zegt hij: als mensen naar buiten willen, geef ze een jas, trek zelf een jas aan, ga erachteraan en kijk of iemand het aankan. Dat een bewoner een keer een nacht kwijt was, en de volgende dag een vrouw bleek tegengekomen te zijn ‘met wie hij een mooie nacht had’ (Biesmans vertelt het met een twinkeling): risico van het vak.

Laat het duidelijk zijn, zegt Biesmans, ‘mensen gaan bij ons dood. Kom je in een hospice, als je nog drie maanden te leven hebt, trekken we alles uit de kast om die periode zo aangenaam mogelijk te maken. Die instelling past ook in een verpleeghuis.’ Henk heeft inmiddels een nieuw doel: een weekend Center Parcs. Aan de begeleiders de taak uit te zoeken hoe ze dat gaan regelen.